Yamaha NVX thế hệ mới có gì cạnh tranh ở nhóm xe tay ga thể thao?

So với đối thủ Air Blade 160 có số đo dài, rộng, cao lần lượt 1.890 x 686 x 1.116 (mm), NVX 2025 to lớn và bề thế hơn với kích thước tương ứng 1.980 x 710 x 1.170 (mm). NVX 2025 sở hữu trọng lượng lớn hơn, ở mức 131 kg, tức nặng hơn đối thủ 17 kg; cùng yên xe cao hơn. Theo đó, xe vẫn hướng đến nhóm khách hàng chủ yếu là nam giới. Dù định giá dễ tiếp cận hơn so với Honda SH, Yamaha NVX 2025 lại sở hữu loạt trang bị và công nghệ hiện đại như dẫn đường trực tiếp, chế độ lái T/S mode và hệ thống giảm số điện tử Y-Shift, những tính năng mà ngay cả xe tay ga cao cấp như SH cũng chưa trang bị, Lợi thế này giúp NVX củng cố vị thế trong phân khúc xe tay ga thể thao