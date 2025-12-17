Khác biệt giữa khí thường và khí nitơ, người dùng cần biết khi bơm lốp ô tô

Cùng với khí nén thông thường, một số garage, xưởng bảo dưỡng chăm sóc lốp xe hiện nay còn cung cấp dịch vụ bơm lốp bằng khí nitơ. Không ít người dùng ô tô khi đi bảo dưỡng, thay lốp xe được tư vấn chuyển từ khí thường sang bơm khí nitơ, dù vậy cũng có không ít chủ xe phân vân khi lựa chọn bơm lốp ô tô bằng khí thường và khí nitơ.

Khí thường và khí nitơ bơm lốp ô tô có gì khác biệt?

Từ trước đến nay, khí nén thông thường được các garage, xưởng dịch vụ ô tô sử dụng để bơm lốp thực chất là không khí, gồm 78% nitơ, 21% oxy và các loại khí khác bao gồm cả hơi nước hoặc độ ẩm không khí (khoảng 1%). Do đó, mỗi lần bơm khí thường, hơi nước đi vào bên trong lốp là điều khó tránh khỏi. Tùy điều kiện môi trường sử dụng ô tô, khi nhiệt độ lốp tăng lên, oxy hơi nước sẽ giãn nở. Đây chính là lý do người dùng ô tô thường thấy áp suất lốp thường tăng lên khi sử dụng ô tô dưới thời tiết nắng nóng hay những lúc lái xe đường dài, tốc độ cao… nhưng khi ô tô đỗ qua đêm không sử dụng áp suất lốp lại giảm.

Mỗi lần bơm khí thường, hơi nước đi vào bên trong lốp là điều khó tránh khỏi Ảnh: B.H

Trong khi đó, khí nitơ được cung cấp cho lốp thường có độ tinh khiết 90 - 95% và gần như không chứa hơi ẩm hoặc tạp chất. Đây là điểm then chốt khiến nitơ có nhiều ưu điểm hơn về độ ổn định.

Theo anh Trần Văn Thu, kỹ thuật viên của một garage ô tô tại TP.HCM: "Khí oxy và hơi nước trong không khí thường giãn nở mạnh khi gặp nhiệt độ cao, trong khi nitơ lại giãn nở ít hơn, giúp áp suất lốp ổn định hơn khi xe vận hành lâu hoặc chạy tốc độ cao. Đây chính là lý do khí nitơ thường được sử dụng trên các dòng xe đua thể thao để giúp kiểm soát áp suất lốp một cách chính xác nhất có thể. Bởi với xe đua, áp suất lốp chỉ cần chênh lệch 1 - 2 psi có thể ảnh hưởng rất lớn đến độ bám đường. Hiện nay, nhiều garage chuyên về lốp cũng khuyên khách hàng nên bơm lốp bằng khí nitơ nếu thường xuyên lái xe đường dài hay đi đường cao tốc".

Khí nitơ có nhiều ưu điểm nhưng không phải là "thần dược"

Không phải ngẫu nhiên mà các kỹ thuật viên của các garage, xưởng bảo dưỡng chăm sóc lốp xe thường khuyên người dùng bơm lốp xe bằng khí nitơ. Bởi với một số khác biệt về đặc tính, khí nitơ cũng có nhiều ưu điểm.

Các garage, xưởng bảo dưỡng chăm sóc lốp xe thường khuyên người dùng bơm lốp xe bằng khí nitơ Ảnh: Vredestein Tyres

Trước hết, khác biệt về thành phần giúp khí nitơ khi được bơm vào lốp xe sẽ giữ áp suất lốp ổn định hơn khí thường. Nitơ ít thẩm thấu qua thành lốp nên áp suất giảm chậm hơn so với khí thường. Điều này đặc biệt hữu ích cho những xe chạy đường dài liên tục. Đặc biệt, đặc tính giãn nở ít của nitơ giúp lốp không bị tăng áp đột ngột, qua đó giảm nguy cơ nổ lốp trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, so với khí thường, khí nitơ khô giúp giảm nguy cơ ăn mòn mâm cũng như giảm quá trình lão hóa cao su lốp.

So với khí nén thông thường, khí nitơ có khá nhiều ưu điểm; tuy nhiên theo các chuyên gia kỹ thuật khí nitơ không phải là "thần dược" cho lốp xe. Bởi với lốp xe, tình trạng và áp suất lốp đúng tiêu chuẩn là điều quan trọng nhất. "Nhiều khách hàng nghĩ rằng bơm nitơ rồi thì vài tháng không cần kiểm tra, đó là sai lầm. Dù là nitơ hay khí thường, áp suất vẫn có thể giảm theo thời gian. Một chiếc xe bơm khí nitơ nhưng thiếu hơi vẫn nguy hiểm hơn nhiều so với việc bơm khí thường nhưng được kiểm tra đúng cách", anh Thu chia sẻ thêm.

Khác biệt về thành phần giúp khí nitơ khi được bơm vào lốp xe sẽ giữ áp suất lốp ổn định hơn khí thường Ảnh: B.H

So với khí nén thông thường, khí nitơ bơm lốp xe vẫn có một số hạn chế về giá thành cũng như mức độ phổ biến. Được biết, chi phí bơm lốp bằng khí nitơ hiện nay tại một số garage từ 50.000 - 100.000 đồng. Bên cạnh đó, không phải garage ô tô nào cũng có dịch vụ bơm khí nitơ, do đó việc tìm nơi có thiết bị bơm lốp bằng khí nitơ đúng chuẩn đôi khi không thuận tiện bằng khí thường.

Trong trường hợp lốp ô tô đã bơm khí nitơ, nếu áp suất giảm sau một thời gian sử dụng tài xế hoàn toàn có thể bơm thêm khí thường mà không ảnh hưởng đến lốp. Liên quan đến vấn đề này, theo anh Thu việc trộn hai loại chỉ làm giảm độ tinh khiết của nitơ, không gây hại. Quan trọng là người lái nên chú ý kiểm tra áp suất lốp.