Dừng, đỗ xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc: Bật đèn hazard liệu có đủ?

Lưu thông trên các tuyến cao tốc thời gian qua, không khó bắt gặp hình ảnh một số ô tô dừng, đỗ tại làn khẩn cấp trên cao tốc. Tuy nhiên, có phương tiện bật đèn hazard, có phương tiện không bật; nhưng rất hiếm xe đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" phía sau. Điều này khiến một số tài xế bày tỏ băn khoăn trên các hội nhóm giao thông rằng: "Liệu dừng, đỗ xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc có cần đặt biển cảnh báo hay không?".

Dừng, đỗ xe khẩn cấp trên cao tốc chia làm 2 tình huống

Trên thực tế, băn khoăn kể trên của nhiều tài xế xuất phát từ việc chưa nắm rõ hoặc hiểu chưa đầy đủ các quy tắc mới nhất trong luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB). Việc dừng xe trên cao tốc vốn tiềm ẩn rủi ro về tai nạn liên hoàn, do đó quy định về báo hiệu đã được cụ thể hóa chi tiết nhằm đảm bảo tầm nhìn cho các phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Dừng, đỗ xe trên cao tốc được chia thành 2 tình huống, tương ứng với quy định cảnh báo khác nhau ẢNH: C.T

Căn cứ theo khoản 2, điều 25, luật TTATGTĐB 2024 quy định về dừng, đỗ xe khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc trường hợp bất khả kháng trên cao tốc chia làm hai tình huống. Tình huống đầu tiên, nếu tài xế kịp thời đưa xe dừng, đỗ vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy, luật quy định tài người lái phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Trong trường hợp này, việc bật đèn hazard là điều kiện cần và đủ để tuân thủ pháp luật.

Tình huống thứ hai, khi xe gặp sự cố và không di chuyển được vào làn khẩn cấp, buộc tài xế phải dừng trên làn đường xe chạy sẽ nguy hiểm hơn. Lúc này, luật quy định phải thực hiện đồng thời hai việc, gồm: bật đèn khẩn cấp và đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 mét.

Đây là khoảng cách an toàn cần thiết để các phương tiện phía sau nhận biết và kịp thời giảm tốc độ hoặc chuyển làn.

Mức xử phạt lỗi dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng quy định

So với Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định 100) trước kia, mức xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) khá nặng để nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện.

Nếu dừng, đỗ phương tiện chiếm dụng một phần làn đường xe chạy trên cao tốc, phải đặt biển cảnh báo sau đuôi xe tối thiểu 150 mét ẢNH: CHÍ TÂM

Căn cứ theo điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168, hành vi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, hoặc không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi buộc phải dừng ở làn khẩn cấp sẽ bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi này còn bị phạt bổ sung trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.

Nếu dừng, đỗ phương tiện chiếm dụng một phần làn đường xe chạy nhưng không bật đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" theo quy định, tài xế cũng đối mặt mức phạt tương tự như trên.

Ngoài ra, trong trường hợp phương tiện không gặp sự cố nhưng tài xế cố tình lạm dụng làn dừng khẩn cấp để vượt xe hoặc né tránh kẹt xe cũng bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm d, khoản 5, điều 6, Nghị định 168. Lỗi này còn bị phạt bổ sung trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Có thể thấy, làn khẩn cấp không phải là nơi để dừng nghỉ, đi vệ sinh hay xem bản đồ... Chỉ khi gặp sự cố thực sự, tài xế mới được sử dụng làn đường này. Việc nắm rõ quy định về đèn hazard và khoảng cách đặt biển cảnh báo không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn đảm bảo an toàn cho chính bản thân và phương tiện xung quanh.