Ô tô tai nạn được bảo hiểm bồi thường: Có cần hồ sơ công an?

Theo quy định tại khoản 1, điều 53 Luật Kinh doanh bảo hiểm và đặc biệt là khoản 5, điều 81 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm cử người trực tiếp đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng giám định, xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại.

Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho khách hàng ẢNH: T.N

Thực tế hiện nay, hồ sơ từ cơ quan công an không còn là điều kiện tiên quyết duy nhất. Căn cứ khoản 2, điều 53 Luật Kinh doanh bảo hiểm, nếu doanh nghiệp bảo hiểm xác minh được nguyên nhân khách quan (thông qua giám định hiện trường, giám định độc lập...), phải có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho khách hàng.

Đồng thời, Thông tư 72/2024/TT-BCA (Thông tư 72), có hiệu lực từ 1.1.2025 thay thế Thông tư 63/2020/TT-BCA cũng đã bãi bỏ quy định bắt buộc Cảnh sát giao thông phải cung cấp hồ sơ tai nạn cho phía bảo hiểm, qua đó nhấn mạnh trách nhiệm chủ động của doanh nghiệp bảo hiểm trong quy trình này.

Vấn đề tạm giữ phương tiện sau tai nạn thường gây lo lắng cho chủ xe, tuy nhiên quy định mới tại khoản 4, điều 10, Thông tư 72 đã nêu rõ trình tự xử lý. Theo đó, cảnh sát giao thông có trách nhiệm hoàn trả phương tiện ngay sau khi kết thúc việc khám nghiệm nếu xác định người điều khiển không có lỗi hoặc hành vi vi phạm.

Thời gian tạm giữ phương tiện phục vụ điều tra không quá 2 tháng ẢNH: T.N

Về thời hạn tạm giữ để xử lý hành chính, theo quy định tại khoản 8, điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung bởi khoản 64, điều 1, Luật số 67/2020/QH14), thời hạn tạm giữ thông thường là 7 ngày làm việc. Đối với vụ việc phức tạp cần xác minh, thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 1 tháng; trường hợp đặc biệt nghiêm trọng cần thêm thời gian gia hạn thì tổng thời gian tạm giữ tối đa không quá 2 tháng.

Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông quy định cụ thể tại khoản 1, điều 17, Thông tư 72. Theo đó, thời hạn giải quyết thông thường là không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin báo. Tuy nhiên, với các vụ việc có tình tiết phức tạp cần xác minh thêm hoặc giám định, thời hạn này có thể được kéo dài nhưng tổng thời gian tối đa không quá 2 tháng.

Cảnh sát giao thông chỉ đóng vai trò trung gian ghi nhận các thỏa thuận dân sự thay vì bắt buộc các bên phải thống nhất mức đền bù ngay tại hiện trường để lấy phương tiện về.

Trong quan hệ dân sự, chủ xe hoàn toàn có quyền tự thỏa thuận mức bồi thường với bên thứ ba để thúc đẩy quá trình sửa chữa. Tuy nhiên, một lưu ý pháp lý quan trọng là chủ xe phải bảo lưu quyền truy đòi của doanh nghiệp bảo hiểm đối với bên có lỗi.

Nếu chủ xe tự ý ký văn bản từ bỏ quyền truy đòi mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của phía bảo hiểm, doanh nghiệp có quyền thực hiện chế tài bằng cách giảm trừ hoặc từ chối bồi thường một phần tương ứng với phần thiệt hại mà họ không thể đòi lại từ bên có lỗi. Việc hiểu đúng các quy định này giúp chủ xe chủ động trong quá trình làm việc, loại bỏ các thủ tục rườm rà và đảm bảo xe được đưa trở lại lưu thông trong thời gian ngắn nhất.