Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Đánh giá xe

Nâng cấp trên Mercedes E-Class 2025 có đáng giá?

Tâm Võ
Tâm Võ
17/10/2025 22:17 GMT+7

Bước sang thế hệ thứ 6 (mang mã W214), Mercedes-Benz E-Class 2025 tiếp tục lắp ráp tại Việt Nam, có nhiều thay đổi, nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm (mang mã W213).

Những nâng cấp trên Mercedes-Benz E-Class 2025 có đáng giá?

Ngoại hình thiết kế E-Class 2025 trông hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nét thanh lịch truyền thống. So với thế hệ trước, Mercedes E-Class 2025 có kích thước lớn hơn và chiều dài trục cơ sở tăng thêm 22 mm. Ngoại hình xe được làm mới với cụm đèn pha LED mảnh mai, nối liền với lưới tản nhiệt. Cụm đèn hậu thiết kế lại theo tạo hình ngôi sao 3 cánh dạng 3D.

Nâng cấp trên Mercedes E-Class 2025 có đáng giá? - Ảnh 1.

Mercedes-Benz E-Class 2025 có ba phiên bản, giá từ 2,449 - 3,209 tỉ đồng

ẢNH: CHÍ TÂM

Khoang nội thất E-Class 2025 mang phong cách hiện đại như xe điện EQE và EQS của hãng, màn hình trung tâm 14,4 inch kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Riêng bản E 300 AMG cao cấp còn bổ sung thêm màn hình phụ ở ghế hành khách trước, cùng hệ thống camera quan sát người lái hỗ trợ họp trực tuyến.

Mercedes E-Class 2025 tung ra thị trường Việt Nam ba phiên bản, gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, có giá lần lượt 2,449 tỉ, 2,589 tỉ và 3,209 tỉ đồng. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh với BMW 5-Series, Audi A6, Lexus ES trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung tại Việt Nam. 

Tin liên quan

BMW X3 - Kẻ 'ngáng đường' Mercedes GLC

BMW X3 - Kẻ 'ngáng đường' Mercedes GLC

BMW X3 đang tạo ra cuộc cạnh tranh gắt gao với các đối thủ nhờ định giá phù hợp với phân khúc khách hàng. Phiên bản xDrive30i M Sport của dòng xe này đang trở thành kẻ "ngáng đường" khó chịu với Mercedes-Benz GLC 300.

Ô tô điện Mercedes EQS thực tế lăn bánh bao xa, có đúng 850 km như 'quảng cáo'?

5 ưu điểm, 3 hạn chế trên Mercedes GLC thế hệ mới tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Mercedes Mercedes-Benz E-Class xe Đức sedan hạng sang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận