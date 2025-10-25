SUV PHEV 5 chỗ Lynk & Co 08 giá từ 1,3 tỉ đồng tại Việt Nam

Sau loạt sản phẩm dùng động cơ xăng truyền thống, Lynk & Co - thương hiệu thuộc tập đoàn Geely (Trung Quốc) vừa mở rộng dải sản phẩm tại Việt Nam theo hướng điện hóa, thông qua việc trình làng mẫu Lynk & Co 08. Đây là mẫu xe đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam ứng dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc (plug-in hybrid - PHEV).

Lynk & Co 08 có giá bán không mấy dễ chịu khi mức khởi điểm cao hơn phần lớn xe trong nhóm crossover/SUV cỡ D ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Lynk & Co 08 phân phối hai phiên bản, gồm 08 Pro và 08 Halo, niêm yết lần lượt 1,299 tỉ đồng và 1,389 tỉ đồng. Mức giá này đặt mẫu xe Trung Quốc vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với các mẫu crossover cỡ trung đang có mặt trên thị trường Việt Nam như Hyundai Santa Fe (giá từ 1,069 - 1,365 tỉ đồng), KIA Sorento (giá từ 1,249 - 1,469 tỉ đồng) hay Skoda Kodiaq (giá từ 1,450 - 1,480 tỉ đồng).

Đáng chú ý, nếu so với nhóm SUV 7 chỗ khung rời truyền thống, giá bán của Lynk & Co 08 thậm chí nhỉnh hơn Fortuner (từ 1,055 - 1,350 tỉ đồng) và chỉ thấp hơn bản cao nhất của Everest (từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng).

Xét về lợi thế cạnh tranh, mẫu SUV Trung Quốc sở hữu ngoại hình trẻ trung, mang hơi hướng tương lai, với phong cách thiết kế tối giản đặc trưng của thương hiệu. Trong đó nổi bật phải kể đến cụm đèn pha tách rời, dải LED định vị mảnh, phần đuôi vuốt thấp tạo dáng coupe. Bộ mâm xe hợp kim kích thước 19 hoặc 21 inch (tùy phiên bản).

Thiết kế coupe giúp Lynk & Co 08 nổi bật giữa nhóm SUV/crossover cùng tầm giá nhưng đồng thời khiến xe chỉ có 5 chỗ ngồi ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Lynk & Co 08 sử dụng nền tảng khung gầm CMA Evo do Geely hợp tác cùng Volvo phát triển. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.820 x 1.915 x 1.685 (mm) và chiều dài cơ sở 2.848 mm. Với thông số này, Lynk & Co 08 nằm ở khoảng giữa hai nhóm crossover cỡ trung và SUV cỡ D.

Tuy nhiên, nhờ trục cơ sở dài nhưng chỉ có cấu hình 5 chỗ, mẫu xe Trung Quốc sở hữu không gian bên trong có phần rộng rãi hơn. Bên cạnh đó, nội thất xe bố trí theo hướng tối giản, tập trung vào trải nghiệm người lái. Trung tâm bảng táp-lô trang bị màn hình cảm ứng 15,4 inch, đi kèm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch. Xe trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, kết nối Apple Carplay/Android Auto, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Trên bản cao cấp, Lynk & Co 08 có thêm ghế lái chỉnh điện, sưởi, làm mát và massage.

Khoang nội thất Lynk & Co 08 bố trí tối giản, nổi bật với màn hình trung tâm 15,4 inch và dàn âm thanh Harman Kardon 23 loa ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 08 là hệ truyền động plug-in hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít tăng áp và mô-tơ điện; sản sinh tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm, kèm dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 6,7 giây.

Đáng chú ý, Lynk & Co 08 sử dụng bộ pin dung lượng lên đến 39,6 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện khoảng 200 km, theo công bố của hãng. Khi kết hợp với bình xăng đầy, tổng quãng đường di chuyển của mẫu SUV này đạt đến hơn 1.400 km.

Về an toàn, Lynk & Co 08 trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và camera 360 độ. Ngoài ra, xe có 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo và kiểm soát áp suất lốp.

Hệ truyền động plug-in hybrid trên Lynk & Co 08 có công suất 345 mã lực, phạm vi di chuyển hơn 1.200 km ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, với mức giá từ 1,3 tỉ đồng, nhiều chuyên gia cho rằng Lynk & Co 08 sẽ gặp không ít khó khăn khi phải cạnh tranh với nhiều mẫu mã vốn đã có chỗ đứng trên thị trường, như Hyundai Santa Fe, KIA Sorento, Toyota Fortuner hay Ford Everest. Chưa kể, cấu hình 5 chỗ của 08 sẽ khó thuyết phục nhóm khách hàng gia đình, những người có xu hướng ưu tiên xe 7 chỗ.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của đại diện Lynk & Co giúp bổ sung thêm lựa chọn mới cho phân khúc xe gầm cao cỡ D tại Việt Nam. Với kiểu dáng và loạt trang bị hiện đại, mẫu xe dễ ghi điểm với nhóm người dùng trẻ ưu tiên công nghệ và trải nghiệm lái khác biệt. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang dần chuyển dịch sang các dòng xe điện hóa.