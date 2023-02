Ô tô thiết kế chỉ sáng một đèn lùi vẫn được đăng kiểm

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện của một số chủ xe than phiền về việc bị từ chối đăng kiểm do ô tô chỉ sáng một đèn lùi.



Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện đánh giá một hạng mục nào đó là khiếm khuyết TC Motor

Cụ thể, vào đầu tháng 2.2023 anh T - chủ xe Hyundai Kona có đưa xe đến một Trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An để tiến hành kiểm định xe. Sau khi đăng kiểm, anh được thông báo xe Kona của bản thân bị từ chối đăng kiểm do sai phạm nhiều hạng mục. Trong đó, đáng chú ý có lỗi: "đèn lùi bên lái không sáng". Tương tự anh T, một số chủ xe khác đang sở hữu xe Hyundai Kona, Ford EcoSport, Hyundai Tucson… cũng bị "trượt" đăng kiểm do xe chỉ sáng một đèn lùi.

Tuy nhiên, tương tự anh T, các chủ xe khác đều lý giải đây là thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất và không bị thay thế, sửa chữa hay "độ" thêm, vì vậy không thể xem đây là lỗi khiếm khuyết khiến xe không thể đăng kiểm. Vấn đề này đã tạo ra không ít ý kiến tranh cãi trong các hội nhóm trên mạng xã hội của những người dùng ô tô.

Trường hợp ô tô thiết kế chỉ sáng một đèn lùi như trên xe Hyundai Kona, Tucson, Ford Ecosport vẫn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, không phải là khiếm khuyết

Liên quan đến vấn đề này, mới đây Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc về việc nâng cao chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới. Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm lập hồ sơ phương tiện và kiểm định phương tiện theo đúng trình tự, cách thức và nội dung quy định.

Đáng chú ý, Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiêm cấm các đơn vị đăng kiểm tùy tiện đánh giá một hạng mục nào đó là khiếm khuyết nhưng không đúng quy định, ví dụ như ô tô thiết kế chỉ có một đèn lùi, xe có dán đề can trang trí…

Đối với đèn lùi trên ô tô, Quy chuẩn Việt Nam 09:2015 của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, đây là loại đèn có ánh sáng trắng, xe ô tô phải có ít nhất một đèn lùi nhưng không quá hai đèn. Trong điều kiện ánh sáng ban ngày phải bảo đảm nhận biết được tín hiệu ở khoảng cách 20 m. Đèn lùi phải bật sáng khi cần số ở vị trí số lùi và công tắc khởi động động cơ đang ở vị trí mà động cơ có thể hoạt động được. Đèn lùi phải tắt khi một trong hai điều kiện trên không thỏa mãn.

Như vậy trường hợp ô tô thiết kế chỉ sáng một đèn lùi như trên xe Hyundai Kona, Tucson, Ford EcoSport vẫn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, không phải là khiếm khuyết hay hư hỏng, do đó vẫn được đăng kiểm.

Đối với trường hợp kiểm định không đạt, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm phải có cảnh báo trên hệ thống quản lý kiểm định, lập thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng theo mẫu được quy định để giao cho chủ xe, không tự ý chế bản hoặc viết tay.