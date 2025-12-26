Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Lái xe khách đi vào làn trái trên cao tốc, tài xế bị phạt 5 triệu đồng

Nguyễn Duy
26/12/2025 14:01 GMT+7

Từ phản ánh của người dân, lực lượng CSGT đã tiến hành xử phạt tài xế lái xe khách bất chấp quy định, cố tình lái xe chạy vào làn trong cùng sát dải phân cách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc; khi một tài xế bất chấp quy định cấm, cố tình lái xe khách chạy vào làn trong cùng sát dải phân cách trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 17.12.2025 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn TP.Hải Phòng.

Theo hình ảnh ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, nhiều tài xế lái xe di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng từ Hà Nội về Hải Phòng) rất bức xúc khi phát hiện một xe khách màu xanh, mang biển kiểm soát 15F-001.55 đang cố tình chạy "rề rà" trên làn trong cùng sát dải phân cách.

Đáng nói, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ ngày 15.8.2025 được phân làn, phân luồng, tổ chức lại giao thông trên tuyến. Theo đó, làn đường bên trái sát dải phân cách giữa đường cấm xe tải, xe khách trên 29 chỗ ngồi, xe khách giường nằm. Tuy vậy, bất chấp quy định mới, tài xế xe khách nói trên vẫn cố tình vi phạm.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình trước kiểu lái xe bất chấp, xem thường luật của tài xế xe khách.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm.

Bất chấp biển báo cấm, tài xế vẫn cố tình lái xe khách chạy vào làn trái trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), sau khi nhận được thông tin và video phản ánh từ người dân, tối 23.12, đơn vị này đã tiến hành xác minh. Qua đó xác định người điều khiển xe khách mang biển kiểm soát 15F-001.55 vi phạm là anh Trần Văn C. (sinh năm 1979, trú tại phường Hoàng Lâm, TP.Hải Phòng).

Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt anh Trần Văn C. số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

