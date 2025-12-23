Xe khách ngang nhiên 'cướp làn', vượt ẩu trên cao tốc: Đề nghị phạt nghiêm

Mạng xã hội mới đây xuất hiện đoạn video ghi lại tình huống giao thông gây bức xúc, khi một tài xế xem thường luật, nhiều lần cố tình lái xe khách lấn làn, chạy ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều xe khác trên cao tốc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 14 giờ ngày 21.12.2025 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Xe khách ngang nhiên "cướp làn", vượt ẩu trên cao tốc: Mức phạt chưa đủ răn đe?

Theo hình ảnh từ camera hành trình gắn trên ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến đoạn qua khu vực cầu Khe Sang, tài xế bức xúc khi phát hiện từ phía sau xuất hiện một xe khách màu đỏ, mang biển kiểm soát 88B-011.02 đang phóng nhanh, cố lấn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều xe phía trước.

Đáng nói, đoạn đường nơi diễn ra sự việc trên mặt đường có kẻ vạch bàng đôi liền nét, cấm các xe không được phép cán lên vạch. Tuy nhiên, tài xế xe khách nói trên vẫn bất chấp luật, lách hẳn sang làn đối diện. Thậm chí, chỉ trong vòng hơn 10 phút, tài xế nhiều lần thực hiện hành vi "cướp làn", vượt ẩu như trên, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Tài xế xe khách bất chấp luật, liên tục lái xe lấn làn vượt ẩu trên cao tốc gây bức xúc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem cũng tỏ ra hết sức bất bình trước kiểu lái xe bất chấp, xem thường luật và mạng sống người khác của tài xế xe khách.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm tài xế vi phạm. Đồng thời đề nghị cần có thêm giải pháp mạnh tay hơn, nhằm hạn chế tình trạng ô tô chạy ngược chiều, vượt ẩu trên cao tốc, nhất là những tuyến cao tốc nhỏ hẹp, chưa có dải phân cách cứng như cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Ô tô vượt ẩu xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đổi với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (Điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



