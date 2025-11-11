Quan niệm sai lầm của người Việt khi vá lốp ô tô

Nhiều người Việt vẫn có quan niệm vá lốp ô tô nếu thủng 1 - 2 vị trí để tiết kiệm chi phí; trường hợp vá quá nhiều lần mới nghĩ đến việc thay lốp mới. Đây là quan niệm sai lầm, bởi không phải vị trí nào của lốp bị thủng cũng có thể vá an toàn.

Trên thực tế, vị trí vết thủng khá quan trọng trong việc xác định cần vá hay phải thay lốp mới. Một số vị trí có thể được vá an toàn, nhưng cũng có những khu vực tuyệt đối không được phép vá, bởi có thể xảy ra nhiều rủi ro khi chạy ở tốc độ cao.

Lốp ô tô chia thành nhiều phần và có cấu tạo khác nhau ẢNH: C.T.T

Về mặt kỹ thuật, cấu tạo lốp ô tô chia làm ba phần, gồm mặt lốp, hông lốp và vai lốp. Trong đó, mỗi khu vực đảm nhiệm vai trò khác nhau.

Mặt lốp là nơi có tổ hợp gai lốp, tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, được gia cố bằng nhiều lớp khác nhau, có độ dày và khả năng chịu tải tốt nhất. Điều đó giúp bề mặt lốp hạn chế mài mòn hiệu quả.

Nếu vết thủng nằm ở phần mặt lốp, có thể xử lý bằng miếng vá trong chuyên dụng mà vẫn đảm bảo an toàn. Ngay cả những vết rách nhỏ khoảng 6 mm cũng có thể khắc phục mà không ảnh hưởng đáng kể đến độ bền tổng thể của lốp.

Phần bề mặt lốp (có gai lốp) sẽ dày hơn so với phần hông và gót lốp, giúp hạn chế mài mòn ẢNH: C.T

Nếu vết thủng ở vị trí hông hoặc vai lốp, việc vá như trên sẽ không đảm bảo độ bền và an toàn, nhất là trong trường hợp xe vận hành liên tục ở tốc độ cao.

Theo anh Chu Thiện Trung, kỹ thuật viên chuyên về lốp ô tô tại TP.HCM, điều quan trọng là người lái cần hiểu rõ đâu là khu vực có thể vá và đâu là khu vực tuyệt đối không nên can thiệp. "Vá lốp chỉ thực sự an toàn khi vết thủng nằm ở phần mặt lốp. Nếu thủng ở hông hoặc vai lốp thì dù xử lý cẩn thận đến đâu cũng khó bảo đảm độ kín khí và độ bền của lốp trong quá trình vận hành", anh Trung chia sẻ.

Phần hông và vai có cấu trúc hoàn toàn khác với mặt lốp. Khu vực này chỉ gồm một lớp vải bố tạo khung, không có các lớp đai thép gia cường. Cùng với áp suất không khí bên trong, hông lốp hoạt động như lớp đệm đàn hồi, giúp hấp thụ và triệt tiêu lực va đập, xóc nảy khi xe di chuyển. Một khi vị trí này bị thủng, cấu trúc lốp sẽ bị tổn hại, gần như không thể phục hồi nguyên trạng dù sử dụng phương pháp vá chuyên dụng.

Phần hông lốp thường cấu tạo chỉ có lớp vải bố tạo khung ẢNH: C.T

Trên thực tế, khi phát hiện vết thủng ở phần hông, nhiều tài xế vẫn chọn giải pháp vá khẩn cấp hoặc vá ép nóng để tiết kiệm chi phí thay mới. Cách xử lý này chỉ giúp xe di chuyển tạm thời, bởi sau một thời gian ngắn, miếng vá sẽ mất độ bám dính, dễ bong tróc do phải chịu lực uốn cong liên tục.

Theo anh Trung, đây là thói quen phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro của người Việt. "Không ít người mang xe quay lại vá lần hai, thậm chí lần ba tại cùng vị trí, thậm chí yêu cầu vá chỗ thủng ở khu vực hông và vai lốp. Mỗi lần vá như vậy, cấu trúc lốp càng yếu hơn, có thể bung ra bất cứ lúc nào khi gặp nhiệt độ cao hoặc lực ép lớn", anh nhấn mạnh.

Ngoài hông lốp, các vết rách hoặc thủng quá lớn trên khu vực mặt lốp cũng nằm trong trường hợp không thể vá. Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, vết thủng có đường kính lớn hơn 6 mm vượt ngưỡng an toàn cho phép. Miếng vá trong trường hợp này không đủ khả năng chịu áp suất và ma sát, dễ bật ra khi xe di chuyển liên tục.

Nếu bị thủng ở nhiều vị trí gần nhau, người dùng cũng nên thay lốp mới ẢNH: VÁ LỐP LƯU ĐỘNG

Một trường hợp khác là lốp bị thủng nhiều lần tại cùng một vị trí hoặc lân cận. Dù nằm trên khu vực mặt lốp, nhưng nếu các chỗ thủng nằm quá gần nhau, cấu trúc các lớp bố bên trong sẽ yếu đi, miếng vá không đủ sức bám dính với phần cao su lòng lốp, làm giảm khả năng kín khí, chịu lực của lốp.

Các chuyên gia kỹ thuật khuyến cáo tài xế không nên tiếc tiền thay lốp khi vết thủng nằm ở khu vực nguy hiểm. Nếu nằm trên khu vực mặt lốp, có thể vá tạm thời, nhưng nếu vết thủng đã chạm đến phần vai hoặc hông, nên cân nhắc đến việc thay lốp mới.