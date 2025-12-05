Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế xe khách giường nằm bất chấp luật, lái xe chạy lấn sang làn ngược chiều gây cản trở giao thông.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 3.12.2025 trên đường Trần Thủ Độ, đoạn qua địa bàn phường Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

Xe khách ngang nhiên "cướp làn" trên phố, chặn hết lối đi của xe ngược hướng

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyển trên đường Trần Thủ Độ. Khi đến khu vực chung cư Phương Đông Green Park, tài xế bức xúc khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe khách giường nằm màu xanh lá cây, mang biển kiểm soát 29F-000.20 đang lấn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện khác.

Đáng nói, dù chạy sai luật nhưng khi phát hiện ô tô con lưu thông hướng ngược lại, tài xế xe khách giường nằm vẫn không chịu lách về đúng làn. Thậm chí còn tỏ thái độ thách thức, quyết "thi gan" với xe đi đúng luật.

Tình huống tài xế xe khách ngang ngược, lái xe vượt ẩu khiến nhiều người bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hành động ngang ngược gây cản trở giao thông, khiến không ít người chứng kiến vô cùng bức xúc. Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều phẫn nộ trước kiểu lái xe bất chấp luật và thái độ bất cần của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm nói trên.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, Khoản 5, Điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



