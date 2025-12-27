Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

CSGT xử phạt xe tải bị nghi là 'chim mồi' trên cao tốc

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
27/12/2025 13:46 GMT+7

Tài xế điều khiển xe tải di chuyển chậm trên cao tốc, bị nghi ngờ là xe "chim mồi" đã bị CSGT xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe vì hành vi điều khiển xe chạy vào làn dừng khẩn cấp.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, một xe tải cố tình di chuyển với tốc độ chậm, lại đi kiểu "hai hai" (lấn một phần sang làn dừng khẩn cấp trên cao tốc), gây cản trở giao thông khiến các phương tiện phía sau không thể vượt lên.

Sau khi đoạn video được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, nhiều ý kiến nghi ngờ chiếc xe tải là xe "chim mồi", cố tình "gài bẫy" các tài xế lái xe khác. Bởi với tình huống trong đoạn video, nếu các xe phía sau không đủ kiên nhẫn, lấn sang làn ngược chiều để vượt lên sẽ vi phạm luật giao thông.

CSGT xử phạt xe tải bị nghi là "chim mồi" trên cao tốc

Đáng chú ý, từ thông tin, hình ảnh phản ảnh của người dân trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã vào cuộc. Theo kết quả xác minh, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 24H-022.xx đã vi phạm luật giao thông khi đi vào làn dừng xe khẩn cấp, tại km 207+ 100 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng từ Hà Nội đi Lào Cai), vào lúc 15 giờ 49 phút ngày 30.11.2025.

Tài xế điều khiển xe tải nói trên được xác định là anh Nguyễn Văn L. (SN 1994, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế này thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nêu lý do rằng thời điểm diễn ra sự việc, người này cảm thấy buồn ngủ nên chạy chậm ở làn đường dừng khẩn cấp.

CSGT xử phạt xe tải bị nghi là 'chim mồi' trên cao tốc - Ảnh 1.

Tài xế lái xe tải nghi là xe "chim mồi" đã bị CSGT xử phạt

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã tiến hành lập biên bản với trường hợp vi phạm. Mức phạt áp dụng cho tài xế L. là 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc (điểm d, khoản 5, điều 6). Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng (điểm b, khoản 10, điều 6).


