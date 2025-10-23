Đảo lốp ô tô dẫn động bốn bánh cần chú ý gì?

Khác với xe cầu trước (FWD) hay cầu sau (RWD), ô tô dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) truyền lực tới bốn bánh xe liên tục trong mọi điều kiện vận hành. Do đó, hệ truyền động AWD rất "nhạy" với khác biệt về kích thước, độ mòn giữa các lốp.

Quy trình đảo lốp với xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian khác biệt so với dẫn động cầu trước ẢNH: UTOUR

Khi độ mòn giữa các bánh xe không đồng đều, đường kính mỗi bánh có thể chênh lệch, khiến bộ vi sai trung tâm phải liên tục điều chỉnh để bù trừ. Điều này làm tăng nguy cơ hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền và giảm tuổi thọ các chi tiết cơ khí.

Vì vậy với ô tô sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, việc đảo lốp đúng cách, đúng thời điểm là yêu cầu bắt buộc.

Ô tô dẫn động bốn bánh đảo lốp thế nào?

Theo khuyến nghị của các nhà sản xuất, quy tắc đảo lốp phổ biến cho xe AWD là hoán đổi chéo tất cả vị trí, áp dụng cho loại lốp không định hướng. Cụ thể, lốp trước bên trái đưa ra sau bên phải; lốp trước bên phải đưa ra sau bên trái; lốp sau bên trái chuyển lên trước bên phải và lốp sau bên phải chuyển lên trước bên trái.

Với lốp không có gai định hướng, nên đảo bốn lốp theo dấu X để đảm bảo độ mài mòn đồng đều ẢNH: AI

Quy trình này giúp từng bánh xe luân phiên đảm nhận các vị trí có mức độ mài mòn khác nhau, từ đó kéo dài tuổi thọ lốp và bảo vệ hệ dẫn động.

Trong trường hợp xe sử dụng lốp định hướng (directional tire), tức loại lốp có hoa văn được thiết kế để chỉ quay theo một chiều nhất định sẽ có quy tắc đảo lốp theo chiều dọc. Cụ thể, người dùng cần đưa lốp trước ra sau và lốp sau lên trước, cùng một bên.

Cách đảo này đảm bảo lốp vẫn quay đúng chiều thiết kế ban đầu. Lốp định hướng thường có rãnh hoa hình chữ V giúp tăng khả năng thoát nước, tối ưu hiệu suất bám đường khi đi trong điều kiện mưa hoặc mặt đường trơn trượt. Nếu hoán đổi chéo sẽ làm mất khả năng thoát nước, giảm độ bám đường và hiệu quả phanh.

Ngoài ra, người dùng cũng cần đảo lốp sau mỗi 8.000 - 10.000 km hoặc theo đúng lịch bảo dưỡng định kỳ của nhà sản xuất. Nếu xe thường xuyên vận hành trong điều kiện khắc nghiệt như đường nhiều ổ gà, đèo dốc hoặc tải nặng liên tục, tần suất đảo lốp có thể cần rút ngắn hơn.

Một lưu ý quan trọng là trước khi đảo lốp, cần kiểm tra độ sâu gai lốp. Nếu độ mòn giữa các lốp đã quá chênh lệch, việc đảo vị trí có thể không còn nhiều tác dụng hoặc thậm chí phản tác dụng. Trong trường hợp đó, người dùng nên cân nhắc thay mới theo tư vấn của chuyên gia có kinh nghiệm để đảm bảo an toàn trong vận hành.