Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Mercedes lên tiếng trước thông tin xe của hãng sẽ dùng động cơ của đối thủ BMW

Hoàng Cường
Hoàng Cường
14/09/2025 12:48 GMT+7

Trước thông tin một số mẫu ô tô của Mercedes trong tương lai sẽ dùng động cơ 4 xi-lanh của BMW, đại diện Mercedes mới đây đã lên tiếng phủ nhận, đồng thời hé lộ đang phát triển động cơ mới.

Cùng là những thương hiệu ô tô hạng sang danh tiếng của Đức, Mercedes và BMW thực chất là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại nhiều thị trường ô tô trên thế giới. Chính vì vậy, thông tin hai hãng xe này đang xem xét hợp tác chia sẻ động cơ và hộp số rộ lên khoảng 1 tháng trở lại đây khiến không ít người bất ngờ.

Thậm chí, tờ Manager Magazin của Đức còn cho rằng, Mercedes có kế hoạch sử dụng động cơ 4 xi-lanh của BMW để tiết kiệm chi phí phát triển cho các mẫu xe đốt trong trong tương lai khi hãng này chuyển sang lộ trình thuần điện. Bên cạnh đó, còn có những đồn đoán về việc chiếc Mercedes đầu tiên sử dụng động cơ BMW sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2027.

Mercedes lên tiếng trước thông tin xe của hãng sẽ dùng động cơ của đối thủ BMW - Ảnh 1.

Nhiều thông tin trước đây cho rằng Mercedes có kế hoạch sử dụng động cơ 4 xi-lanh của BMW để tiết kiệm chi phí phát triển cho các mẫu xe đốt trong trong tương lai

Ảnh: Carscoop

Tuy nhiên, mới đây phía Mercedes đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo đó, trả lời phỏng vấn tờ Motor1 bên thềm Triển lãm ô tô đang diễn ra tại Munich, Đức; ông Markus Schaefer, Giám đốc Công nghệ của Mercedes khẳng định: "Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng tôi đã phát triển dòng động cơ mô-đun mới của riêng mình, mang tên FAME (Family of Modular Engines) với nhiều dung tích xi-lanh khác nhau và đã sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn của EU7, Trung Quốc và Mỹ".

Điều này cho thấy Mercedes không cần sự hỗ trợ của BMW, vì họ đã có động cơ bốn xi-lanh được phát triển riêng. Động cơ này đang được sử dụng trên mẫu CLA mới và sẽ được áp dụng cho các mẫu xe khác dựa trên nền tảng MMA.

Thực tế, nền tảng động cơ FAME đã được Mercedes bắt đầu nghiên cứu, chế tạo từ 4 năm trước, hệ thống có này bao gồm động cơ 4 xi-lanh, 6 xi-lanh, V8 và V12, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn mới trong kỷ nguyên chuyển đổi điện hóa. Ông Schaefer còn tiết lộ rằng động cơ V8 hiệu suất cao, đáp ứng các quy định khí thải khắt khe nhất, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Mercedes lên tiếng trước thông tin xe của hãng sẽ dùng động cơ của đối thủ BMW - Ảnh 2.

Thông tin Mercedes có kế hoạch sử dụng động cơ 4 xi-lanh của BMW chỉ là đồn đoán

Ảnh: Carscoop

Hiện tại Mercedes đang từng bước sử dụng động cơ mã M252 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít tăng áp mới trên nhiều mẫu xe của hãng. Động cơ được phát triển nội bộ tại Đức nhưng được sản xuất tại Trung Quốc bởi Horse, một liên doanh giữa Geely và Renault. Trên một số mẫu xe mới, động cơ này được kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp với một động cơ điện. Phiên bản hybrid này cũng được trang bị pin lithium-ion 48 volt với dung lượng lên đến 1,3 kWh.

Như vậy, sẽ không có chuyện ô tô của Mercedes trong tương lai sẽ dùng động cơ 4 xi-lanh của BMW như những lời đồn đoán trước đây.

Tin liên quan

Giám đốc thiết kế Mercedes: 'Nội thất Audi Concept như được thiết kế vào năm 1995'

Giám đốc thiết kế Mercedes: 'Nội thất Audi Concept như được thiết kế vào năm 1995'

Đó là nhận xét của ông Gorden Wagener, Giám đốc thiết kế Mercedes-Benz khi được hỏi về thiết kế nội thất các mẫu xe mới của Audi, BMW.

Xe điện Mercedes bán tại Việt Nam tạm dừng sản xuất ở Mỹ

Audi, Mercedes xem xét lại thời điểm ngừng xe xăng, chỉ bán ô tô điện

Khám phá thêm chủ đề

động cơ BMW Mercedes sử dụng động cơ BMW BMW Động cơ ô tô ô tô hạng sang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận