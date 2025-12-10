Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi, khi một tài xế lái ô tô con bất chấp nguy hiểm, cố chèn đường quyết không cho xe buýt cùng chiều vượt lên.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 22 giờ ngày 8.12.2025 quốc lộ 1 (xa lộ Đại Hàn), đoạn qua địa bàn phường Dĩ An, TP.HCM.

Tài xế ô tô con quyết "hơn thua" với xe buýt vượt ẩu: Nên hay không?

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên ô tô con, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên quốc lộ 1, hướng từ cầu vượt Gò Dưa về ngã tư Linh Xuân. Khi đến khu vực ngã giao Lê Trọng Tấn, tài xế phát hiện phía sau xuất hiện một xe buýt màu xanh dương số hiệu 33 (chưa rõ biển kiểm soát) đang cố tình lách lên cả lề đường để vượt các xe phía trước.

Do quá bức xúc với tình huống nói trên, tài xế ô tô con sau đó cũng tăng ga, bất chấp nguy hiểm, cố chèn đường quyết không cho xe buýt vượt lên. Đáng nói, hành động "kèn cựa" nhau giữa hai xe nhiều lần suýt dẫn đến va chạm, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo sợ và bức xúc.

Tình huống ô tô con và xe buýt "kèn cựa", chèn đường nhau trên quốc lộ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra hết sức bức xúc với kiểu lái xe vượt ẩu của tài xế xe buýt. Đồng thời lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc truy tìm và xử lý trường hợp vi phạm luật giao thông này. Tuy nhiên, không ít người cũng cho rằng, tài xế ô tô con không nên lái xe chèn ép xe buýt như trong đoạn video vì rất dễ dẫn đến va chạm nguy hiểm.

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: Về nguyên tắc, khi vượt xe, các xe phải vượt về bên trái (chỉ một số trường hợp mới được vượt về bên phải) và phải đảm bảo các điều kiện: - Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. - Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải. - Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: - Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. - Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).



