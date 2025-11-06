Honda, Yamaha đang nỗ lực níu giữ thị phần xe máy tại Việt Nam

Tác động từ chính sách cũng như sự chuyển dịch về thị hiếu của người tiêu dùng đang tạo nên những thay đổi trên thị trường xe máy Việt Nam. Xu hướng khách hàng chuyển sang dùng xe máy điện cùng với hoạch định về chính sách hạn chế xe máy xăng của một số thành phố lớn đang góp phần làm thay đổi cục diện trên thị trường xe máy. Honda, Yamaha… từ vị thế của những "ông lớn" trên thị trường đang loay hoay tìm mọi cách giữ níu giữ miếng bánh thị phần trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn đến từ sự phát triển của thị trường xe máy điện.

Vị thế "ông lớn" của Honda, Yamaha trên thị trường xe máy Việt Nam đang lung lay

Xuất hiện khá sớm tại thị trường xe máy Việt Nam, sau hàng chục năm tồn tại, phát triển những thương hiệu xe máy Nhật Bản như Honda, Yamaha… đã tạo dựng được niềm tin cũng như sức hút với người tiêu dùng. Chính vì vậy, bất chấp "làn sóng" xe Trung Quốc đổ bộ cùng hàng loạt thương hiệu mới gia nhập thị trường Việt Nam, phần lớn người Việt mua xe máy vẫn chọn xe Honda, Yamaha. Thậm chí, xe máy Honda phổ biến đến mức không ít người Việt quen cách gọi xe máy nói chung là "xe Honda".

Nhiều người Việt quen cách gọi xe máy nói chung là "xe Honda" Ảnh: Chí Tâm

Khi niềm tin đã được tạo dựng, cùng với danh mục sản phẩm đa dạng bậc nhất thị trường… không khó để lý giải về việc Honda từng chiếm tới 80% thị phần xe máy Việt Nam. Nói một cách dễ hiểu, cứ 10 chiếc xe máy mới đến tay người tiêu dùng Việt Nam có đến 8 xe Honda. Yamaha cũng không hề kém cạnh ở một số phân khúc như xe côn tay thể thao với Yamaha Exciter, xe máy số, xe tay ga hay mới đây nhất là xe số địa hình với mẫu Yamaha PG-1…

Tuy nhiên, sự bùng nổ của xu hướng điện hóa trong ngành xe máy kéo theo những thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng... khiến cục diện thay đổi chóng mặt. Việc chậm chân trong mảng xe máy điện, với chỉ một vài mẫu mã phẩm không đủ sức cạnh tranh về giá bán… khiến Honda, Yamaha bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua xe máy điện so với VinFast, Yadea, Pega… Thậm chí, khi xu hướng chuyển đổi sang xe điện diễn ra mạnh mẽ trên thị trường, vị thế cũng như miếng bánh thị phần của Honda, Yamaha cũng bị lung lay.

Lượng tiêu thụ xe máy Honda (chủ yếu là xe máy xăng) đã liên tiếp sụt giảm trong tháng 8 và tháng 9.2025 Ảnh: Chí Tâm

Số liệu bán hàng mới nhất vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy, trong quý 3/2025 tổng doanh số bán hàng của 5 thành viên thuộc VAMM (gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM) chỉ đạt 621.732 xe, giảm 9,37% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng tiêu thụ xe máy Honda (chủ yếu là xe máy xăng) đã liên tiếp sụt giảm trong tháng 8 và tháng 9.2025. Thậm chí, tháng 8.2025 (đạt 154.599 xe) là tháng ghi nhận doanh số bán xe máy Honda thấp nhất tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Honda làm mới mẫu mã, nỗ lực níu giữ miếng bánh thị phần

Trước áp lực cạnh tranh từ xe máy điện, cũng như tác động từ chính sách… các "ông lớn" trong ngành xe máy như Honda, Yamaha đang loay hoay tìm mọi cách để níu giữ miếng bánh thị phần. Trong đó, Honda vừa cho thấy một loạt động thái liên quan đến mẫu mã sản phẩm.

Honda tìm đến những phân khúc được xem là thị trường ngách vốn được xem là "đất sống" của các cửa hàng xe máy không chính hãng Ảnh: Chí Tâm

Không chỉ tìm đến những phân khúc được xem là thị trường ngách vốn được xem là "đất sống" của các cửa hàng xe máy không chính hãng; hãng xe Nhật Bản còn làm mới hàng loạt mẫu mã trong danh mục sản phẩm xe máy xăng tại thị trường Việt Nam. Honda lần lượt tung ra thị trường các mẫu mã như Honda Vario, Honda ADV 350 hay mới nhất là Honda CT 125 để hy vọng mở rộng nhóm khách hàng, gia tăng thị phần. Bên cạnh đó, chỉ trong khoảng 2 tháng trở lại đây Honda cũng liên tục làm mới các mẫu xe như Honda Winner, Honda Lead hay mới đây nhất là bộ đôi Honda SH và Honda Air Blade với một số điều chỉnh về thiết kế, cập nhật trang bị, tính năng mới.

Đây được xem là động thái nhằm gia tăng sức hút cho các mẫu mã xe máy xăng của Honda trong bối cảnh không ít khách hàng vẫn đang phân vân giữa việc chuyển sang xe điện hay tiếp tục mua xe máy xăng mới.

Honda Air Blade vừa được hãng xe Nhật Bản làm mới thiết kế Ảnh: Chí Tâm

Không chỉ làm mới mẫu mã, Honda cùng các thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM đưa ra ý kiến về việc Hà Nội sẽ triển khai lộ trình cấm xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực Vành đai 1 từ giữa năm 2026, tiến tới mở rộng vùng phát thải thấp toàn thành phố vào năm 2030. Theo đó, các thành viên của VAMM đồng thuận với chủ trương giảm phát thải của nhà nước, nhưng cho rằng thời điểm cấm xe máy xăng cần được tính toán lại. Cụ thể, đại diện VAMM cho biết: "Thời gian chuẩn bị cho người dân doanh nghiệp hay các cơ quan quản lý cần tối thiểu 2-3 năm."

Thực tế, với những giá trị, niềm tin cũng như chất lượng sản phẩm đã được chứng minh suốt hàng chục năm qua, nhiều khách hàng mua xe máy tại Việt Nam vẫn tìm đến thương hiệu Honda. Tuy nhiên, ở phân khúc xe máy điện, thực sự Honda đang có quá ít lựa chọn với mức giá phải chăng cho khách hàng Việt. Trước xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên thị trường xe máy hai bánh, cũng như thị hiếu người tiêu dùng đang thay đổi rất nhanh… Honda tỏ ra khá chậm chân, để rồi giờ đây đang "bấu víu" vào những sản phẩm xe máy xăng truyền thống để hy vọng níu giữ miếng bánh thị phần tại thị trường xe máy Việt Nam.