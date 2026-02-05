4 lưu ý giúp tiết kiệm thời gian khi đi đăng kiểm ô tô dịp cận tết

Đăng kiểm ô tô được xem là một thủ tục bắt buộc đối với những ai đang sở hữu xe ô tô tại Việt Nam. Tùy theo từng loại xe, năm sản xuất cơ quan chuyên ngành đăng kiểm sẽ đưa ra các tiêu chí kiểm định theo chu kỳ thời gian cụ thể để đánh giá xem liệu xe có đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật hay không?

Thời điểm hiện tại, chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đăng kiểm ô tô của người dân thường tăng cao. Do đó, một số trung tâm đăng kiểm thường rơi vào tình trạng quá tải, khiến không ít chủ xe mất thời gian, thậm chí phải quay về do xe không đạt yêu cầu. Để việc đăng kiểm diễn ra thuận lợi, chủ xe cần lưu ý một số vấn đề quan trọng dưới đây:

Chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đăng kiểm ô tô của người dân tăng cao Ảnh: B.H

Kiểm tra ô tô có bị phạt nguội và đã đóng phạt hay chưa?

Hiện nay, không ít trường hợp chủ xe mang phương tiện đi đăng kiểm phải "dở khóc dở cười" khi đã mất công xếp hàng chờ đến lượt đăng kiểm, cuối cùng lại bị từ chối đăng kiểm do ô tô bị phạt nguội nhưng chủ xe không hề hay biết vì vậy chưa kịp đóng phạt.

Theo quy định hiện nay, trong quá trình tham gia giao thông tài xế điều khiển ô tô vi phạm luật giao thông và bị phạt nguội thông qua dữ liệu từ hệ thống camera giám sát. Nếu chưa đóng phạt trung tâm đăng kiểm sẽ yêu cầu các chủ phương tiện phải nộp phạt hành chính đầy đủ rồi mới quay lại trung tâm để làm thủ tục đăng kiểm. Vì vậy, để tránh rơi vào trường hợp này, sau khi kiểm tra, bảo dưỡng xe… chủ xe nên tra cứu, kiểm tra xem ô tô của mình có bị phạt nguội hay không?

Chủ sở hữu ô tô có thể truy cập vào ứng dụng VneTraffic, sau đó vào mục "Tra cứu phạt nguội" sau đó chọn loại phương tiện và nhập thông tin biển số để kiểm tra Ảnh: B.H

Hiện tại, để kiểm tra ô tô có bị phạt nguội và đã đóng phạt hay chưa, chủ sở hữu ô tô có thể truy cập vào ứng dụng VneTraffic, sau đó vào mục "Tra cứu phạt nguội" sau đó chọn loại phương tiện và nhập thông tin biển số để kiểm tra.

Bảo dưỡng, kiểm tra kỹ các hạng mục dễ "trượt" đăng kiểm

Trước khi đưa ô tô đi đăng kiểm, chủ xe nên tự kiểm tra hoặc bảo dưỡng tại garage đối với các hạng mục thường dễ bị đánh trượt như: hệ thống đèn chiếu sáng, đèn phanh, đèn tín hiệu; cần gạt mưa; còi; dây an toàn; lốp xe (độ mòn, áp suất, kích thước đúng tiêu chuẩn).

Với những ô tô được lắp, độ thêm phụ kiện… trước khi đi đăng kiểm, chủ xe nên tháo bỏ các phụ kiện lắp thêm không cần thiết Ảnh: B.H

Ngoài ra, khí thải cũng là yếu tố khiến nhiều xe không đạt yêu cầu, nhất là các xe đã sử dụng lâu năm. Việc thay dầu động cơ, vệ sinh kim phun hoặc bảo dưỡng hệ thống xả trước khi đăng kiểm có thể giúp xe đạt tiêu chuẩn khí thải dễ dàng hơn. Đặc biệt, với những ô tô được lắp, độ thêm phụ kiện… trước khi đi đăng kiểm, chủ xe nên tháo bỏ các phụ kiện lắp thêm không cần thiết hoặc không có trong hồ sơ kỹ thuật của xe để tránh mất thời gian đi lại nhiều lần.

Kiểm tra chu kỳ đăng kiểm, chuẩn bị giấy tờ, phí đăng kiểm

Bên cạnh việc bảo dưỡng, kiểm tra thông tin phạt nguội… trước khi mang ô tô đi đăng kiểm chủ xe nên chú ý kiểm tra thời hạn cũng như chu kỳ đăng kiểm của xe. Tùy vào loại và tuổi thọ phương tiện mà sẽ có chu kỳ đăng kiểm khác nhau. Chu kỳ đăng kiểm xe ô tô được quy định phụ thuộc vào số chỗ ngồi (4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ,...), thời gian sản xuất xe, có kinh doanh vận tải hay không... Hiện nay, về chu kỳ kiểm định của các loại xe cơ giới hiện vẫn áp dụng quy định theo Thông tư 47/2024/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

Chu kỳ đăng kiểm các loại xe cơ giới hiện vẫn áp dụng quy định theo Thông tư 47/2024/TT-BGTVT Ảnh: B.H

Ngoài ra, chủ xe cũng nên chuẩn bị các loại giấy tờ liên quan. Trước đây, khi mang ô tô đi đăng kiểm, chủ xe cần mang theo giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm để xuất trình. Tuy nhiên, từ năm 2026, giấy đăng ký xe có thể được tích hợp trên VNeID. Cụ thể, Thông tư số 71/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng (Thông tư 71) có hiệu lực từ 1.1.2026 đã sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc mở rộng khái niệm giấy tờ đăng ký xe.

Theo đó, giấy tờ đăng ký xe hợp lệ bao gồm bản chính chứng nhận đăng ký xe, bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực và giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trở lên. Thông tư 71 cũng nêu rõ, trong trường hợp bất khả kháng, dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được, chủ xe vẫn phải xuất trình giấy tờ đăng ký xe bản giấy hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe. Ngoài ra, chủ xe cũng nên chuẩn bị chi phí để đóng 2 loại lệ phí là phí đăng kiểm và phí lệ phí cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đặt lịch đăng kiểm

Để góp phần giải quyết ùn tắc, chờ đợi khi đi đăng kiểm ô tô, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã triển khai việc đặt lịch hẹn trực tuyến qua ứng dụng (app) đăng kiểm nhằm tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ phương tiện nên đặt lịch trước khi mang ô tô đi đăng kiểm Ảnh: B.H

Theo đó, để sử dụng dịch vụ này, người dân có thể tải ứng dụng (app) TTDK hoặc qua website ttdk.com.vn. Thông qua việc đặt lịch đăng kiểm, chủ xe có thể lựa chọn địa điểm, thời gian phù hợp để đăng kiểm. Điều này sẽ giúp các chủ phương tiện không phải xếp hàng chờ đợi khi mang ô tô đi đăng kiểm.