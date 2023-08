Lynk & Co và hành trình bứt phá chinh phục thị trường ô tô châu Âu

Ô tô trang bị nhiều công nghệ và sáng kiến bán hàng ở châu Âu

Ra mắt năm 2016, Lynk & Co là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ, kinh nghiệm và tiềm lực của Geely, được mệnh danh là "chiếc xe có khả năng kết nối tốt bậc nhất thế giới" cùng với thiết kế và tiềm lực của Geely. Các mẫu xe được sáng tạo bởi trung tâm R&D hiện đại nhất của hãng tại Thụy Điển. Ra mắt tại thị trường Châu Âu vào năm 2021, Lynk & Co nhanh chóng chinh phục thị trường này nhờ vào việc áp dụng hai chiến lược cốt lõi: sản phẩm chất lượng và chính sách phân phối xe độc đáo.

Ở châu Âu, Lynk & Co cho phép khách hàng đăng ký thành viên và có thể lấy xe trong vòng 1 tháng và hủy hoặc hoãn bất kỳ lúc nào. Đồng thời khách hàng cũng có thể sử dụng nền tảng chia sẻ để cho thuê lại ô tô khi không sử dụng, từ đó giúp giảm chi phí hàng tháng. Mô hình này thành công đến mức còn được gọi vui là "Spotify trong lĩnh vực xe hơi".

Sự độc đáo của Lynk & Co còn được thể hiện trong cách thức phân phối xe. Với khách hàng online, Lynk & Co xây dựng một hệ thống website mang lại trải nghiệm toàn diện từ giao diện đơn giản nhưng bắt mắt, thu hút người xem bằng những điểm nổi bật nhất của xe đến việc đặt hàng đơn giản và nhanh chóng. Với những khách hàng muốn có trải nghiệm trực tiếp, thay vì đến các đại lý truyền thống, Lynk & Co đưa khách hàng đến các "câu lạc bộ" - như cái tên của nó là nơi để giao lưu và kết nối hơn là một showroom. Tại các câu lạc bộ này, khách hàng không chỉ được lái thử mà còn được thưởng thức các buổi biểu diễn của các DJ, xem phim, hưởng ưu đãi đặc quyền từ các nhãn thời trang hay thậm chí luyện tập Yoga và giao lưu cùng thú cưng. Tất cả những điều này làm cho Lynk & Co trở thành một thương hiệu khác biệt và nổi bật.

Là một trong những hãng xe tiên phong được nghiên cứu và phát triển trên CMA (Compact Modular Architecture) - nền tảng hiện đại bậc nhất hiện nay với thiết kế module nhỏ gọn, cho phép các nhà thiết kế có thể tích hợp, cải tiến để phù hợp với các hệ thống truyền động, an toàn và nhiều ứng dụng công nghệ khác. Hầu hết mẫu xe mới nhất hiện nay của Lynk & Co đều ứng dụng trên CMA Evo.

Điển hình, Lynk & Co 01 là một trong những mẫu xe được ưa chuộng tại thị trường châu Âu. Mẫu này được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn đỉnh cao như 12 cảm biến siêu âm, 5 radar sóng milimet, 4 camera toàn cảnh và camera quan sát người lái. Các tính năng công nghệ thu hút giới trẻ cũng có sẵn như bảng đồng hồ được số hóa hoàn toàn, loại bỏ nút vật lý, hệ thống làm sạch không khí, cửa sổ trời toàn cảnh panorama hay hệ thống âm thanh chất lượng cao.

Mẫu xe Lynk & Co 01 được ưa chuộng tại thị trường châu Âu

Châu Âu vốn được biết đến là thị trường xe hơi "khó tính", đặc biệt với các thương hiệu ô tô mới. Tuy vậy, với hai chiến lược đúng đắn, sáng tạo về phân phối và sản phẩm, Lynk & Co bước đầu gặt hái thành công, chinh phục người dùng ở lục địa già. Cụ thể, từ doanh số gần 8.000 xe năm 2021 tại châu Âu, Lynk & Co nhanh chóng cán mốc 30.000 xe bán ra trong năm ngoái. Số lượng thành viên "thuê bao" hiện tại của hãng vượt 200.000 người từ tháng 4 năm nay.

Nối tiếp thành công tại châu Âu, Lynk & Co tiếp tục tăng sức ảnh hưởng của hãng tại khu vực Trung Đông vào tháng 5 vừa qua với việc khai trương phòng trưng bày và giới thiệu loạt xe mới tại Saudi Arabia. Thương hiệu xe sang Trung Quốc tiếp tục mở rộng kinh doanh sang nhiều thành phố khác ở Trung Đông như Jeddah và Riyadh (Saudi Arabia), Muscat (Oman).

Hứa hẹn tạo "cơn sốt" ở Việt Nam

Ngày 5.8 vừa qua, Lynk & Co ký hợp tác với Công ty cổ phần GreenLynk Automotives, phân phối các dòng xe xăng, xe hybrid, xe điện, hướng đến tương lai phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam. Đây là sự khởi đầu cho tương lai những chiếc xe Lynk & Co lăn bánh trên đường phố Việt. Thành công khi chinh phục thị trường "khó tính" châu Âu hơn hai năm qua là cơ sở để xe Lynk & Co kỳ vọng có thể hưởng "trái ngọt" ở Việt Nam.

Lễ ký kết giữa Lynk & Co và GreenLynk Automotives

Ông Liu Xiangyang - Phó chủ tịch cấp cao của Geely Auto kiêm Tổng giám đốc Lynk & Co, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng và trân trọng cơ hội gia nhập thị trường Việt Nam - thị trường đầy tiềm năng của ngành công nghiệp ô tô. Từ những thành công tại thị trường quốc tế, chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Lynk & Co và GreenLynk Automotives là bước tiến giúp mang đến trải nghiệm đột phá cho khách hàng Việt Nam".

Dù sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co lại hoàn toàn an tâm với lộ trình chinh phục khách hàng nhờ được phân phối bởi GreenLynk Automotives, đồng thời tận dụng hệ thống 83 showroom trong hệ sinh thái kinh doanh. GreenLynk có cổ đông lớn là Bắc Âu Auto - một đơn vị vốn có nhiều năm kinh nghiệm và đã rất thành công với việc phân phối thương hiệu xe sang..

Sở hữu nhiều điểm mạnh từng chinh phục thành công khách hàng châu Âu, xe của Lynk & Co hứa hẹn tạo "cơn sốt" cho nhóm khách hàng trẻ, hiện đại và tìm kiếm một chiếc xe hơi sang trọng được tích hợp công nghệ tối tân và đồng thời đảm bảo sự an toàn cho gia đình.

Tại Việt Nam, trong giai đoạn đầu, GreenLynk Automotives phát triển hai Lynk & Co Center tại Hà Nội và TP.HCM. Mỗi Lynk & Co Center đều được đầu tư, thiết kế với phong cách sang trọng, hiện đại, mang những nét đặc trưng riêng và nổi bật theo từng địa phương.

Khách hàng có thể đến xem, trực tiếp lái thử những mẫu xe hơi mới nhất của hãng tại Lynk & Co Center.