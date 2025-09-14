Mercedes lên tiếng trước thông tin xe của hãng sẽ dùng động cơ của đối thủ BMW

Cùng là những thương hiệu ô tô hạng sang danh tiếng của Đức, Mercedes và BMW thực chất là đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại nhiều thị trường ô tô trên thế giới. Chính vì vậy, thông tin hai hãng xe này đang xem xét hợp tác chia sẻ động cơ và hộp số rộ lên khoảng 1 tháng trở lại đây khiến không ít người bất ngờ.

Thậm chí, tờ Manager Magazin của Đức còn cho rằng, Mercedes có kế hoạch sử dụng động cơ 4 xi-lanh của BMW để tiết kiệm chi phí phát triển cho các mẫu xe đốt trong trong tương lai khi hãng này chuyển sang lộ trình thuần điện. Bên cạnh đó, còn có những đồn đoán về việc chiếc Mercedes đầu tiên sử dụng động cơ BMW sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2027.

Nhiều thông tin trước đây cho rằng Mercedes có kế hoạch sử dụng động cơ 4 xi-lanh của BMW để tiết kiệm chi phí phát triển cho các mẫu xe đốt trong trong tương lai Ảnh: Carscoop

Tuy nhiên, mới đây phía Mercedes đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo đó, trả lời phỏng vấn tờ Motor1 bên thềm Triển lãm ô tô đang diễn ra tại Munich, Đức; ông Markus Schaefer, Giám đốc Công nghệ của Mercedes khẳng định: "Điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Chúng tôi đã phát triển dòng động cơ mô-đun mới của riêng mình, mang tên FAME (Family of Modular Engines) với nhiều dung tích xi-lanh khác nhau và đã sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn của EU7, Trung Quốc và Mỹ".

Điều này cho thấy Mercedes không cần sự hỗ trợ của BMW, vì họ đã có động cơ bốn xi-lanh được phát triển riêng. Động cơ này đang được sử dụng trên mẫu CLA mới và sẽ được áp dụng cho các mẫu xe khác dựa trên nền tảng MMA.

Thực tế, nền tảng động cơ FAME đã được Mercedes bắt đầu nghiên cứu, chế tạo từ 4 năm trước, hệ thống có này bao gồm động cơ 4 xi-lanh, 6 xi-lanh, V8 và V12, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn mới trong kỷ nguyên chuyển đổi điện hóa. Ông Schaefer còn tiết lộ rằng động cơ V8 hiệu suất cao, đáp ứng các quy định khí thải khắt khe nhất, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Thông tin Mercedes có kế hoạch sử dụng động cơ 4 xi-lanh của BMW chỉ là đồn đoán Ảnh: Carscoop

Hiện tại Mercedes đang từng bước sử dụng động cơ mã M252 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít tăng áp mới trên nhiều mẫu xe của hãng. Động cơ được phát triển nội bộ tại Đức nhưng được sản xuất tại Trung Quốc bởi Horse, một liên doanh giữa Geely và Renault. Trên một số mẫu xe mới, động cơ này được kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp với một động cơ điện. Phiên bản hybrid này cũng được trang bị pin lithium-ion 48 volt với dung lượng lên đến 1,3 kWh.

Như vậy, sẽ không có chuyện ô tô của Mercedes trong tương lai sẽ dùng động cơ 4 xi-lanh của BMW như những lời đồn đoán trước đây.