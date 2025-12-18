Mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc; khi một tài xế dù lái ô tô con đi thẳng nhưng vẫn cố tình dừng chờ đèn đỏ trên làn đường có vạch mắt võng - ưu tiên các phương tiện rẽ phải, gây cản trở giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 10 giờ ngày 14.12.2025 trên Ngô Gia Tự, đoạn qua địa bàn phường Bồ Đề, TP.Hà Nội.

Ô tô dừng choán vạch mắt võng gây bức xúc, xử phạt ra sao?

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Ngô Gia Tự, hướng từ nút giao Long Biên về Cầu Đuống. Khi đến ngã ba Ngô Gia Tự - Trường Lâm, tài xế cho xe chuyển sang làn sát lề đường để rẽ vào phố Trường Lâm. Lúc này, phía trước xuất hiện một ô tô khác màu đen, hiệu Toyota Camry mang biển kiểm soát 30H-988.81 đang dừng chờ đèn đỏ.

Đáng nói, làn đường bên phải sát lề đường tại giao lộ nói trên là làn đường có kẻ vạch mắt võng ưu tiên các xe rẽ phải. Trong khi, chiếc Toyota Camry dù đi thẳng nhưng tài xế vẫn cố tình dừng chờ đèn đỏ ngay trên phạm vi vạch kẻ. Tình huống "cướp làn" khiến các xe phía sau buộc phải chờ hết đèn đỏ mới có thể đi tiếp; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Ô tô con dừng chờ đèn đỏ ngay trên vạch mắt võng gây cản trở giao thông khiến nhiều người bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình trước hành vi lái xe tham gia giao thông kiểu "khôn lỏi", bất chấp luật của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần xem xét tình huống và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Vạch mắt võng là gì?

Vạch mắt võng là một loại vạch kẻ đường đặc biệt, được quy định tại Nhóm G1.4 Phụ lục G của Quy chuẩn quốc gia 41/2024/BGTVT. Đây là vạch kẻ bằng các đường chéo màu vàng bên trong một hình chữ nhật, tạo thành các ô lưới. Loại vạch này thường thấy tại những khu vực dễ xảy ra ùn tắc như nút giao thông lớn, đoạn đường giao với đường sắt, trước cổng trường học, bệnh viện, trung tâm hành chính…

Vạch mắt võng thường thấy tại các giao lộ thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Đáng chú ý, vạch kẻ kiểu mắt võng có thể sử dụng để xác định phạm vi cấm dừng trong phạm vi nút giao giao cùng mức, trên nhánh dẫn cửa vào hoặc cửa ra của nút giao hoặc những vị trí mặt đường không cho phép dừng xe. Tùy theo mặt bằng nút giao rộng, hẹp để bố trí vạch mắt võng bảo đảm cân đối, mỹ quan.

Vạch mắt võng có quy cách như sau:

- Vạch mắt võng kiểu đơn giản: gồm vạch chéo trong lòng hình chữ nhật, màu vàng, bề rộng nét vẽ 20 - 40 cm.

- Vạch mắt võng kiểu thông thường: vạch có nét vẽ màu vàng, vạch vành ngoài giới hạn phạm vi kẻ vạch mắt võng có bề rộng vạch 20 cm. Vạch mắt võng bên trong nghiêng 45 độ so với vành ngoài, vạch rộng 10 cm khoảng cách đường chéo 1 - 5 m.

Trong đó, vạch mắt võng kiểu thông thường quen thuộc với người dân hơn. Vạch này được kẻ ở các giao lộ tạo làn rẽ phải liên tục cho phương tiện. Các xe đi thẳng, rẽ trái không được đi vào phạm vi có kẻ vạch.

Mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (điểm a, khoản 1, điều 6). Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6). Đồng thời, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



