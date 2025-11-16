Doanh số xe điện vẫn tăng trên toàn cầu

Bất chấp những câu hỏi và hoài nghi, doanh số xe điện vẫn bứt phá mạnh mẽ trên toàn cầu. Tháng 10.2025 vừa qua, báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion công bố cho thấy, lượng ô tô thuần điện và ô tô hybrid cắm sạc ngoài (PHEV) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, với mức tăng trưởng lên đến 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,9 triệu xe.

Đáng chú ý, thống kê này một lần nữa mở ra bức tranh đầy triển vọng cho ngành ô tô điện, khi động lực tăng trưởng rõ ràng xuất phát từ những thị trường trọng điểm như châu Âu và Trung Quốc.

Tại "lục địa già", con số về mức tăng trưởng đạt đến 36% (tương đương hơn 372.786 xe bán ra), ấn tượng hơn cả mức trung bình toàn cầu. Trong đó, các thị trường có nhu cầu cao gồm Đức, Pháp và Anh. Theo Rho Motion, sự tăng trưởng này nói lên thực tế rằng người tiêu dùng châu Âu ngày càng mạnh dạn hơn khi chuyển sang xe điện. Nhất là trong bối cảnh các chương trình hỗ trợ pin và cơ sở hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh.

Doanh số xe điện toàn cầu tăng mạnh nhờ sự bùng nổ ở hai thị trường gồm châu Âu và Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Tại Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới khép lại tháng qua với khoảng 1,3 triệu xe điện bàn giao đến tay người dùng. Tiếp tục đóng vai trò đầu tàu của xu hướng điện hóa ô tô trên toàn cầu. Thực tế, khác biệt giá giữa xe điện và xe động cơ đốt trong tại Trung Quốc đang ngày càng thu hẹp, điều này giúp tăng sức hấp dẫn của xe điện đối với người mua. Bên cạnh đó, thị trường này còn được dự báo tiếp tục sôi động trong hai tháng cuối năm khi chính phủ điều chỉnh giảm mức miễn thuế cho xe năng lượng mới (NEV), từ miễn hoàn toàn sang chỉ miễn 50%, kích thích người mua nhanh tay trước thay đổi.

Mặc dù vậy, bức tranh xe điện toàn cầu cũng không hoàn toàn đồng màu. Bởi trái với châu Âu và Trung Quốc, khu vực Bắc Mỹ lại là "vùng tối" tăng trưởng, khi doanh số xe điện tại đây giảm tới 41%, chỉ còn hơn 100.000 chiếc được bán ra. Nguyên nhân chính của sự sa sút này đến từ việc nước Mỹ đã cắt khoản ưu đãi thuế trị giá 7.500 USD dành cho khách mua xe điện. Trong khi, khoảng cách giá giữa xe điện và xe xăng, dầu truyền thống vẫn còn quá lớn. Tất cả khiến nhiều người tiêu dùng tại khu vực này "chùn tay", dẫn đến sức mua cũng giảm mạnh.

Xe điện tiếp tục được dự báo sẽ là trụ cột tương lai của ngành ô tô toàn cầu ẢNH: REUTERS

Ngoài châu Âu, Trung Quốc và Bắc Mỹ, nhiều khu vực khác trên thế giới cũng ghi nhận sự bứt phá của doanh số xe điện. Số liệu của Rho Motion chỉ ra rằng, ở phần còn lại của thế giới (không bao gồm ba thị trường kể trên), mức tăng trưởng của ô tô điện đã đạt đến 37%, tương đương khoảng 141.368 xe được bán ra. Con số này cho thấy xu hướng chuyển dịch toàn cầu sang phương tiện "sạch" đang lan rộng hơn bao giờ hết.

Theo các chuyên gia, nhìn từ góc độ chiến lược, tốc độ tăng doanh số ấn tượng một lần nữa cho thấy, ngành xe điện không còn là xu hướng ngách mà dần trở thành trụ cột của thị trường ô tô toàn cầu. Song, sự sụt giảm tại Bắc Mỹ cảnh báo rằng, nếu không có hỗ trợ chính sách mạnh mẽ hoặc giảm chi phí, vùng này có thể mất đi cơ hội bắt kịp làn sóng điện hoá.