Lần đầu tiên ô tô hybrid cắm sạc bán chạy hơn xe máy dầu

Sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm… ô tô máy dầu từng được xem là lựa chọn hàng đầu của khách hàng mua ô tô tại châu Âu, tuy nhiên trải qua nhiều "biến cố", lượng tiêu thụ xe máy dầu giờ còn thấp hơn cả dòng xe Plug-in Hybrid (hybrid cắm sạc ngoài).

Không giống như nhiều khu vực khác trên thế giới, ô tô máy dầu từng khá phổ biến tại thị trường châu Âu. Sự phổ biến của động cơ dầu diesel ở châu Âu là điều không thể phủ nhận. Vào thời kỳ đỉnh cao, ô tô động cơ dầu diesel chiếm hơn 50% doanh số bán xe mới tại lục địa già. Tất nhiên, điều đó diễn ra ngay trước vụ bê bối tai tiếng của Tập đoàn Volkswagen. Vụ việc này cũng được ví như cột mốc mở đầu cho sự suy thoái của dòng ô tô máy dầu. Bởi, kể từ đó, doanh số ô tô máy dầu diesel liên tục đi xuống và đến nay vẫn chưa cho thấy tín hiệu phục hồi. Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu công bố cho thấy, năm 2017 lần đầu tiên doanh số ô tô máy xăng đã vượt qua xe máy dầu diesel kể từ năm 2009.

Sau 10 tháng đầu năm 2025 xe Plug-in Hybrid chiếm 9,4% thị phần ô tô mới tiêu thụ tại châu Âu, trong khi xe máy dầu chỉ chiếm 8% Ảnh: Motor1

Không những vậy, ô tô máy dầu dần tụt lại phía sau khi xu hướng điện hóa bắt đầu diễn ra mạnh mẽ trong ngành xe hơi. Năm 2021, lần đầu tiên ô tô hybrid truyền thống (HEV) vượt mặt xe máy dầu tại châu Âu. Một năm sau, nhu cầu ô tô thuần điện tiếp tục tăng cao, vượt qua ô tô máy dầu. Năm 2025, vị thế ô tô động cơ diesel tiếp tục suy yếu so với các dòng xe khác, thậm chí xếp sau cả xe Plug-in Hybrid.

Cụ thể, sau 10 tháng đầu năm 2025 xe Plug-in Hybrid chiếm 9,4% thị phần ô tô mới tiêu thụ tại châu Âu. Trong khi đó, xe máy dầu chỉ chiếm 8% tổng doanh số bán xe mới tại 27 quốc gia châu Âu. Khoảng cách doanh số giữa xe Plug-in Hybrid với ô tô máy dầu có thể sẽ tiếp tục nới rộng trong hai tháng cuối năm nay.

Thực tế, có nhiều yếu tố góp phần vào sự sụt giảm đáng kể của dòng ô tô dùng động cơ diesel. Trong đó, các quy định nghiêm ngặt về khí thải đã thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô chuyển sang phát triển xe hybrid, xe hybrid cắm sạc và xe điện để thay thế dần xe động cơ dầu. Sự thay đổi này đã gây ra bất lợi lớn cho dòng xe động cơ dầu diesel gần như đã vắng bóng ở phân khúc xe cỡ nhỏ. Nhiều dòng xe cỡ nhỏ như Volkswagen Polo, Renault Clio… đã không còn được nhà sản xuất cung cấp phiên bản sử dụng động cơ dầu diesel.

Trong khi các quy định về khí thải ngày càng khắt khe, "xe xanh" lại được hưởng lợi từ việc giảm thuế Ảnh: Motor1

Bên cạnh đó, những chính sách ưu đãi dành cho xe điện, chương trình khuyến khích người mua chuyển sang xe hybrid và xe điện cũng như một đòn giáng vào ô tô động cơ dầu diesel. Trong khi các quy định về khí thải ngày càng khắt khe, "xe xanh" lại được hưởng lợi từ việc giảm thuế.

Không chỉ suy giảm vị thế, tương lai của dòng ô tô máy dầu cũng đang bị đe dọa khi Liên minh châu Âu (EU) đang triển khai các biện pháp nhằm hướng đến mục tiêu cắt giảm khí thải, trong đó đáng chú ý là việc cấm ô tô động cơ đốt trong (ICE) vào năm 2035. Bên cạnh đó, "sự trỗi dậy" của xe điện được thúc đẩy bởi dòng xe nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và các mẫu xe mới từ các nhà sản xuất ô tô đã có tên tuổi sẽ càng khiến thị phần xe máy dầu dần teo tóp.