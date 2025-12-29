Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Lốp xe thông minh tăng an toàn, cải thiện cảm giác lái

Gia Linh
Gia Linh
29/12/2025 20:57 GMT+7

Các hãng lốp xe đang nghiên cứu tạo ra hệ thống cảm biến thông minh gắn trong lốp có thể ngăn chặn trước các bất thường xảy ra trong quá trình vận hành.

Công ty kỹ thuật ZF công bố hai dự án phát triển mới cho lốp xe với hệ thống lốp thông minh cubiX, một hệ thống kiểm soát an toàn dựa trên phần mềm. Theo đó, hệ thống này có thể phát hiện những nguy cơ tai nạn tiềm tàng từ khi chưa xảy ra. 

Lốp xe thông minh tăng an toàn, cải thiện cảm giác lái- Ảnh 1.

Các hãng lốp đang tìm cách khiến lốp xe trở nên thông minh hơn

Các nguy cơ chẳng hạn như tình trạng trượt nước hoặc khóa bánh do thiếu độ bám có thể được hệ thống phát hiện trước, thông qua các cảm biến thông minh trong lốp có khả năng giám sát chi tiết các hoạt động. Các tính năng an toàn hiện hành, chẳng hạn như cảm biến phanh ABS theo dõi tốc độ quay của bánh xe, chỉ có thể phát hiện vấn đề nếu tình huống nguy hiểm đã bắt đầu xảy ra. 

Từ lâu, nhiều hãng xe đã nghiên cứu loại lốp xe có khả năng thu thập dữ liệu tức thời. Chẳng hạn như Goodyear trình làng mẫu lốp concept (ý tưởng) mang tên IntelliGrip tại Geneva Motor Show (Triển lãm ô tô Geneva) 2016 diễn ra tại Thụy Sĩ. Vào năm 2021, hãng thông báo công nghệ này bắt đầu cung cấp cho các đội xe van chở hàng. Sau đó, Goodyear tuyên bố những chương trình phát triển đã phủ "nhiều triệu dặm", đưa ra dự đoán về "công nghệ lốp kết nối của tương lai" và sứ mệnh đưa hệ thống lốp thông minh lên tất cả sản phẩm vào năm 2027. 

Hệ thống an toàn lốp này được điều khiển bởi các cảm biến nhỏ gắn tại mặt trong của lốp. Dữ liệu thu thập có thể được đưa vào hệ thống điều khiển trên xe trước khi chuyển tiếp lên đám mây. Từ đây, vô số tiềm năng được mở ra, bao gồm việc chia sẻ thông tin với các phương tiện khác về tình trạng mặt đường hay theo dõi độ mòn của lốp.

Lốp xe thông minh tăng an toàn, cải thiện cảm giác lái- Ảnh 2.

ZF muốn làm phần mềm kết nối toàn bộ hoạt động khung gầm để chia sẻ với hệ thống giao thông công cộng

ZF cubiX là hệ thống phần mềm điều khiển các cơ cấu chấp hành trong khung gầm của xe, giúp kết nối hiệu quả tất cả các chức năng như hệ thống treo, đánh lái, chân phanh và hệ thống truyền động. ZF cho biết cubiX sẽ mở ra "cấp độ mới về khả năng kiểm soát phương tiện".

Giờ đây, khi được kết nối với cảm biến hiện đại của lốp xe, khung gầm ô tô có thể sẵn sàng phản ứng với bất kỳ sự kiện nào bất thường chuẩn bị xuất hiện. Ví dụ, khi tình trạng trượt nước đang trong quá trình xảy ra, hệ thống sẽ nhận diện và kiểm tra tốc độ của xe, không để vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu hiện tượng trượt nước toàn phần xảy ra, cubiX có thể lựa chọn chế độ vận hành để ổn định xe dựa trên thông tin thu được từ các lốp độc lập.

Ngoài các trường hợp khẩn cấp, hệ thống này giúp cải thiện khả năng phản hồi khung gầm đến vô-lăng. Từ đó giúp việc lái xe trở nên chân thực và trực tiếp hơn, cải thiện cảm nhận của người lái để điều khiển ổn định, chính xác hơn. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp hạn chế những can thiệp không cần thiết đến từ hệ thống ổn định thân xe bằng cách xác định chính xác hơn tình trạng vận hành tức thời của xe.

Ở thời điểm hiện tại, một số nhà sản xuất lốp xe như Goodyear, Pirelli và Continental cũng đã nghiên cứu phát triển các hệ thống cảm biến lốp thông minh riêng nhằm kết nối với hệ thống phần mềm như của ZF trong tương lai.

Tin liên quan

Lốp ô tô điện có gì khác lốp xe thông thường?

Lốp ô tô điện có gì khác lốp xe thông thường?

Trọng lượng xe ô tô điện thường nặng hơn đáng kể so với xe xăng, dầu cùng phân khúc. Do đó lốp xe đi kèm cũng cần thay đổi để phù hợp.

'Rùng mình' với lốp xe sử dụng 13 năm chưa thay của người dùng Việt

Giải mã những chấm vàng, đỏ xuất hiện trên thành lốp xe

Khám phá thêm chủ đề

ZF Lốp xe vỏ xe cảm biến lốp xe goodyear
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận