Chậm chân trong cuộc đua xe điện, Yamaha phát triển xe tay ga hybrid mới

Trong bối cảnh cuộc đua điện hóa đang diễn ra rầm rộ tại các thị trường xe máy khu vực Đông Nam Á, Yamaha dù có thế mạnh sản xuất cũng như thương hiệu nhưng vẫn chậm chân hơn so với các thương hiệu xe máy điện nội địa. Dù vậy, hãng xe Nhật Bản vẫn đang từng bước điện hóa các mẫu mã xe tay ga trong danh mục sản phẩm của hãng tại Đông Nam Á bằng các phiên bản hybrid. Sau Yamaha Grande hay Fazzio… mới đây Yamaha tiếp tục tung ra thị trường Đông Nam Á mẫu xe tay ga Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026.

Yamaha tiếp tục tung ra thị trường Đông Nam Á mẫu xe tay ga Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 Ảnh: Paultan

Khác với Yamaha Grande Hybrid sản xuất tại Việt Nam, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid 2026 được Yamaha cùng đối tác liên doanh sản xuất, phân phối đầu tiên tại Malaysia. Với mức giá từ 6.198 ringgit, tương đương 34,4 triệu đồng, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga giá rẻ, nhỏ gọn, vận hành tiết kiệm, êm ái để di chuyển hàng ngày.

Để đáp ứng tiêu chí vận hành, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid trang bị động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn SOHC, dung tích 125cc làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 8,4 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,9 Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động CVT. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện cung cấp thêm sức mạnh giúp xe tăng tốc từ trạng thái dừng hay khi lên dốc... Yamaha Ego Gear Pro Hybrid còn có bộ phát điện thông minh (SMG) cho phép khởi động chỉ với một lần nhấn đồng thời hỗ trợ tính năng tạm dừng/khởi động động cơ khi chờ đèn đỏ…

Yamaha Ego Gear Pro Hybrid trang bị động cơ Blue Core Hybrid xi-lanh đơn SOHC, dung tích 125cc làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 8,4 mã lực Ảnh: Paultan

So với Grande Hybrid hay Fazzio Hybrid vốn được tạo dáng thời trang hợp với nhóm khách hàng nữ, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ, cứng cáp và có phần thể thao hơn. Trong đó, phần yếm trước tạo điểm nhấn với cụm đèn pha lớn, phân tầng tạo hình chữ Y, hai bên còn tích hợp cụm đèn xi-nhan cỡ lớn đặt dọc. Trong khi thân xe tạo cảm giác với các mảng ốp nhựa. Sàn xe thiết kế phẳng tạo không gian rộng cho người lái để chân.

Tương tự các dòng xe tay ga của Yamaha, Ego Gear Pro Hybrid được trang bị màn hình LCD đơn sắc hiển thị thông tin, đèn báo đồng thời tích hợp tính năng Yamaha Y-Connect kết nối với điện thoại thông minh của người lái thông qua ứng dụng riêng. Theo đó, người lái có thể nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, nhắc nhở bảo dưỡng, dữ liệu sử dụng nhiên liệu và vị trí của xe...

Yamaha trang bị cho Ego Gear Pro Hybrid bình xăng dung tích 5,1 lít, cốp chứa đồ bên dưới yên xe có dung tích 18,3 lít và hai hộc đồ nhỏ ở phía trước Ảnh: Paultan

Yamaha trang bị cho Ego Gear Pro Hybrid bình xăng dung tích 5,1 lít, cốp chứa đồ bên dưới yên xe có dung tích 18,3 lít và hai hộc đồ nhỏ ở phía trước. Xe có chiều cao yên 750 mm, trọng lượng 95 kg. Cả hai bánh đều sử dụng mâm đúc 12 inch, kết hợp hệ thống phanh kết hợp gồm phanh đĩa đơn trên bánh trước và phanh tang trống phía sau.

Tại Malaysia, Yamaha Ego Gear Pro Hybrid được phân phối ba tùy chọn màu sắc. Mẫu xe này được xem là đối thủ cạnh tranh với Honda Air Blade 125 hay Honda Vision.