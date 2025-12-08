Xe sang Mercedes luồn lách, vượt đèn đỏ gây bức xúc

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế ô tô bất chấp luật, cố tình điều khiển luồn lách, vượt đèn đỏ trên phố.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 11 giờ 40 phút ngày 5.12.2025 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM.

Xe sang Mercedes-Benz luồn lách, vượt đèn đỏ gây bức xúc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một xe ô tô khác màu trắng hiệu Mercedes-Benz (mang biển kiểm soát 61A-316.67) không chịu xếp hàng mà cố luồn lách vào sát lề đường để vượt lên.

Thậm chí, tài xế xe này sau đó còn bất chấp luật cho xe vượt đèn đỏ để rẽ phải. Tình huống diễn ra vào thời điểm khu vực ngã tư nói trên đang có rất đông phương tiện lưu thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngao ngán, bức xúc.

Tài xế bất chấp luật, lái xe sang vượt đèn đỏ gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp luật và nguy hiểm của tài xế nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (Điểm b, khoản 10, điều 6).



