Mua thêm MG7 sau 2 năm dùng MG5, người dùng nhận định: món hời trong tầm giá

Quay trở lại Việt Nam từ năm 2020, đến nay, MG đang dần trở thành một thương hiệu ô tô được người dùng ưa chuộng. Bên cạnh chính sách bán hàng hấp dẫn, thành công của hãng xe này còn đến từ chiến lược sản phẩm đúng đắn, đánh đúng với nhu cầu của khách hàng với tôn chỉ "xe của mọi nhà".

Tiếp nối sức hút từ các mẫu xe sẵn có, MG7 được giới thiệu tại Việt Nam, đem tới "luồng gió mới" ở phân khúc sedan hạng D. Nhóm xe này có ít lựa chọn và đa phần mang âm hưởng chững chạc nhưng có phần lớn tuổi, do đó sự xuất hiện của MG7 được xem là nét chấm phá với thiết kế thể thao, dễ dàng thu hút được nhóm khách hàng trẻ.

MG7 được phân phối với 3 phiên bản cùng giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 738 triệu đồng, cao nhất lên tới 1,018 tỷ đồng

Trong những chủ nhân của MG7, anh Trần Đức Phong (Tuyên Quang) là một nhân vật đặc biệt. Vốn đang sở hữu MG5, chủ doanh nghiệp về trang sức và đá quý này quyết định mua thêm MG7 để sử dụng, mà không cần cân nhắc các lựa chọn khác.

Dịch vụ tạo nên niềm tin

"Do công việc thường xuyên đi tỉnh, thậm chí phải đi nhiều ở vùng cao như Yên Bái, chiếc MG5 vẫn đáp ứng tốt so với tầm tiền bỏ ra, nên mình quyết định mua thêm MG7" - anh Phong mở đầu về lý do chọn mẫu sedan hạng D này. Nhưng trên hết, khâu hậu mãi, bảo dưỡng và dịch vụ của đại lý trong suốt 2 năm sử dụng MG5 mới là yếu tố khiến anh Phong đặt niềm tin vào một sản phẩm mới như MG7.

Mua thêm MG7, anh Phong vẫn giữ MG5 để sử dụng trong trường hợp có nhu cầu di chuyển ngắn, hoặc trong phố

"Tuyên Quang chưa có đại lý của MG nhưng thực ra từ nhà mình đi đến các cơ sở đặt tại một số tỉnh lân cận cũng không quá xa, nhìn chung vẫn thuận tiện" - anh Phong chia sẻ và đánh giá cao về việc đại lý hỗ trợ nhiệt tình trong khâu xếp lịch và thực hiện bảo dưỡng xe. "Bình thường hẹn lịch đầu giờ chiều thì chỉ khoảng 2-3 tiếng là bảo dưỡng xong rồi, nhanh gọn không tốn thời gian của mình" - anh Phong bổ sung.

Những gì cần MG7 đều có, thậm chí còn sở hữu giá trị vượt tầm tiền

Chiếc MG7 anh Phong sử dụng thuộc bản cao cấp nhất, vận hành bằng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 227 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 380Nm. Đây là một thông số mạnh mẽ thuộc hàng đầu phân khúc sedan hạng D, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp, đem lại những trải nghiệm lái thể thao.

"Mình đã trải nghiệm một số xe ở tầm tiền của MG7, nhưng sau cùng thì MG7 vẫn là lựa chọn xứng đáng. Ngoại thất bắt mắt, khỏe khoắn, đi cùng cảm giác lái phấn khích, nhiều chế độ cho mình sử dụng" - anh Phong đánh giá cao về khả năng vận hành của MG7.

"Chân ga của xe khá nhạy, bốc ở những nước ga đầu" - anh Phong nhận xét

Bên cạnh đó, MG7 sở hữu nhiều trang bị vượt tầm tiền, khó tìm thấy ở những mẫu xe cùng phân khúc. "Với tầm tiền 1 tỷ đồng, MG7 là mẫu xe duy nhất có cửa kính không viền, 4 ống xả thể thao hay cánh gió đóng/mở tự động. Những tính năng này vốn chỉ có trên xe sang, nhưng mình đã có thể trải nghiệm được với MG7" - anh Phong cho biết.

Ngoài những điểm mạnh như trên, anh Phong còn đánh giá cao nội thất của MG7. "Mình rất ưng nội thất của MG7, sang trọng và đem tới cảm giác chỉn chu. Những gì cần MG7 đều có, cảm giác ngồi thoải mái, đem tới cho mình những trải nghiệm dễ chịu khi đi đường dài.

Cánh gió đuôi sau sẽ tự động mở ra khi xe đạt vận tốc 100km/h trở lên và đóng lại khi xuống dưới 70km/h

Nội thất của MG7 theo đuổi phong cách tối giản, nhưng đầy hiện đại với sự xuất hiện cần số điện tử và cụm màn hình đôi, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí 12,3 inch. Nét thể thao được thể hiện thông qua hàng ghế đầu kiểu ghế đua, và nút bấm đề nổ có thiết kế như những mẫu xe hiệu năng cao.

Một số tiện nghi đáng chú ý của MG7 (bản cao nhất) có thể kể đến: cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng có lọc không khí, 9 loa Bose, sạc điện thoại không dây, lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Nội thất của MG7 trên bản cao nhất có tông đỏ, sử dụng chất liệu da trơn kết hợp với da lộn mang tới cảm giác thể thao

Kết hợp với hệ thống an toàn chủ động gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái, có thể thấy, hàm lượng trang bị của MG7 không hề thua kém những đối thủ cùng phân khúc. Thậm chí ngay từ bản tiêu chuẩn, mẫu sedan hạng D này đã rất chỉn chu với đèn LED trước/sau, mâm hợp kim 18 inch, cửa kính không viền và những "option" tiện nghi gần như tương tự bản cao nhất, chỉ thiếu sạc không dây và đèn trang trí.

Đây là những giá trị giúp MG7 nói riêng và sản phẩm của MG Việt Nam nói chung chiếm được cảm tình của khách hàng. Bất cứ độ tuổi hay nhu cầu nào, người dùng vẫn luôn có thể tìm được sự lựa chọn phù hợp với MG7, đúng với thông điệp "xe của mọi nhà".