Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi ô tô con gặp sự cố trên cao tốc, buộc phải đỗ xe ngay giữa đường. Tuy nhiên, tài xế lái xe này lại liều lĩnh, không thèm đặt biển cảnh báo, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 27.11.2025 trên đường Võ Nguyên Giáp (Cao tốc Nhật Tân - Nội Bài), đoạn qua địa bàn xã Phúc Thịnh, TP.Hà Nội.

Tài xế dừng, đỗ ô tô giữa cao tốc không thèm đặt biển cảnh báo

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên cao tốc Nhật Tân - Nội Bài, hướng từ trung tâm Hà Nội về sân bay Nội Bài. Khi đến khu vực gần cầu Cà Lồ, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện ô tô con khác màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát) đang dừng đỗ ngay trên làn giữa của cao tốc.

Đáng nói, thời điểm xảy ra vụ việc, trên cao tốc Nhật Tân - Nội Bài đang có rất đông ô tô lưu thông. Làn giữa cho phép các phương tiện di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 80 km/giờ. Thế nhưng tài xế ô tô nói trên vẫn bất chấp nguy hiểm cho xe đỗ giữa đường và không thèm đặt biển hay đèn nhấp nháy để cảnh báo với các xe phía sau.

Tình huống dừng đỗ xe "kiểu tự sát" suýt gây tai nạn với ô tô gắn camera hành trình; khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe cẩu thả, bất chấp nguy hiểm và xem thường mạng sống người khác của tài xế ô tô con.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm với trường hợp vi phạm.

Dừng, đỗ xe ô tô trên cao tốc không đúng quy định phạt ra sao? Căn cứ theo điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168, tài xế bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng nếu có hành vi dừng, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng, đỗ xe ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, căn cứ theo điểm c, khoản 16, điều 6 của Nghị định 168, hành vi dừng, đỗ xe sai quy định trên cao tốc còn bị trừ 6 điểm trong giấy phép lái xe (GPLX).

Khi nào được dừng, đỗ xe trên cao tốc?

Căn cứ theo khoản 2, điều 25 của luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định trên đường cao tốc. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc sự việc bất khả kháng, tài xế được phép dừng tại làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm.

Trong trường hợp xe không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, tài xế phải bật đèn cảnh báo và đặt biển "Chú ý xe đỗ" về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Đồng thời, cần liên hệ với cơ quan quản lý cao tốc để được hỗ trợ.

Nếu buộc phải dừng xe trên cao tốc vì sự cố, tài xế cần tuân thủ quy định, đặt biển cảnh báo đúng khoảng cách để các xe phía sau nhận biết ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trong đó, những tình huống được xem là bất khả kháng liên quan tới sức khỏe như tụt huyết áp, đau tim, chóng mặt, mờ mắt đột ngột... hoặc các vấn đề liên quan tới kỹ thuật như xe chết máy, nổ lốp, hư hỏng hệ thống phanh... tài xế được dừng, đỗ ở làn khẩn cấp trên cao tốc nhưng phải đảm bảo đúng quy định để tránh xảy ra tai nạn.

Với tốc độ lưu thông cao và mật độ xe đông đúc, mọi hành vi dừng đỗ sai quy định trên cao tốc đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Do đó, tài xế cần ghi nhớ, chỉ dừng xe trong tình huống bất khả kháng, bật đầy đủ tín hiệu cảnh báo và liên hệ ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.