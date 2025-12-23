Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

Xe máy 'trùm mền' lâu ngày: Có cần tháo bình ắc-quy để bảo vệ xe?

Tâm Võ
Tâm Võ
23/12/2025 09:02 GMT+7

Nhiều người thắc mắc liệu có nên tháo ắc-quy khi xe máy ít sử dụng trong thời gian dài. Theo chuyên gia kỹ thuật, việc này là cần thiết để tránh tình trạng hết điện, chai bình do hiện tượng tự xả hoặc các thiết bị ngầm tiêu thụ điện năng.

Trong quá trình sử dụng xe máy, không ít người thắc mắc về việc xe máy khi không sử dụng thời gian dài có nên tháo bình ắc-quy để bảo quản. Đơn cử, anh Trần Quang Tình ngụ TP.HCM, thắc mắc: "Tôi thường xuyên đi công tác nước ngoài, mỗi lần từ 2 - 3 tuần. Thời gian này có cần tháo bình ắc-quy để đảm bảo an toàn không?".

Xe máy 'trùm mền' lâu ngày: Có cần tháo bình ắc-quy để bảo vệ xe? - Ảnh 1.

Nhiều người thường xuyên đi công tác, để xe máy trong thời gian dài không hoạt động

ẢNH: L.N

Tương tự, anh Bùi Công Tân, kỹ sư cầu đường cũng gửi câu hỏi: "Mỗi lần đi công trình cả tháng mới về, để đảm bảo an toàn, bền bỉ cho xe máy, tôi có cần tháo hẳn bình ắc-quy ra không?".

Trao đổi về vấn đề này, anh Lê Minh Nghĩa, kỹ thuật viên xe máy tại phường Gò Vấp, TP.HCM cho biết, với khoảng thời gian xe không hoạt động từ 2 tuần trở lên, việc ngắt kết nối hoặc tháo rời bình ắc-quy là phương án tối ưu để bảo vệ xe máy, đặc biệt với các mẫu xe đời mới.

Tại sao xe tắt máy vẫn hao điện?

Theo anh Nghĩa, nhiều người lầm tưởng khi vặn chìa khóa về vị trí Off (tắt), hệ thống điện của xe sẽ ngắt hoàn toàn. Thực tế, về mặt kỹ thuật, ắc-quy vẫn phải duy trì một dòng điện nhỏ để "nuôi" các bộ phận như đồng hồ hiển thị giờ, hệ thống phun xăng điện tử...

Xe máy 'trùm mền' lâu ngày: Có cần tháo bình ắc-quy để bảo vệ xe? - Ảnh 2.

Ắc-quy thường nằm dưới sàn để chân một số loại xe tay ga

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

"Đặc biệt với các dòng xe đời mới sử dụng Smartkey, hộp điều khiển luôn ở trạng thái ngủ đông để chờ tín hiệu từ chìa khóa. Do đó, mức tiêu hao điện năng sẽ cao hơn xe dùng chìa cơ rất nhiều. Nếu xe không hoạt động quá 2 - 3 tuần, không nổ máy, lượng điện trong bình sẽ cạn nhanh chóng", anh Nghĩa phân tích.

Nguy hiểm hơn, nếu ắc-quy bị xả cạn điện và để lâu ngày, các bản cực bên trong sẽ xảy ra phản ứng hóa học gây hiện tượng sunfat hóa (kết tủa trắng). Lớp kết tủa này ngăn cản quá trình nạp - xả, khiến ắc-quy bị chai, mất khả năng tích điện và buộc phải thay mới, tốn kém nhiều chi phí.

Xử lý thế nào cho đúng?

Trường hợp không sử dụng xe máy từ 2 - 3 tuần, không nhất thiết phải tháo bình ắc-quy ra khỏi xe. Thay vào đó, người dùng nên tháo dây điện ở cực âm của ắc-quy. Hành động này giúp ngắt toàn bộ hệ thống điện, ngăn chặn tình trạng dòng điện rò rỉ, "nuôi" các thiết bị điện tử, giúp bảo toàn lượng điện năng trong bình.

Xe máy 'trùm mền' lâu ngày: Có cần tháo bình ắc-quy để bảo vệ xe? - Ảnh 3.

Nếu không thường xuyên sử dụng, có thể tháo bình ắc-quy ra khỏi xe

ẢNH: TN

Trường hợp không sử dụng xe trên 1 tháng, giải pháp tối ưu nhất là tháo bình ắc-quy ra khỏi xe. Bình sau khi tháo cần được cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nhiệt, ánh nắng mặt trời.

Việc tháo lắp ắc-quy xe máy khá đơn giản nhưng cần tuân thủ quy tắc để tránh chập cháy. Khi tháo, người dùng cần tháo ốc ở cực âm trước, sau đó đến cực dương. Ngược lại, khi lắp vào, cần lắp cực dương trước, cực âm sau. Quy trình này giúp tránh hiện tượng đoản mạch trong quá trình thao tác.

Ngoài ra, nếu không tiện tháo bình, chủ xe có thể nhờ người thân nổ máy xe tại chỗ khoảng 5 - 10 phút mỗi tuần. Việc này vừa giúp ắc-quy sạc bù lượng điện hao hụt, vừa giúp dầu nhớt được bơm lên, bôi trơn các chi tiết máy.

