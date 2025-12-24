Dùng lốp xe thường cho ô tô điện có rủi ro về an toàn?

Xe điện (EV) đang dần trở thành lựa chọn phổ biến đối với người dùng Việt Nam, kéo theo nhu cầu thay thế lốp xe cũng tăng cao. Nếu so với các dòng lốp thường dành cho xe dùng động cơ đốt trong (ICE), lốp xe điện đắt đỏ hơn đáng kể. Điều này khiến nhiều chủ xe thắc mắc liệu có nên mua lốp thường để trang bị cho xe điện, giúp tiết kiệm thêm một khoản hay không.

Xét ở khía cạnh thiết kế và kỹ thuật, xe điện có nhiều sự khác biệt lớn ở trọng lượng, mô-men xoắn, hiệu quả năng lượng... so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Về trọng lượng, xe điện nặng hơn xe xăng/dầu cùng phân khúc khoảng 10 - 30%, tạo áp lực dồn xuống bốn bánh lớn hơn, buộc lốp dành cho xe điện phải có chỉ số tải trọng cao hơn và khung lốp chắc hơn. Lốp thường vốn được thiết kế cho xe dùng động cơ đốt trong, tải trọng thấp hơn, nên khi lắp lên xe điện phải hoạt động trong tình trạng quá tải, dễ sinh nhiệt và biến dạng cấu trúc lốp về lâu dài.

So với xe động cơ đốt trong, xe điện sản sinh mô-men xoắn tức thì, khi đạp ga, lực kéo sinh ra lập tức, truyền sức mạnh xuống bề mặt lốp. Nếu lốp không đủ khả năng chịu lực xoắn, mặt gai và phần vai lốp sẽ nhanh mòn, đồng thời làm giảm độ bám, dẫn đến hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên đường ướt.

Lốp chuyên dụng cho xe điện sử dụng hợp chất cao su đặc biệt để tăng độ bám và chống mài mòn trong điều kiện xe thường xuyên tăng tốc. Trong khi đó, lốp thường cho xe xăng/dầu không được tối ưu cho kiểu vận hành này.

Lốp xe điện chuyên dụng có cấu tạo khung xương lốp chịu lực tốt hơn so với lốp thường ẢNH: C.T

Với xe điện, việc nâng cao phạm vi hoạt động là ưu tiên hàng đầu đối với người dùng phổ thông. Do đó, lốp dành cho loại xe này được thiết kế chú trọng giảm lực cản lăn, giúp gia tăng phần nào phạm vi di chuyển trong mỗi lần sạc. Chính vì vậy, lắp lốp thường cho ô tô điện có thể ảnh hưởng đến lực cản lăn, khiến mô-tơ điện phải tải nhiều hơn, làm giảm quãng đường di chuyển thực tế.

Lốp chuyên dụng dành cho xe điện thường bổ sung thêm vật liệu hấp thụ âm thanh nhằm hạn chế tiếng ồn vọng từ mặt lốp vào khoang cabin. Nếu thay bằng lốp thường, khoang lái sẽ ồn hơn đáng kể, làm giảm sự thoải mái của người ngồi bên trong.

Rủi ro an toàn khi dùng lốp thường cho xe điện không chỉ dừng lại ở cảm giác lái. Khi phải tải trọng lớn hơn thiết kế, liên tục chịu lực xoắn mạnh, cấu trúc bên trong của lốp thường dễ sinh nhiệt cao, đặc biệt trong điều kiện vận hành liên tục của nhiều tài xế công nghệ. Tình trạng này kéo dài khiến nguy cơ nổ lốp tăng cao.

Lốp thường trang bị trên xe điện có thể sinh nhiệt cao nếu hoạt động liên tục ẢNH: B.H

Nếu tính toán vòng đời sử dụng, việc cố tiết kiệm chi phí để mua lốp thường cho xe điện chưa chắc đã rẻ hơn. Lốp mòn nhanh khiến chủ xe phải thay lốp sớm hơn so với chu kỳ sử dụng. Ngoài ra, lực cản lăn cao cũng gây tiêu hao năng lượng nhiều hơn, làm tăng số lần sạc và tốn thêm chi phí sạc pin.

Từ những yếu tố trên, việc thay lốp thường cho xe điện chỉ giúp tiết kiệm trước mắt nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Sự khác biệt về trọng lượng, mô-men xoắn, lực cản lăn và yêu cầu về độ êm ái... khiến lốp chuyên dụng dành cho xe điện vẫn là lựa chọn an toàn và hợp lý hơn. Chủ xe nên tuân thủ khuyến cáo của hãng, ưu tiên lốp đúng thông số tải trọng và kích cỡ dành cho xe điện.