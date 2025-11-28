Ô tô gặp sự cố, dừng đỗ trên đường: Làm gì để không bị phạt?

Nhiều trường hợp ô tô gặp sự cố kỹ thuật, phản xạ đầu tiên của tài xế là tấp xe vào lề đường, tắt máy và xuống kiểm tra hoặc gọi cứu hộ. Rất ít người thực hiện các biện pháp an toàn để cảnh báo cho các phương tiện khác đang lưu thông.

Đỗ ô tô giữa đường để xử lý sự cố cần phải có cảnh báo an toàn cho các phương tiện xung quanh ẢNH: C.T

Trong tình huống trời mưa, ban đêm hoặc sương mù, tầm nhìn hạn chế khiến các xe phía sau di chuyển tốc độ cao khó phát hiện chướng ngại vật, dễ xảy ra tai nạn. Do đó, hành vi không có biện pháp an toàn, cảnh báo cho các phương tiện xung quanh cực kỳ nguy hiểm, ẩn chứa nhiều rủi ro và bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Mức phạt lỗi không dừng đỗ xe theo quy định khi gặp sự cố kỹ thuật

Căn cứ theo điểm c, khoản 1, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), nếu xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng buộc phải đỗ chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi cấm đỗ mà tài xế không báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ", người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt 400.000 - 600.000 đồng. Lỗi này không bị trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Khi dừng ô tô xử lý sự cố, tài xế phải bật đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" để tránh bị phạt ẢNH: T.N

Nếu tình huống trên diễn ra trên đường cao tốc, mức phạt sẽ tăng gấp nhiều lần vì tính chất rủi ro cao. Theo điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168 nếu xe ô tô gặp sự cố trên cao tốc buộc phải dừng đỗ trên làn đường xe chạy mà tài xế không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, hoặc không đặt biển cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, tài xế sẽ đối mặt với mức phạt tiền 12 - 14 triệu đồng. Đồng thời lỗi này bị phạt bổ sung trừ 6 điểm GPLX theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định 168.

Tài xế cần làm gì?

Để đảm bảo an toàn và tuân thủ pháp luật, ngay khi xe gặp sự cố, phải giảm tốc độ hoặc dừng lại, tài xế cần bật đèn khẩn cấp (Hazard) để cảnh báo cho các phương tiện xung quanh. Sau đó, cố gắng điều khiển xe tấp vào lề đường, tránh cản trở lưu thông của các phương tiện xung quanh.

Khi gặp sự cố trên cao tốc, việc đầu tiên cần làm là bật đèn hazard để cảnh báo cho các phương tiện phía sau ẢNH: T.N

Trước khi mở cửa bước xuống xe, người lái cần quan sát kỹ gương chiếu hậu để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, cần đặt các đồ vật cảnh báo trên mặt đường như biển cảnh báo phản quang chuyên dụng để các phương tiện phía sau nhận diện từ xa. Trong trường hợp dừng, đỗ xe trên cao tốc, phải đặt biển cảnh báo phía sau xe, cách tối thiểu 150 m.

Trong trường hợp dừng, đỗ ngay trên làn đường xe chạy, cần nhanh chóng di chuyển người ngồi trên xe vào nơi an toàn, tránh xa lòng đường và gọi cứu hộ. Tuyệt đối không tranh luận, sửa xe giữa đường, đặc biệt trong tình huống các phương tiện đang lưu thông tốc độ cao.