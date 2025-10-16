Mercedes E-class 2025 lắp ráp tại Việt Nam có giá từ 2,449 tỉ đồng

Phân khúc sedan hạng sang cỡ trung tại Việt Nam là sân chơi của nhiều hãng xe Audi, BMW, Mercedes-Benz, Lexus… Trong đó, dòng xe Mercedes E-Class được định vị là mẫu xe chiến lược của hãng xe "ngôi sao ba cánh", lấp vào khoảng trống giữa dòng C-class và S-class.

Dòng sedan hạng sang E-class nay bước sang thế hệ thứ 6 (mang mã W214) lắp ráp tại Việt Nam tung ra thị trường nhằm thay thế cho thế hệ cũ (mang mã W213) xuất xưởng vào năm 2016. Đây cũng là cách hãng xe sang Đức làm mới dải sản phẩm hòng cạnh tranh với đối thủ cùng phân hạng tại Việt Nam.

Ngoại hình Mercedes-Benz E-class 2025 có nhiều thay đổi so với thế hệ trước

ẢNH: C.T

Mercedes-Benz E-class 2025 "Made in Vietnam" có 3 phiên bản, gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, có giá lần lượt 2,449 tỉ, 2,589 tỉ và 3,209 tỉ đồng, cao hơn 259 - 359 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm (gồm E 180 giá 2,09 tỉ, E 200 Exclusive giá 2,39 tỉ và E 300 AMG giá 2,95 tỉ đồng).

So với các mẫu xe cùng phân khúc, Mercedes-Benz E-class 2025 hiện có giá bán nhỉnh hơn đối thủ BMW 5-series (giá 2,589 - 3,099 tỉ đồng), Lexus ES 250 (giá 2,36 - 3,14 tỉ đồng). Tuy nhiên, E-class và 5-series là hai dòng xe duy nhất trong phân khúc lắp ráp tại Việt Nam, trong khi các mẫu xe còn lại nhập khẩu nguyên chiếc.

Kích thước Mercedes-Benz E-class 2025 lớn hơn thế hệ cũ với chiều dài cơ sở tăng thêm 22 mm mang đến không gian nội thất rộng thoáng hơn ẢNH: C.T

Về thiết kế tổng thể, E-class 2025 có kích thước lớn hơn thế hệ cũ với chiều dài cơ sở tăng thêm 22 mm, mang đến không gian nội thất rộng thoáng hơn. Phần đầu xe san trọng với cụm đèn pha LED mảnh mai, nối liền cùng lưới tản nhiệt cỡ lớn tạo khối liền mạch. Cụm đèn hậu LED phía sau thiết kế mô phỏng ngôi sao ba cánh 3D nhằm tăng độ nhận diện thương hiệu.

Tay nắm cửa trên E-class 2025 thiết kế dạng ẩn, tương tự mẫu sedan cao cấp của hãng xe Đức S-class. E-class 2025 phiên bản E 200 Avantgarde sử dụng mâm 18 inch, bản E 200 Exclusive dùng mâm 19 inch đa chấu cắt xéo, trong khi bản E 300 AMG dùng bộ mâm 20 inch sơn đen ánh kim phong cách thể thao.

Không gian nội thất thể hiện sự thay đổi rõ nét nhất của E-class 2025. Toàn bộ khoang lái thiết kế theo xu hướng số hóa, lấy cảm hứng từ xe điện EQE và EQS của Mercedes-Benz. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 14,4 inch chiếm trọn khu vực táp-lô, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng.

Nội thất Mercedes-Benz E-class 2025 hiện đại, số hóa, tương tự xe điện EQE và EQS

ẢNH: C.T

Riêng phiên bản E 300 AMG bổ sung thêm màn hình phụ 12,3 inch dành cho hành khách phía trước và camera quan sát người lái, có hỗ trợ gọi video và tham gia họp trực tuyến. Đây là tính năng hiếm thấy trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung hiện nay.

Về tiện nghi, phiên bản cao cấp nhất trang bị ghế trước thông gió, làm mát, vô-lăng bọc da nappa, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh, rèm che nắng chỉnh điện và dàn âm thanh 17 loa Burmester cao cấp.

Dù chiều dài cơ sở tăng thêm nhưng không gian hàng ghế sau trên E-class 2025 chưa thật sự thoải mái với hành khách. Phần lưng ghế có độ nghiêng khá ít, dễ gây mỏi với người ngồi sau trong hành trình di chuyển quãng đường dài. Trong khi đó, Lexus ES và Volvo S90 có độ nghiêng lưng ghế và không gian để chân rộng hơn.

Cả ba phiên bản của Mercedes-Benz E-class 2025 đều sử dụng hệ thống mild-hybrid với động cơ xăng tăng áp 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện

ẢNH: C.T

Cả ba phiên bản của E-class 2025 đều sử dụng hệ thống mild-hybrid với động cơ xăng tăng áp 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện. Hai bản E 200 Avantgarde và Exclusive có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, trong khi bản E 300 AMG mạnh mẽ hơn với 258 mã lực và 400 Nm. Cả ba phiên bản kể trên đều dùng hộp số tự động 9 cấp, truyền sức mạnh đến cầu sau.

So với thế hệ trước, Mercedes-Benz E-class 2025 đã được hãng xe Đức chú trọng hơn đến các tính năng an toàn. Ngoài công nghệ an toàn cơ bản, thế hệ mới của mẫu sedan hạng sang này có thêm nhiều tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao như hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách, hỗ trợ giữ làn đường, bảo vệ hành khách phía trước chủ động… Để hỗ trợ cho người lái khi di chuyển trong phố thị, E-class 2025 còn được trang bị thêm camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe.