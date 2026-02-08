Lái xe đường dài: Bộ phận ô tô nào quan trọng, cần ưu tiên kiểm tra?

Đến dịp cận Tết Nguyên đán, nhiều người chọn lái xe đưa gia đình, người thân về quê, thực hiện những hành trình dài hàng trăm, hàng nghìn cây số. Quá trình di chuyển liên tục đòi hỏi phương tiện phải hoạt động trong trạng thái ổn định, an toàn nhất có thể. Do đó, việc kiểm tra, bảo dưỡng một số bộ phận của ô tô trước hành trình là vô cùng cần thiết.

Dưới đây là một số bộ phận cần kiểm tra trước hành trình:

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, cần ưu tiên kiểm tra hàng đầu. Trước mỗi hành trình, cần sử dụng đồng hồ để kiểm tra áp suất lốp theo đúng thông số nhà sản xuất quy định. Nếu lốp quá non, xe sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và dễ gặp hiện tượng quá nhiệt. Ngược lại nếu lốp quá căng sẽ làm giảm diện tích tiếp xúc, khiến xe bị xóc và giảm khả năng bám đường.

Lốp ô tô tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, cần kiểm tra thường xuyên để đảm bảo áp suất lốp theo tiêu chuẩn nhà sản xuất ẢNH: C.T

Bên cạnh đó, cần chú ý kiểm tra kỹ bề mặt, độ mòn của lốp để quyết định có nên thay mới hay không. Những vết nứt nhỏ ở hông, thành lốp cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nổ lốp. Các vết rách quá sâu, lớn có thể ảnh hưởng đến khung lốp, nguy hiểm khi di chuyển liên tục.

Ngoài ra, cần kiểm tra lốp dự phòng, keo vá lốp chuyên dụng trước mỗi chuyến đi. Điều này sẽ giúp tài xế chủ động trong các tình huống xịt lốp ở những đoạn đường vắng người qua lại

Hệ thống phanh và dầu phanh

Đa phần những chuyến hành trình hồi hương, ô tô đều chở đủ tải trọng, khiến hệ thống phanh hoạt động với cường độ cao, áp lực liên tục. Do đó, cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh bao gồm: má phanh, đĩa phanh và dầu phanh. Nếu phát hiện má phanh mòn, mỏng hoặc phát ra tiếng rít kim loại, cần đưa xe đến garage để kiểm tra, bảo dưỡng.

Nên kiểm tra, thay thế khi thấy má phanh kịp thời nếu quá mòn ẢNH: C.T

Kiểm tra dầu phanh cũng là một bước quan trọng, không nên bỏ qua trước khi đi xa. Lượng dầu phanh phải luôn nằm trong mức cho phép, có màu trong, không bị đục hay nhiễm cặn bẩn. Nếu thấy lượng dầu hao hụt, cần châm thêm để đảm bảo hệ thống phanh vận hành trơn tru, nhẹ nhàng.

Nước làm mát và dầu động cơ

Với những gia đình ở xa, di chuyển về quê sau ngày 22 âm lịch thường đối mặt với tình trạng kẹt xe, dễ khiến động cơ bị quá nhiệt. Chính vì vậy, cần kiểm tra kỹ mực nước làm mát động cơ trước mỗi chuyến đi. Nếu nước làm mát hao hụt, cần bổ sung loại chuyên dụng, phù hợp để tránh tình trạng bó máy khi động cơ quá nhiệt.

Kiểm tra, thay dầu động cơ trước mỗi hành trình dài là điều cần thiết với ô tô ẢNH: B.H

Ngoài ra, cần sử dụng que thăm nhớt để kiểm tra tình trạng dầu động cơ có bị đen, đóng cặn hay không. Nếu dầu động cơ mất độ nhớt, loãng... nên tiến hành thay mới để đảm bảo xe hoạt động êm ái, mượt mà và bền bỉ.

Hệ thống chiếu sáng và gạt mưa

Nhiều người thường khởi hành vào ban đêm, tận dụng sự mát mẻ của thời tiết để thoải mái hơn trong quá trình lái xe. Do đó, cần kiểm tra kỹ toàn bộ đèn pha, đèn hậu, xi-nhan và đặc biệt là hệ thống đèn phanh phía sau xe. Đảm bảo tất cả các bóng đèn đều hoạt động tốt giúp tăng khả năng quan sát và cảnh báo hiệu quả cho các phương tiện khác.

Kiểm tra hệ thống đèn là yêu cầu bắt buộc, đặc biệt trong các trường hợp di chuyển ban đêm ẢNH: C.T

Thời tiết những ngày cận tết thường xuất hiện mưa phùn hoặc bụi bẩn bám dày trên kính lái gây cản trở tầm nhìn. Nếu lưỡi gạt mưa bị cứng, để lại những vệt nước nhòe hoặc phát ra tiếng kêu khó chịu... nên chủ động thay lưỡi cao su mới. Đồng thời, đổ đầy bình nước rửa kính chuyên dụng để có thể vệ sinh mặt kính dễ dàng.