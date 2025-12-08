Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Xe sang Mercedes luồn lách, vượt đèn đỏ gây bức xúc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
08/12/2025 19:13 GMT+7

Thay vì xếp hàng chờ đèn đỏ, tài xế lại bất chấp luật, cố tình lái xe sang Mercedes-Benz lách vào sát lề đường, vượt các xe khác để băng qua giao lộ.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế ô tô bất chấp luật, cố tình điều khiển luồn lách, vượt đèn đỏ trên phố.

Vụ việc được xác định xảy ra vào 11 giờ 40 phút ngày 5.12.2025 trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua địa bàn phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM.

Xe sang Mercedes-Benz luồn lách, vượt đèn đỏ gây bức xúc

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm nói trên, ô tô này đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Lúc này, từ phía sau xuất hiện một xe ô tô khác màu trắng hiệu Mercedes-Benz (mang biển kiểm soát 61A-316.67) không chịu xếp hàng mà cố luồn lách vào sát lề đường để vượt lên.

Thậm chí, tài xế xe này sau đó còn bất chấp luật cho xe vượt đèn đỏ để rẽ phải. Tình huống diễn ra vào thời điểm khu vực ngã tư nói trên đang có rất đông phương tiện lưu thông, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngao ngán, bức xúc.

Xe sang Mercedes-Benz luồn lách, vượt đèn đỏ gây bức xúc - Ảnh 1.

Tài xế bất chấp luật, lái xe sang vượt đèn đỏ gây bức xúc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ bất bình và phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp luật và nguy hiểm của tài xế nói trên.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (Điểm b, khoản 9, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt từ 20 - 22 triệu đồng (Điểm b, khoản 10, điều 6).


Tin liên quan

Xe khách ngang nhiên 'cướp làn' trên phố, chặn hết lối đi của xe ngược hướng

Xe khách ngang nhiên 'cướp làn' trên phố, chặn hết lối đi của xe ngược hướng

Bất chấp đường đông, tài xế vẫn ngang nhiên lái xe khách chạy lấn hẳn sang làn đường đối diện để vượt, chắn hết lối đi của các xe ngược hướng dẫn đến tình trạng ùn ứ kéo dài.

Tài xế dừng, đỗ ô tô giữa cao tốc không thèm đặt biển cảnh báo

Tài xế lái xe vượt 'như tự sát' bị CSGT phạt 5 triệu, trừ 2 điểm GPLX

Khám phá thêm chủ đề

Đèn đỏ vượt đèn đỏ xe sang Mercedes-Benz tài xế lăng kính giao thông lái xe văn minh bạn đường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận