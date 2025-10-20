Thời gian sạc xe điện đã nhanh như ô tô đổ xăng?

Để sạc đầy pin ô tô điện, người dùng thường chờ từ 30 phút đến vài giờ. Thời gian này lâu hơn nhiều so với đổ xăng, dầu. Đây là lý do khiến nhiều khách hàng còn đắn đo khi chọn mua xe điện. Tuy nhiên, một số hãng xe đã phát triển công nghệ sạc siêu nhanh, giúp rút ngắn thời gian nạp pin xuống gần tương đương với thời gian đổ xăng.

Thời gian sạc pin từ lâu là rào cản của người dùng xe điện khi so sánh với thời gian đổ nhiên liệu ẢNH: CARSCOOPS

Trong những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên như một cường quốc hàng đầu về ô tô điện và các nhà sản xuất cũng chạy đua công nghệ để tăng tốc độ sạc. Trong đó, Zeekr là một trong những hãng xe gây ấn tượng với công nghệ sạc nhanh, đã có trên các dòng xe được thương mại.

Mới đây, Zeekr đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu 001 Shooting Brake, được xem là một trong những xe điện sạc nhanh nhất hiện nay với thời gian sạc pin gần tương đương thời gian đổ xăng. Mẫu xe này sử dụng kiến trúc điện 900V, pin Golden Brick và hỗ trợ sạc công suất lên tới 1.140 kW, cho phép sạc từ 10 - 80% chỉ trong khoảng 7 phút.

Zeekr 001 Shooting Brake có thời gian sạc từ 10 - 80% pin trong 7 phút ẢNH: CARSCOOPS

Tốc độ sạc của Zeekr 001 Shooting Brake vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành ô tô toàn cầu. Chẳng hạn, Audi e-tron GT từng gây chú ý khi sạc từ 10 - 80% trong 18 phút với công suất 320 kW. Trong khi đó, Tesla Model 3 và Model Y mất khoảng 27 phút cho cùng mức sạc như trên với công suất tới 250 kW.

Quan trọng hơn, Zeekr 001 Shooting Brake sử dụng bộ pin dung lượng 95 kWh thay vì dùng loại pin dung lượng nhỏ nhằm tối ưu thời gian sạc. Việc dùng bộ pin dung lượng lớn giúp mẫu xe điện Trung Quốc đạt phạm vi hoạt động 710 km cho mỗi lần sạc đầy, theo chuẩn CLTC. Ngoài ra, Zeekr 001 còn có thêm phiên bản khác dùng bộ pin Quilin, dung lượng 103 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 763 km. Tốc độ sạc của phiên bản này cũng khá ấn tượng, mất 10 phút để nạp từ 10 - 80% pin.

Zeekr là một trong những hãng đi đầu trong công nghệ pin và sạc ẢNH: CARSNEWCHINA

Về khả năng vận hành, Zeekr 001 Shooting Brake sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, cho công suất 912 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ của mẫu xe này đạt 2,83 giây.

Thời gian sạc pin từng được xem là rào cản lớn của xe điện so với xe dùng động cơ đốt trong hoặc xe xăng lai điện (PHEV). Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ pin và sạc đang dần xóa bỏ hạn chế này.

Nhiều mẫu xe điện hiện nay đã có thể di chuyển quãng đường dài, sạc nhanh hơn so với trước đây. Dù chưa phổ biến ở nhiều thị trường nhưng giải quyết được bài toán thời gian sạc sẽ góp phần giúp xe điện trở thành phương tiện chủ lực trong tương lai.