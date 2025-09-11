Triệu hồi hơn 21.000 xe Ford Ranger, Everest tại Việt Nam

Chinh phục khách hàng bằng những dòng xe thể thao đa dụng thiết kế thể thao, hầm hố cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, đồng thời dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ khách hàng trung thành… Tuy nhiên, Ford cũng khiến không ít khách hàng đang sử dụng xe của hãng phải hoang mang, lo lắng khi liên tiếp triển khai nhiều chương trình triệu hồi ô tô để khắc phục lỗi tại nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Mới đây, hãng xe Mỹ vừa ra thông báo triệu hồi hơn 21.000 xe Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest tại Việt Nam để khắc phục lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển màn hình hiển thị camera lùi.

Theo đó, trên trang thông tin chính thức của hãng tại Việt Nam, Ford Việt Nam vừa thông báo triệu hồi ba mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam gồm Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest để cập nhật phần mềm điều khiển màn hình camera sau.

Ford Việt Nam vừa thông báo triệu hồi ba mẫu xe bán chạy nhất của hãng tại Việt Nam gồm Ford Ranger, Ranger Raptor và Everest Ảnh: Ford

Cụ thể, trong tổng số xe bị ảnh hưởng thuộc diện triệu hồi lần này có 7.947 chiếc Everest sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 1.12.2021 - 11.4.2024 cùng 2.179 xe Raptor được sản xuất từ ngày 26.4.2022 - 28.5.2024 tại nhà máy của Ford ở Thái Lan. Số còn lại gồm 11.002 xe Ranger được sản xuất tại nhà máy Ford Hải Dương từ ngày 10.8.2022 - 13.4.2024. Hầu hết trong số này đã giao đến tay khách hàng Việt Nam.

Theo Ford Việt Nam, trong quá trình giám sát và cải tiến sản phẩm các kỹ sư của Ford phát hiện trên các xe thuộc diện triệu hồi, màn hình thông tin giải trí có thể bị đứng hình, sau đó chuyển sang màn hình đen và hệ thống khởi động lại. Nếu điều này xảy ra trong quá trình người lái thao tác lùi xe, hình ảnh chiếu hậu có thể bị đứng hình, mất hoặc bị trễ… làm giảm tầm nhìn của người lái về phía sau xe, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Hiện tại, Ford đã ủy quyền cho các đại lý Ford cập nhật phần mềm miễn phí cho xe của khách hàng thuộc diện triệu hồi. Thời gian cần thiết cho việc kiểm tra cập nhật phần mềm dự kiến ít hơn một ngày làm việc.

Ford đã ủy quyền cho các đại lý Ford cập nhật phần mềm miễn phí cho xe của khách hàng thuộc diện triệu hồi Ảnh: Ford

Với hơn 21.000 xe bị ảnh hưởng, đây được xem là đợt triệu hồi ô tô lớn nhất tại Việt Nam tính từ đầu năm 2025 đến nay. Ford cũng đang là hãng xe dẫn đầu thế giới về số lượng các đợt triệu hồi, khi từ đầu năm 2025 đến nay hãng xe Mỹ đã triển khai hơn 100 chương trình triệu hồi liên quan đến các mẫu mã tại nhiều thị trường trên thế giới.

Tại Việt Nam, Ford Ranger, Everest là những mẫu mã hút khách nhất của thương hiệu xe Mỹ. Sau 7 tháng đầu năm 2025, Ford Việt Nam đã bán được 9.383 xe Ford Ranger và 6.223 xe Everest.