Lốp xe thông minh tăng an toàn, cải thiện cảm giác lái

Công ty kỹ thuật ZF công bố hai dự án phát triển mới cho lốp xe với hệ thống lốp thông minh cubiX, một hệ thống kiểm soát an toàn dựa trên phần mềm. Theo đó, hệ thống này có thể phát hiện những nguy cơ tai nạn tiềm tàng từ khi chưa xảy ra.

Các hãng lốp đang tìm cách khiến lốp xe trở nên thông minh hơn

Các nguy cơ chẳng hạn như tình trạng trượt nước hoặc khóa bánh do thiếu độ bám có thể được hệ thống phát hiện trước, thông qua các cảm biến thông minh trong lốp có khả năng giám sát chi tiết các hoạt động. Các tính năng an toàn hiện hành, chẳng hạn như cảm biến phanh ABS theo dõi tốc độ quay của bánh xe, chỉ có thể phát hiện vấn đề nếu tình huống nguy hiểm đã bắt đầu xảy ra.

Từ lâu, nhiều hãng xe đã nghiên cứu loại lốp xe có khả năng thu thập dữ liệu tức thời. Chẳng hạn như Goodyear trình làng mẫu lốp concept (ý tưởng) mang tên IntelliGrip tại Geneva Motor Show (Triển lãm ô tô Geneva) 2016 diễn ra tại Thụy Sĩ. Vào năm 2021, hãng thông báo công nghệ này bắt đầu cung cấp cho các đội xe van chở hàng. Sau đó, Goodyear tuyên bố những chương trình phát triển đã phủ "nhiều triệu dặm", đưa ra dự đoán về "công nghệ lốp kết nối của tương lai" và sứ mệnh đưa hệ thống lốp thông minh lên tất cả sản phẩm vào năm 2027.

Hệ thống an toàn lốp này được điều khiển bởi các cảm biến nhỏ gắn tại mặt trong của lốp. Dữ liệu thu thập có thể được đưa vào hệ thống điều khiển trên xe trước khi chuyển tiếp lên đám mây. Từ đây, vô số tiềm năng được mở ra, bao gồm việc chia sẻ thông tin với các phương tiện khác về tình trạng mặt đường hay theo dõi độ mòn của lốp.

ZF muốn làm phần mềm kết nối toàn bộ hoạt động khung gầm để chia sẻ với hệ thống giao thông công cộng

ZF cubiX là hệ thống phần mềm điều khiển các cơ cấu chấp hành trong khung gầm của xe, giúp kết nối hiệu quả tất cả các chức năng như hệ thống treo, đánh lái, chân phanh và hệ thống truyền động. ZF cho biết cubiX sẽ mở ra "cấp độ mới về khả năng kiểm soát phương tiện".

Giờ đây, khi được kết nối với cảm biến hiện đại của lốp xe, khung gầm ô tô có thể sẵn sàng phản ứng với bất kỳ sự kiện nào bất thường chuẩn bị xuất hiện. Ví dụ, khi tình trạng trượt nước đang trong quá trình xảy ra, hệ thống sẽ nhận diện và kiểm tra tốc độ của xe, không để vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu hiện tượng trượt nước toàn phần xảy ra, cubiX có thể lựa chọn chế độ vận hành để ổn định xe dựa trên thông tin thu được từ các lốp độc lập.

Ngoài các trường hợp khẩn cấp, hệ thống này giúp cải thiện khả năng phản hồi khung gầm đến vô-lăng. Từ đó giúp việc lái xe trở nên chân thực và trực tiếp hơn, cải thiện cảm nhận của người lái để điều khiển ổn định, chính xác hơn. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp hạn chế những can thiệp không cần thiết đến từ hệ thống ổn định thân xe bằng cách xác định chính xác hơn tình trạng vận hành tức thời của xe.

Ở thời điểm hiện tại, một số nhà sản xuất lốp xe như Goodyear, Pirelli và Continental cũng đã nghiên cứu phát triển các hệ thống cảm biến lốp thông minh riêng nhằm kết nối với hệ thống phần mềm như của ZF trong tương lai.