Nhiều tuyến cao tốc thiếu trạm xăng, tài xế cần chú ý gì?

Trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán 2026, nhiều dự án cao tốc trọng điểm trên cả nước được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, thông xe nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân. Tuy nhiên, tốc độ thông xe hiện đang đi trước tiến độ xây dựng hạ tầng dịch vụ. Việc thiếu hụt trạm xăng, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường cao tốc mới trở thành vấn đề đáng lo ngại, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình di chuyển.

Một số tuyến cao tốc từ TP.HCM về các tỉnh miền Trung hiện hiện chưa có trạm xăng ẢNH: C.T

Điển hình tại khu vực phía Nam, tuyến cao tốc từ TP.HCM đi Nha Trang trước đây chỉ có duy nhất một trạm xăng hoạt động tại KM41+100 (đoạn TP.HCM - Long Thành). Trạm xăng này hiện đã tạm ngưng phục vụ vì nhiều lý do khách quan khiến các tuyến cao tốc nối liền về miền Trung rơi vào tình trạng "trắng" trạm nhiên liệu. Vấn đề này buộc người lái phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lái xe vào cao tốc.

Cao tốc thiếu trạm xăng, tài xế cần lưu ý gì?

Để đảm bảo lộ trình thông suốt, người điều khiển phương tiện cần nắm vững khả năng vận hành của xe. Đa phần các loại ô tô từ hạng B trở lên khi được đổ đầy bình nhiên liệu có phạm vi hoạt động từ 600 - 750 km.

Với các mẫu xe cỡ nhỏ hạng A, dung tích bình xăng khi đầy cũng đủ để di chuyển quãng đường 450 - 550 km. Về lý thuyết, các chỉ số này hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu chạy thẳng từ TP.HCM đến Nha Trang. Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế dịp tết với mật độ xe đông hoặc ùn tắc kéo dài, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ tăng cao so với thông số của nhà sản xuất.

Cây xăng duy nhất tại KM41+100 (đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành) đã tạm ngưng cung cấp dịch vụ ẢNH: C.T

Do đó, tài xế nên đổ đầy nhiên liệu ngay trước khi vào cao tốc. Việc tính toán quãng đường dựa trên kim báo xăng là chưa đủ; người lái cần có kế hoạch cụ thể về các điểm giao nhau để thoát ra khỏi cao tốc tiếp nhiên liệu trong hành trình.

Hiện nay, trung bình khoảng cách giữa các nút giao để lưu thông ra tuyến quốc lộ 1A dao động 20 - 40 km. Tài xế cần chủ động canh mức nhiên liệu và quãng đường còn lại để quyết định thời điểm rời cao tốc tại quốc lộ 1A hoặc đường tỉnh lân cận; sau đó quay lại tuyến chính để tiếp tục di chuyển.

Bên cạnh việc theo dõi kim xăng, người lái nên tìm kiếm trước các trạm dịch vụ nằm gần các vị trí nút giao thoát ra. Việc sử dụng các ứng dụng bản đồ trực tuyến giúp xác định khoảng cách chính xác từ lối ra cao tốc đến cây xăng gần nhất. Dù việc rời tuyến chính gây mất thời gian và có thể tăng chi phí qua trạm thu phí, nhưng đây là giải pháp hiệu quả nhất để đảm bảo hành trình suôn sẻ.