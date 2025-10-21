Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tại sao lốp Run-flat được đánh giá cao nhưng kén khách tại Việt Nam?

Chí Tâm
Chí Tâm
21/10/2025 10:57 GMT+7

Lốp Run-flat giúp ô tô có thể di chuyển khi bị thủng, được đánh giá cao về độ an toàn nhưng tại Việt Nam lại rất kén người dùng vì nhiều lý do khác nhau.

Tại thị trường châu Âu, lốp Run-flat được đánh giá cao về độ bền và an toàn, giúp xe vẫn có thể di chuyển sau khi bị thủng. Tuy nhiên ở Việt Nam, loại lốp này lại khá kén khách, chủ yếu xuất hiện trên các dòng xe sang.

Lốp Run-flat hay còn gọi là lốp chống xịt, được xem là một trong những công nghệ an toàn tiên tiến nhất trong ngành lốp ô tô. Loại lốp này cho phép xe tiếp tục di chuyển thêm hàng chục km ở tốc độ khoảng 80 km/giờ ngay cả khi mất áp suất, giúp tài xế kịp đưa xe đến nơi sửa chữa mà không phải dừng giữa đường.

Tại sao lốp Run-flat được đánh giá cao nhưng không phổ biến ở Việt Nam? - Ảnh 1.

Lốp Run-flat thường được dùng cho xe sang

ẢNH: PIRELLI

Công nghệ này được nhiều hãng xe sang như Bentley, Mercedes-Benz, BMW... sử dụng. Tuy nhiên tại Việt Nam, không ít chủ xe vẫn chuyển sang dùng lốp thường sau một thời gian. Nguyên nhân chủ yếu là do giá cao, thói quen sử dụng và đặc tính kỹ thuật chưa thật sự phù hợp với điều kiện đường sá trong nước.

Tham khảo thị trường, lốp Run-flat có giá cao hơn 3 - 4 lần so với lốp thông thường. Giá thành một bộ gồm 4 lốp có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Đây là con số khiến nhiều chủ xe phổ thông e ngại. Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Chu Thiện Trung, kỹ thuật viên của một cửa hàng chuyên về lốp xe, chia sẻ: "Đa số người dùng ô tô ở Việt Nam vẫn chọn lốp thường. Việc bỏ ra hàng chục triệu để đổi sang Run-flat là rất hiếm, trừ khi xe nguyên bản trang bị sẵn loại lốp này".

Tại sao lốp Run-flat được đánh giá cao nhưng không phổ biến ở Việt Nam? - Ảnh 2.

Lốp Run-flat có cấu trúc đặc biệt với lớp cao su và sợi gia cường chắc chắn

ẢNH: PIRELLI

Lốp Run-flat có cấu trúc khá đặc biệt với lớp cao su và sợi gia cường chắc chắn, giúp lốp vẫn giữ được hình dạng ngay cả khi bị xịt hơi. Chính vì vậy, trong nhiều trường hợp bề mặt lốp bị rách, vết thủng lớn... cần phải thay mới để đảm bảo an toàn khi vận hành. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần làm tăng chi phí thay thế so với lốp thông thường.

Giải thích lý do vì sao lốp Run-flat phổ biến tại châu Âu nhưng lại kén khách ở Việt Nam, anh Trung nhận định rằng ở các nước châu Âu, mạng lưới cửa hàng sửa chữa thường cách xa nhau, không dày đặc như tại Việt Nam. Trong khi đó, người dùng trong nước có thể dễ dàng tìm thấy tiệm vá lốp ở hầu hết các khu vực, kể cả ngoại ô. Vì vậy nên tính năng cho phép xe tiếp tục di chuyển khi bị xì hơi của lốp Run-flat không còn quá hữu ích. Khi việc sửa chữa, thay thế lốp trở nên dễ dàng, nhu cầu sử dụng loại lốp đặc biệt này cũng theo đó giảm đi.

Một yếu tố khác khiến loại lốp này kém phổ biến nằm ở cảm giác vận hành. Do thành lốp được thiết kế với lớp đệm cứng để chịu tải khi mất áp suất nên khả năng hấp thụ rung động giảm rõ rệt. Điều này khiến xe xóc nảy và ồn hơn khi di chuyển. Độ êm ái giảm khiến nhiều người sử dụng xe trong đô thị vốn ưu tiên sự thoải mái cảm thấy không hài lòng.

Có thể nói, lốp Run-flat mang lại độ an toàn cao nhưng chưa thật sự phù hợp với điều kiện sử dụng tại Việt Nam. Mức giá đắt đỏ, khó vá, xóc nảy... ảnh hưởng đến trải nghiệm hàng ngày của người dùng. Dẫu vậy, với những ai thường xuyên di chuyển đường dài, ưu tiên an toàn hơn sự tiện nghi, loại lốp này vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

