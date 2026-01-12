5 mẹo nhỏ giúp người mới lái ô tô tránh đạp nhầm chân ga, phanh

Sự thay đổi về thị hiếu, nhu cầu của người dùng ô tô cùng với xu hướng phát triển của xe điện tại Việt Nam khiến tỷ lệ ô tô số tự động và ô tô số sàn ngày càng chênh lệch. Số lượng ô tô sử dụng hộp số tự động gia tăng, trong khi xe số sàn đang sụt giảm và đối diện nguy cơ lụi tàn. Nhiều mẫu mã ô tô hiện nay đã được các nhà sản xuất bỏ bản số sàn và chỉ phân phối các phiên bản dùng hộp số tự động. Ô tô số tự động mang lại nhiều thuận tiện, thoải mái trong quá trình lái xe, dù vậy cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với những người mới lái ô tô hay chuyển từ xe số sàn sang ô tô số tự động. Đã có không ít vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc người lái đạp nhầm chân ga.

Chỉnh tư thế ngồi đúng, đặt chân phải đúng vị trí… sẽ góp phần giúp những người mới lái ô tô tránh đạp nhầm chân ga, phanh Ảnh: B.H

Thực tế, việc đạp nhầm chân ga, chân phanh khi lái ô tô số tự động thường xảy ra với những người mới lái ô tô hay các chị em phụ nữ còn thiếu kinh nghiệm lái xe. Thông thường do người lái gặp tình huống bất ngờ lúng túng, thiếu kinh nghiệm xử lý; tuy nhiên cũng có không ít trường hợp thực hiện không đúng các thao tác cơ bản như chỉnh vị trí ngồi, điểm đặt chân hay chọn loại giày, dép không phù hợp khi lái ô tô.

Dưới đây là 5 mẹo nhỏ giúp người mới lái ô tô tránh đạp nhầm chân ga, chân phanh:

1. Đặt gót chân đúng vị trí để tạo điểm xoay

Không ít người lái ô tô số tự động có thói quen nhấc hoàn toàn bàn chân phải lên khỏi sàn xe mỗi khi muốn thay đổi giữa chân và và chân phanh. Tuy nhiên, đây là điều cực kỳ nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ cao khiến người lái đạp nhầm chân ga, chân phanh.

Điều đầu tiên và quan trọng nhất người lái ô tô số tự động cần tránh là gót chân không được nhấc khỏi sàn xe, không được nhấc chân lên để đổi vị trí bàn đạp. Thay vào đó, để có thao tác an toàn nên đặt gót chân phải ngay dưới bàn đạp phanh (không phải ở giữa hai bàn đạp). Dùng gót chân làm điểm tựa để xoay mũi bàn chân khi muốn thay đổi giữa chân phanh, chân ga.

Để có thao tác an toàn nên đặt gót chân phải ngay dưới bàn đạp phanh, dùng gót chân làm điểm tựa để xoay mũi bàn chân khi muốn thay đổi ga, phanh Ảnh: B.H

Khi muốn giảm tốc độ dùng chân phải đạp lên bàn đạp phanh, trái lại nếu muốn tăng tốc chỉ cần xoay các mũi bàn chân phải theo đường chéo sang phải để chạm vào cần ga. Nói một cách đơn giản, nên ưu tiên bàn đạp phanh hơn bàn đạp ga. Luôn giữ gót chân gần bàn đạp phanh. Điều này đảm bảo rằng trong trường hợp khẩn cấp, bản năng của bạn sẽ tự động nhấn bàn đạp phanh chứ không phải bàn đạp ga.

