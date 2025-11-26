Độ bền pin xe điện Dat Bike và lời giải bài toán chi phí

Theo đó, Dat Bike công bố độ bền pin xe điện của hãng lên tới 25 năm. Giới phân tích đánh giá đây không chỉ là một cam kết tự tin về mặt kỹ thuật của Dat Bike, mà còn là một đòn bẩy kinh tế khiến người dùng phải cân nhắc đến sự ổn định của xe điện.

Công nghệ tự chủ - yếu tố bảo chứng cho con số 25 năm

Hiện tại trên thị trường xe điện Việt Nam, hầu như chưa có hãng xe nào tự tin công bố về độ bền pin giống như Dat Bike. Việc khẳng định pin sản phẩm có tuổi thọ lên tới 25 năm không chỉ là một tuyên bố "khác chuẩn", mà còn phản ánh quá trình thử nghiệm kĩ lưỡng và tính toán thận trọng, với trọng tâm nằm ở việc Dat Bike tự chủ hoàn toàn công nghệ pin cũng như "mô hình tích hợp theo chiều dọc, chủ động từ khâu đầu tiên đến cuối cùng của chuỗi sản xuất", theo đại diện hãng chia sẻ. Đây là yếu tố then chốt giúp hãng kiểm soát chất lượng và độ bền của khối pin.

Theo như thông số được Dat Bike kiểm định trong điều kiện tiêu chuẩn tại lab, pin xe điện Dat Bike có chu kì sạc xả 2.500 - 3.000 cycles, tương đương khoảng từ 500.000 km trở lên thì dung lượng pin còn khoảng 80%. Ước tính người Việt di chuyển trung bình 25-35km/ngày thì trong điều kiện tiêu tiêu chuẩn, độ bền pin xe điện có thể lên tới gần 40 năm. Tuy nhiên, khi áp dụng vào điều kiện vận hành thực tế, cần bù trừ hao hụt trong quá trình sử dụng và những yếu tố khách quan khác; vì vậy, con số độ pin bền 25 năm mà Dat Bike công bố là hoàn toàn có cơ sở và có thể tin tưởng được.

100% xe máy điện Dat Bike được lắp ráp tại nhà máy của hãng và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng

Phía đại diện hãng cũng chia sẻ, pin xe điện Dat Bike có độ bền cao và khả năng sửa chữa linh hoạt do được cấu thành từ nhiều cell pin nhỏ, được đóng gói và bảo vệ theo từng cụm pin. Điều này không chỉ giúp tối ưu hiệu suất mà còn giúp tiết kiệm chi phí khi có thể sửa chữa hoặc thay thế từng phần, thay vì phải thay mới toàn bộ pin, biến pin xe điện từ một "gánh nặng" tiềm ẩn thành lời giải cho bài toán chi phí sở hữu phương tiện dài hạn, bền vững hơn.

Bà Bùi Nguyễn Trúc Ny - Giám đốc kinh doanh Dat Bike Việt Nam cho biết thêm: "Điểm khác biệt lớn nhất của Dat Bike là tốc độ cải tiến sản phẩm nhờ việc tích hợp theo chiều dọc và sự tập trung vào việc giải quyết vấn đề cốt lõi của ngành xe điện. Các cell pin Lithium-ion LFP có thể mua được dễ dàng ở bất cứ đâu kể cả mua online. Vì thế yếu tố tạo nên khác biệt hiệu suất của pin là công nghệ đóng gói (pack) pin và sự tích hợp giữa pin và các thành phần khác trên xe. Ví dụ dễ thấy đó là xe Dat Bike có thể đi xa hơn mà không cần hy sinh thể tích cốp đựng đồ cho không gian chứa hộp pin".

Dịch vụ hậu mãi được nâng cấp và cải thiện

Nếu độ bền pin là lời giải bài toán chi phí, thì việc Dat Bike đã và đang liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ hậu mãi chính là mệnh đề bổ sung, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi chuyển đổi sang sử dụng xe điện.

Dat Bike đã sử dụng nguồn vốn 22 triệu USD mới gọi được tại vòng Series B để đầu tư vào việc hoàn thiện hệ sinh thái, bước đầu là nâng cấp các cửa hàng 3S thành Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện, biến dịch vụ hậu mãi thành một cam kết đồng hành lâu dài cùng người dùng xe điện của hãng.

Ngay trong tháng 11.2025, Dat Bike đã khai trương 2 Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng tại Âu Cơ (TP.HCM) và Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM). Việc khai trương liên tiếp 2 trung tâm dịch vụ lớn trong nửa tháng cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của Dat Bike trong việc cải thiện dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng.

Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe máy điện Dat Bike tại TP Hồ Chí Minh

Bà Ny cũng chia sẻ, hãng có kế hoạch mở rộng hệ thống lên tới 150 cửa hàng vào năm 2026, đồng thời sẽ cho ra mắt các dòng xe mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thị trường, mục tiêu trở thành công ty sản xuất xe máy điện hàng đầu Việt Nam, dẫn đầu tăng trưởng ngành xe điện 2 bánh tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh xe xăng đang đối mặt với chi phí nhiên liệu biến động và nguy cơ bị hạn chế lưu hành tại các thành phố lớn theo nghị định Chính phủ, có thể nói xe điện Dat Bike đã và đang thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại sự yên tâm về mặt tài chính và là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng xe xăng chuyển đổi phương tiện.