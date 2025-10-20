Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Thời gian sạc xe điện đã nhanh như ô tô đổ xăng?

Tâm Võ
Tâm Võ
20/10/2025 18:33 GMT+7

Trước đây, thời gian sạc pin là rào cản khiến nhiều người e ngại khi chọn ô tô điện nhưng hiện tại, nhiều hãng xe đã cải tiến công nghệ sạc, giúp nạp năng lượng nhanh chóng, gần như không thua kém so với đổ xăng.

Để sạc đầy pin ô tô điện, người dùng thường chờ từ 30 phút đến vài giờ. Thời gian này lâu hơn nhiều so với đổ xăng, dầu. Đây là lý do khiến nhiều khách hàng còn đắn đo khi chọn mua xe điện. Tuy nhiên, một số hãng xe đã phát triển công nghệ sạc siêu nhanh, giúp rút ngắn thời gian nạp pin xuống gần tương đương với thời gian đổ xăng.

Xe điện đã sạc nhanh như ô tô đổ xăng? - Ảnh 1.

Thời gian sạc pin từ lâu là rào cản của người dùng xe điện khi so sánh với thời gian đổ nhiên liệu

ẢNH: CARSCOOPS

Trong những năm gần đây, Trung Quốc nổi lên như một cường quốc hàng đầu về ô tô điện và các nhà sản xuất cũng chạy đua công nghệ để tăng tốc độ sạc. Trong đó, Zeekr là một trong những hãng xe gây ấn tượng với công nghệ sạc nhanh, đã có trên các dòng xe được thương mại.

Mới đây, Zeekr đã giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu 001 Shooting Brake, được xem là một trong những xe điện sạc nhanh nhất hiện nay với thời gian sạc pin gần tương đương thời gian đổ xăng. Mẫu xe này sử dụng kiến trúc điện 900V, pin Golden Brick và hỗ trợ sạc công suất lên tới 1.140 kW, cho phép sạc từ 10 - 80% chỉ trong khoảng 7 phút.

Xe điện đã sạc nhanh như ô tô đổ xăng? - Ảnh 2.

Zeekr 001 Shooting Brake có thời gian sạc từ 10 - 80% pin trong 7 phút

ẢNH: CARSCOOPS

Tốc độ sạc của Zeekr 001 Shooting Brake vượt qua nhiều tên tuổi lớn trong ngành ô tô toàn cầu. Chẳng hạn, Audi e-tron GT từng gây chú ý khi sạc từ 10 - 80% trong 18 phút với công suất 320 kW. Trong khi đó, Tesla Model 3 và Model Y mất khoảng 27 phút cho cùng mức sạc như trên với công suất tới 250 kW.

Quan trọng hơn, Zeekr 001 Shooting Brake sử dụng bộ pin dung lượng 95 kWh thay vì dùng loại pin dung lượng nhỏ nhằm tối ưu thời gian sạc. Việc dùng bộ pin dung lượng lớn giúp mẫu xe điện Trung Quốc đạt phạm vi hoạt động 710 km cho mỗi lần sạc đầy, theo chuẩn CLTC. Ngoài ra, Zeekr 001 còn có thêm phiên bản khác dùng bộ pin Quilin, dung lượng 103 kWh, cho phạm vi hoạt động lên đến 763 km. Tốc độ sạc của phiên bản này cũng khá ấn tượng, mất 10 phút để nạp từ 10 - 80% pin.

Xe điện đã sạc nhanh như ô tô đổ xăng? - Ảnh 3.

Zeekr là một trong những hãng đi đầu trong công nghệ pin và sạc

ẢNH: CARSNEWCHINA

Về khả năng vận hành, Zeekr 001 Shooting Brake sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, cho công suất 912 mã lực. Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ của mẫu xe này đạt 2,83 giây.

Thời gian sạc pin từng được xem là rào cản lớn của xe điện so với xe dùng động cơ đốt trong hoặc xe xăng lai điện (PHEV). Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ pin và sạc đang dần xóa bỏ hạn chế này. 

Nhiều mẫu xe điện hiện nay đã có thể di chuyển quãng đường dài, sạc nhanh hơn so với trước đây. Dù chưa phổ biến ở nhiều thị trường nhưng giải quyết được bài toán thời gian sạc sẽ góp phần giúp xe điện trở thành phương tiện chủ lực trong tương lai.

Tin liên quan

Có nên sạc ô tô điện thường xuyên bằng sạc nhanh?

Có nên sạc ô tô điện thường xuyên bằng sạc nhanh?

Một số nhà sản xuất ô tô khuyến khích người dùng ô tô điện không nên thường xuyên sử dụng sạc nhanh để sạc ô tô điện vì có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của bộ pin.

Xe điện không có trạm sạc nhanh, bất tiện đủ đường

Xe điện Trung Quốc XPeng G9 có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới

Khám phá thêm chủ đề

xe điện sạc nhanh Sạc xe điện sạc pin ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận