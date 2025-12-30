Sai lầm tai hại của người dùng xe máy có khóa Smartkey

Trang bị khóa thông minh Smartkey đã khá phổ biến trên các mẫu xe tay ga, xe côn tay hiện nay. Dù tiện lợi, hiện đại và mang tính thẩm mỹ cao nhưng trang bị này cũng dẫn đến nhiều tình huống oái ăm, phần lớn xuất phát từ chính thói quen người dùng. Một trong những sai lầm thường gặp nhất là quên vặn núm khóa về vị trí tắt hoàn toàn sau khi gạt chân chống xe máy.

Khóa thông minh Smartkey khá phổ biến trên nhiều loại xe máy hiện nay ẢNH: C.T

Trước đây, động cơ trên các dòng xe máy cũ vẫn hoạt động dù người điều khiển đã gạt chân chống. Tuy nhiên, các dòng xe máy đời mới hiện nay đều tích hợp tính năng tự động ngắt động cơ khi gạt chân chống bên. Chính trang bị này khiến nhiều người lầm tưởng rằng đã tắt máy xe hoàn toàn dù núm vặn Smartkey vẫn ở vị trí ON.

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đào Anh Tuấn, ngụ TP.HCM chia sẻ: "Do vội giờ làm, sau khi đưa xe xuống hầm, tôi chỉ kịp gạt chân chống rồi đi thẳng lên văn phòng. Thấy động cơ đã dừng nổ, tôi chủ quan nghĩ mình đã khóa xe nên không kiểm tra lại. Đến chiều quay lại mới biết núm xoay vẫn ở vị trí ON, bình ắc-quy đã cạn điện khiến xe không thể đề nổ".

Thực tế, gạt chân chống chỉ có tác dụng ngắt mạch đánh lửa để dừng động cơ nhằm đảm bảo an toàn, không ngắt nguồn điện tổng của xe. Nếu núm xoay vẫn ở vị trí ON hoặc SEAT (mở yên), hệ thống đèn nền mặt đồng hồ, vòng đèn ổ khóa và các bộ điều khiển điện tử vẫn liên tục tiêu thụ điện năng để duy trì kết nối với chìa khóa.

Bình ắc-quy xe máy có dung lượng pin khá nhỏ nên dễ bị rút cạn điện nếu không vặn núm xoay về OFF ẢNH: C.T

Khác với ô tô, bình ắc-quy xe máy có dung lượng khá nhỏ, thường từ 3,5 - 5 Ah. Việc động cơ đã tắt nhưng nguồn điện vẫn hoạt động sẽ khiến bình bị rút cạn điện nhanh chóng. Thông thường, chỉ cần khoảng 8 - 10 giờ, điện áp ắc-quy sẽ tụt sâu, không còn đủ năng lượng để kích hoạt mô-tơ đề.

Hầu hết xe tay ga hiện nay đã loại bỏ hoàn toàn cần đạp khởi động nên khi bình ắc-quy cạn điện, xe sẽ hoàn toàn không thể khởi động. Giải pháp duy nhất để khắc phục tình huống này là kích bình hoặc đưa xe đến các tiệm sửa chữa. Nếu để tình trạng này kéo dài, lượng pin trong ắc-quy cạn kiệt có thể làm hỏng tấm cực bên trong, buộc người dùng phải thay bình mới, tốn nhiều chi phí.

Để tránh rủi ro, việc thay đổi tư duy sử dụng khóa cơ sang Smartkey là điều bắt buộc. Thay vì thói quen cũ là rút chìa khóa, người dùng cần tập trung vào thao tác vặn núm xoay về vị trí OFF để ngắt điện hoàn toàn. Trước khi rời xe, hãy dành vài giây kiểm tra mặt đồng hồ hiển thị, nếu đèn vẫn sáng nghĩa là nguồn điện chưa được ngắt.

Một số dòng xe hiện nay có thêm tính năng nhắc nhở, phát ra âm thanh cảnh báo nếu chìa khóa thông minh rời xa phạm vi nhận diện mà núm khóa chưa nằm ở vị trí OFF. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng có trang bị này.

Do đó, chỉ một chút lơ đễnh, người dùng không chỉ đối mặt với tình trạng cạn bình ắc-quy mà còn tiềm ẩn rủi ro mất xe rất cao khi phương tiện vẫn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Việc rèn luyện thói quen kiểm tra ổ khóa và mặt đồng hồ mỗi khi dừng xe chính là cách tốt nhất để bảo vệ phương tiện và tránh những phiền toái không đáng có.