4 nút khóa an toàn người dùng cần chú ý khi chở trẻ em trên ô tô

Thông thường khi bàn về việc làm thế nào để đảm bảo an toàn khi chở trẻ em trên ô tô, đặc biệt trong các chuyến hành trình dài, hầu hết đều nhắc đến trang bị các thiết bị hoặc ghế an toàn dành riêng cho trẻ em. Dù vậy, đây chỉ là một trang bị bổ sung, thực chất tùy vào mẫu mã, đời xe sản xuất… mỗi chiếc ô tô đều có sẵn các nút, công tắc khóa an toàn nhằm góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ an toàn trẻ nhỏ được chở theo trên xe.

Anh Nguyễn Hoàng Kha, ngụ TP.HCM, một người có kinh nghiệm gần 20 năm sử dụng ô tô và đã dùng qua rất nhiều mẫu xe cho biết: "Khác với người lớn, trẻ nhỏ tùy lứa tuổi thường rất tò mò, hiếu động và tinh nghịch. Do đó khi đi ô tô thường hay tùy tiện nhấn, bật các nút, công tắc, thậm chí mở cửa xe… Chính vì vậy, nếu chỉ chú trọng vào các thiết bị an toàn như ghế trẻ em thôi là chưa đủ. Trên mỗi chiếc ô tô còn có một số nút, công tắc an toàn liên quan đến việc chở trẻ em trên xe. Người dùng phải biết sử dụng mới góp phần đảm bảo an toàn".

Trên mỗi chiếc ô tô còn có một số nút, công tắc an toàn liên quan đến việc chở trẻ em trên xe Ảnh: B.H

Thực tế, không ít gia đình trang bị ghế an toàn cho trẻ em, nhưng khi cho trẻ ngồi trên xe vẫn tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm, bởi một số trường hợp xe đang chạy với tốc độ cao trẻ vô tình nhấn nút mở cửa sổ. Trường hợp khác khi xe vừa dừng, trẻ bất ngờ kéo công tắc khóa để mở cửa, rất dễ dẫn đến va chạm.

Trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay, các nhà sản xuất thường trang bị các nút khóa an toàn quan trọng nhằm góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ an toàn trẻ nhỏ được chở theo trên xe; do đó người dùng ô tô cần biết và hiểu rõ để sử dụng.

Dưới đây là 4 nút khóa an toàn người dùng cần chú ý khi chở trẻ nhỏ trên ô tô:

1. Nút khóa cửa an toàn cho trẻ em

Không ít vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra khi trẻ em ngồi ở hàng ghế sau ô tô tự tiện mở cửa xe phía sau. Thực tế, để hạn chế tình trạng này và đảm bảo an toàn mỗi chiếc ô tô đều đã được nhà sản xuất tích hợp chi tiết khóa trẻ em (Child Safety Lock hoặc Child Lock) ở cửa phía sau. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng không phải tài xế nào cũng biết đến chi tiết này.

Trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay, vị trí chốt trẻ em nằm ngay mặt trong hoặc thành dọc cánh cửa phía sau, thường được ký hiệu bằng hình trẻ em Ảnh: B.H

Nút khóa tránh trẻ em mở cửa ô tô được thiết kế để đảm bảo cửa không thể mở từ phía trong, tránh tình trạng trẻ tò mò hoặc nghịch ngợm mở cửa gây tai nạn khi xe đang chạy thậm chí ngay cả lúc đang đỗ. Thực tế những người có con nhỏ, mua xe sử dụng gia đình thường chú ý đến chi tiết này, trong khi nhiều tài xế khác thậm chí không biết làm cách nào để kích hoạt chi tiết này nên không thể sử dụng khi cần kíp.

Trên hầu hết các mẫu ô tô hiện nay, vị trí chốt trẻ em nằm ngay mặt trong hoặc thành dọc cánh cửa phía sau, thường được ký hiệu bằng hình trẻ em. Chi tiết này thường được thiết kế dạng lẫy hoặc ổ khóa nhỏ có thể dễ dàng gạt bằng tay hoặc vặn bằng chìa khóa. Khi chở theo trẻ trên xe, để tránh việc trẻ tự ý mở cửa, người dùng chỉ cần xoay khóa hoặc gạt cần về vị trí khóa, chế độ khóa trẻ em kích hoạt, khi đó cửa không thể mở từ phía trong. Để hủy chế độ này, chỉ việc gạt cần hoặc xoay khóa về vị trí ban đầu.

2. Khóa cửa trung tâm (Central Lock)

Nút khóa cửa trung tâm (Central Lock) trên nhiều mẫu xe thường được thiết kế dạng nút, công tắc bấm bố trí trên bệ cửa khu vực dành cho người lái. Nút khóa cửa trung tâm cho phép người lái khóa hoặc mở chốt cho toàn bộ cửa xe chỉ bằng một thao tác. Hiện nay, trên nhiều dòng xe, hệ thống này còn tự động khóa cửa khi xe đạt một tốc độ nhất định, tăng thêm lớp bảo vệ an toàn. Người lái nên chủ động kiểm tra và khóa cửa ngay sau khi khởi hành, nhất là khi chở trẻ em.

Khóa cửa trung tâm không chỉ giúp ngăn trẻ mở cửa tùy tiện mà còn hạn chế rủi ro bị người lạ mở cửa từ bên ngoài khi xe dừng chờ đèn tín hiệu Ảnh: B.H

Khi chở trẻ em, nếu không có tính năng tự động khóa cửa, người lái nên chủ động kích hoạt khóa cửa ngay sau khi khởi hành để tránh trường hợp trẻ nghịch ngợm mở cửa trong lúc xe đang chạy. Khóa cửa trung tâm không chỉ giúp ngăn trẻ mở cửa tùy tiện mà còn hạn chế rủi ro bị người lạ mở cửa từ bên ngoài.

3. Nút khóa kính cửa sổ

Tương tự nút khóa cửa trung tâm, nút khóa kính cửa sổ thường được bố trí trên ốp cửa vị trí người lái. Nút này cho phép vô hiệu hóa công tắc kính ở các cửa sau. Tuy nhiên, không ít người dùng bỏ qua chi tiết này.

Nút khóa kính cửa sổ cho phép vô hiệu hóa công tắc kính ở các cửa sau Ảnh: B.H

Trong trường hợp không khóa cửa kính khi xe đang di chuyển, sẽ rất nguy hiểm khi trẻ nhỏ vô tình hoặc nghịch nút bấm điều khiển, tự hạ kính và thò tay hoặc đầu ra ngoài. Trong điều kiện giao thông phức tạp, hành động này tiềm ẩn nguy cơ va chạm với phương tiện khác hoặc các vật cản bên đường.

4. Nút khóa túi khí ghế phụ

Nếu buộc phải đặt ghế trẻ em phía trước, người dùng cần chắc chắn xe có nút khóa/tắt túi khí ghế phụ và đã kích hoạt đúng cách Ảnh: B.H

Một trong những lỗi nguy hiểm nhất là đặt ghế trẻ em quay ngược ở ghế phụ phía trước nhưng không tắt túi khí. Khi xảy ra va chạm, túi khí bung với lực mạnh có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho trẻ. Do đó, nếu buộc phải đặt ghế trẻ em phía trước, người dùng cần chắc chắn xe có nút khóa/tắt túi khí ghế phụ và đã kích hoạt đúng cách. Tốt nhất, chỉ nên cho trẻ em ngồi ở hàng ghế sau.