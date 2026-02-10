Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

Dấu hiệu nào cho thấy lốp ô tô không đủ điều kiện đi đường dài?

Chí Tâm
Chí Tâm
10/02/2026 09:38 GMT+7

Nhu cầu sử dụng ô tô chở gia đình, người thân về quê hoặc đi du lịch tăng cao trong cận Tết Nguyên đán. Việc di chuyển liên tục với nhiều loại cung đường khác nhau đòi hỏi lốp ô tô phải ở trạng thái tốt nhất để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro nguy hiểm.

Trong dịp cận Tết Nguyên đán, nhiều người thường sử dụng ô tô để chở gia đình, người thân về quê hoặc đi du lịch. Việc di chuyển liên tục trên nhiều loại cung đường đòi hỏi mọi bộ phận phải hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Thực tế, nhiều chủ xe chỉ chú trọng thay dầu máy, kiểm tra nước làm mát... nhưng lại bỏ qua bộ phận quan trọng hàng đầu là lốp ô tô.﻿

Dấu hiệu nào cho thấy lốp ô tô không đủ điều kiện đi đường dài? - Ảnh 1.

Nhiều chủ xe không chú trọng kiểm tra lốp trước mỗi hành trình dài

ẢNH: C.T

Về mặt kỹ thuật, lốp là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường. Mọi tình huống từ tăng tốc, vào cua đến phanh gấp đều truyền qua diện tích tiếp xúc của bốn bánh xe. Do đó, tình trạng của lốp quyết định trực tiếp khả năng kiểm soát của người lái, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.

Lý do hàng đầu cần kiểm tra lốp trước hành trình dài là áp lực tải trọng. Dịp Tết, ô tô thường chở tối đa số người và lượng lớn hành lý. Trọng lượng này dồn nén trực tiếp xuống thành lốp. Nếu lốp có vết nứt, rách hoặc đã sử dụng quá lâu, cấu trúc vành thép bên trong dễ bị biến dạng dưới sức ép lớn, gây nổ lốp khi đang chạy tốc độ cao.

Nhiệt sinh ra trong quá trình di chuyển cũng có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Khi chạy liên tục trên cao tốc, ma sát giữa lốp và mặt đường làm tăng nhiệt độ bên trong khí nén. Nếu áp suất lốp không đạt chuẩn, nhiệt độ tăng cao bất thường sẽ dẫn đến tình trạng giãn nở không đều. Đây là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn nổ lốp nghiêm trọng.

Dấu hiệu nào cho thấy lốp ô tô không đủ điều kiện đi đường dài? - Ảnh 2.

Nổ lốp là một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn trên cao tốc

ẢNH: C.T

Ngoài ra, độ mòn gai lốp ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả phanh. Gai lốp còn đủ độ sâu giúp duy trì ma sát và khả năng thoát nước khi đi qua mặt đường trơn trượt. Nếu lốp mòn vượt quá giới hạn, quãng đường phanh sẽ dài hơn, đồng thời xe dễ gặp hiện tượng trượt nước, khiến vô-lăng khó điều hướng, người lái mất kiểm soát xe.

Việc kiểm tra lốp còn giúp tối ưu chi phí vận hành. Lốp được bơm đúng áp suất chuẩn giúp giảm lực cản lăn, từ đó tiết kiệm nhiên liệu. Ngược lại, lốp non hơi khiến động cơ phải làm việc nặng hơn, đồng thời gây tiếng ồn lớn vào cabin, làm giảm sự thoải mái của người ngồi trên xe suốt quãng đường dài.

Trước khi khởi hành, chủ xe cần kiểm tra bằng mắt thường để phát hiện các dị vật bám trên bề mặt hoặc vết nứt bên hông lốp. Việc đo áp suất chuẩn khi lốp còn nguội và kiểm tra độ sâu gai lốp là những thao tác bắt buộc. Bộ lốp còn chất lượng là yếu tố then chốt để có một chuyến đi an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