2. Tạo thói quen cảm nhận sự khác nhau giữa bàn đạp phanh và bàn đạp ga

Trên hầu hết các mẫu ô tô của các thương hiệu, bàn đạp chân phanh luôn được thiết kế cao hơn, cứng hơn so với bàn đạp ga thường đặt thấp và cho cảm giác mềm hơn. Điều này nhằm tạo thoải mái cho tư thế ngồi của người lái, bên cạnh đó còn góp phần đảm bảo an toàn. Về công thái học, theo các nhà sản xuất việc bàn đạp chân phanh cao hơn bàn đạp ga cho phép người lái đặt chân tự nhiên hơn. Thao tác dùng chân tác dụng lực lên bàn đạp phanh cũng dễ dàng hơn và không cần dùng quá nhiều lực. Bên cạnh đó cũng sẽ khiến người lái cảm thấy dễ chịu hơn khi gác chân lên bàn đạp liên tục trong thời gian dài.

Bàn đạp chân phanh luôn được thiết kế cao hơn, cứng hơn so với bàn đạp ga thường đặt thấp và cho cảm giác mềm hơn Ảnh: B.H

Do đó, việc tập thói quen cảm nhận sự khác nhau giữa bàn đạp phanh và bàn đạp ga trên ô tô là điều cần thiết. Để có được thói quen này, người lái chỉ cần ngồi trong xe khi xe đã đỗ (cần số ở chế độ số P và đã kéo phanh tay). Sau đó, hãy thử đổi vị trí chân qua lại để làm quen với cảm giác độ cao cũng như cảm giác khác nhau của mỗi bàn đạp.

3. Ghi nhớ nguyên tắc "không ga thì qua phanh"

Đây được xem là một nguyên tắc giúp lái xe an toàn và tránh đạp nhầm chân ga trong các tình huống bất ngờ, đặc biệt với ô tô số tự động. Cụ thể, khi không cần thiết vào ga để tăng tốc, tuyệt đối không nên để chân trên bàn đạp ga. Thay vào đó, khi nhả chân ga, người lái nên lập tức chuyển chân phải sang vị trí bàn đạp phanh, giữ gót chân làm trụ dưới sàn xe để luôn trong tư thế sẵn sàng phanh, tránh đạp nhầm hoặc phản ứng chậm.

Nguyên tắc "không ga thì qua phanh" giúp lái xe an toàn và tránh đạp nhầm chân ga trong các tình huống bất ngờ, đặc biệt với ô tô số tự động Ảnh: B.H

Trong quá trình lái xe, nếu quan sát từ xa thấy đèn phanh của xe phía trước sang, ngã tư hay vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hoặc điểm mù, hãy nhả chân ga ngay lập tức và chuyển sang bàn đạp phanh (nhưng đừng nhấn ngay) sau đó tùy theo tốc độ lưu thông của phương tiện để từ từ hãm phanh. Điều này được gọi là chuẩn bị trước. Nếu gặp tình huống bất ngờ người lái có thể phanh ngay lập tức mà không cần phải phản xạ đạp mạnh chân ga vì hoảng loạn.

4. Chỉnh tư thế ngồi đúng

Theo các tài xế có kinh nghiệm, thường những trường hợp phanh không đúng cách là do tư thế ngồi không đúng. Nếu người lái chỉnh ghế ngồi ngả về phía sau quá nhiều, chân sẽ bị căng cứng, khiến gót chân nhấc khỏi mặt đất. Khi phanh, buộc phải nhấc cả chân lên, điều này làm tăng đáng kể nguy cơ chân vô tình chạm vào bàn đạp ga. Giải pháp dễ nhất là điều chỉnh ghế sao cho ngay cả khi đạp hết bàn đạp phanh, đầu gối vẫn hơi cong, giữ cho gót chân luôn đặt trên sàn xe.

Theo các tài xế có nhiều kinh nghiệm, thường những trường hợp phanh không đúng cách là do tư thế ngồi không đúng Ảnh: B.H

5. Chọn giày, dép phù hợp

Cuối cùng, việc lựa chọn giày dép cũng rất quan trọng. Giày cao gót, dép quá rộng hoặc giày đế dày sẽ làm giảm cảm giác khi đạp ga, dẫn đến phân bổ trọng lượng không chính xác và có thể gây vướng víu vào bàn đạp. Để đảm bảo an toàn, nên mang giày kín mũi, đế mỏng và ôm sát khi lái xe để đảm bảo thao tác dễ dàng, thuận tiện.