Nâng cấp trên Mercedes E-Class 2025 có đáng giá?

Những nâng cấp trên Mercedes-Benz E-Class 2025 có đáng giá?



Ngoại hình thiết kế E-Class 2025 trông hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nét thanh lịch truyền thống. So với thế hệ trước, Mercedes E-Class 2025 có kích thước lớn hơn và chiều dài trục cơ sở tăng thêm 22 mm. Ngoại hình xe được làm mới với cụm đèn pha LED mảnh mai, nối liền với lưới tản nhiệt. Cụm đèn hậu thiết kế lại theo tạo hình ngôi sao 3 cánh dạng 3D.

Mercedes-Benz E-Class 2025 có ba phiên bản, giá từ 2,449 - 3,209 tỉ đồng ẢNH: CHÍ TÂM

Khoang nội thất E-Class 2025 mang phong cách hiện đại như xe điện EQE và EQS của hãng, màn hình trung tâm 14,4 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Riêng bản E 300 AMG cao cấp còn bổ sung thêm màn hình phụ ở ghế hành khách trước, cùng hệ thống camera quan sát người lái hỗ trợ họp trực tuyến.

Mercedes E-Class 2025 tung ra thị trường Việt Nam ba phiên bản, gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, có giá lần lượt 2,449 tỉ, 2,589 tỉ và 3,209 tỉ đồng. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với BMW 5-Series, Audi A6, Lexus ES trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung tại Việt Nam.