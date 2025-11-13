Yamaha phát triển bản thuần điện của dòng xe tay ga đang phân phối tại Việt Nam

Trong bối cảnh doanh số nhiều dòng xe máy xăng đang sụt giảm, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang sử dụng xe điện, Yamaha cũng đang thay đổi để đáp ứng nhu cầu thị trường. Không lâu sau khi trình làng thế hệ mới của dòng xe tay ga Yamaha Aerox (hay còn gọi là Yamaha NVX tại thị trường Việt Nam), mới đây Hãng xe máy Nhật Bản bất ngờ hé lộ phiên bản mới Yamaha Aerox-E sử dụng hệ thống động cơ điện.

Yamaha Aerox-E vừa được Yamaha Motor giới thiệu đến khách hàng cũng như giới truyền thông tại thị trường Ấn Độ Ảnh: IAMABIKER

Theo đó, phiên bản thuần điện Yamaha Aerox-E vừa được Yamaha Motor giới thiệu đến khách hàng cũng như giới truyền thông tại thị trường Ấn Độ vào trung tuần tháng 11.2025. Đây cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới được hãng trình làng phiên bản này nhưng chưa mở bán. Trước đó, dòng xe tay ga Yamaha Aerox với các phiên bản sử dụng động cơ xăng 155 phân khối từng được Yamaha mở bán tại thị trường Thái Lan, Philippines, Indoneisa… Trong khi đó, tại Việt Nam dòng xe này có 4 phiên bản với tên gọi Yamaha NVX 155.

Lý giải về việc chọn Ấn Độ là thị trường đầu tiên ra mắt dòng xe này thay vì các nước trong khu vực Đông Nam Á, ông Itaru Otani, Chủ tịch Tập đoàn Yamaha Motor Ấn Độ cho biết: "Ấn Độ đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng toàn cầu của Yamaha. Đây là thị trường có tiềm năng lớn trong phân khúc xe điện cao cấp. Việc ra mắt mẫu xe điện mới nhất của chúng tôi đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc củng cố sự hiện diện và phù hợp với bối cảnh phát triển xe điện đang thay đổi của Ấn Độ".

Tuy nhiên, với việc xem Yamaha Aerox-E là dòng sản phẩm toàn cầu, Yamaha sẽ mở rộng phạm vi phân phối mẫu xe này sang các thị trường khác trong thời gian tới.

Yamaha trang bị cho Aerox-E một động cơ điện sản sinh công suất 9,4 kW, mô-men xoắn cực đại 48 Nm Ảnh: IAMABIKER

Được phát triển trên nền tảng của dòng xe tay ga Aerox, chính vì vậy bản thuần điện Yamaha Aerox-E vẫn giữ nguyên thiết kế so với phiên bản chạy xăng. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở các bộ phận truyền động cùng cách phối màu thân xe với các điểm nhấn màu xanh lam nhạt đặc trưng ở một số khu vực. Ngoài ra, còn có biểu tượng chữ "E" cho biết đây là phiên bản chạy bằng điện, dễ phân biệt với các phiên bản khác.

Yamaha trang bị cho Aerox-E một động cơ điện sản sinh công suất 9,4 kW, mô-men xoắn cực đại 48 Nm, kết hợp với bộ pin sử dụng pin lithium-ion 3 kWh. Bộ pin này gồm hai pin có thể tháo rời để sạc. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, sau mỗi lần sạc đầy Yamaha Aerox-e có khả năng hoạt động tới 106 km. Phiên bản này có 3 chế độ lái khác nhau.

Tương tự các phiên bản máy xăng của Aerox thế hệ mới nhất, Yamaha Aerox-E cũng có nút tăng tốc cho phép xe tăng thêm sức mạnh khi người lái cần tăng tốc. Đặc biệt, phiên bản này còn có tính năng lùi xe giúp việc đỗ xe dễ dàng hơn.

Yamaha Aerox-E cũng có sẵn các tính năng, trang bị như màn hình LCD hiển thị thông tin tích hợp kết nối Y-Connect Ảnh: IAMABIKER

Ngoài những khác biệt kể trên, Yamaha Aerox-E cũng có sẵn các tính năng, trang bị như màn hình LCD hiển thị thông tin tích hợp tính năng kết nối Y-Connect, cho phép xe kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth, hệ thống chìa khóa thông minh, cổng sạc điện thoại…

Hiện tại, Yamaha Ấn Độ chưa chính thức phân phối Yamaha Aerox-E. Việc mở bán phiên bản này dự kiến sẽ bắt đầu sau khi công ty xây dựng mạng lưới sạc và đổi pin tại các thành phố lớn. Giá bán sẽ được công bố vào quý 1/2026. Yamaha cho biết, trong thời gian tới, tất cả xe điện Yamaha tại Ấn Độ sẽ được trang bị công nghệ pin tháo rời, nhằm mang lại sự tiện lợi và loại bỏ nỗi lo về quãng đường di chuyển.