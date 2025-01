Năm 2024 người Việt mua sắm gần 500.000 ô tô mới, chuộng xe gầm cao

Bất chấp vẫn còn hàng loạt khó khăn bủa vây, thị trường ô tô Việt Nam vẫn khép lại năm 2024 với những tín hiệu đầy lạc quan. Nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối cùng với sự trợ lực từ chính sách… đã góp phần vực dậy sức mua trên thị trường sau khi đã sụt giảm đáng kể vào năm 2023. Cùng với việc tăng mua sắm ô tô mới, sự thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng ô tô Việt Nam càng được thể hiện rõ trong năm 2024.

Người Việt mua sắm hơn 400.000 ô tô động cơ xăng dầu, khoảng 87.000 xe điện mới

Sau bước chạy đà doanh số không mấy khả quan trong giai đoạn đầu năm, cùng phong độ doanh số khá phập phù kéo dài đến hết quý 2/2024. Bắt đầu từ quý 3/2024 thị trường ô tô bắt đầu cho thấy tín hiệu hồi phục khi doanh số bán ô tô mới liên tiếp tăng trưởng, qua đó khép lại năm 2024 với thành tích đáng khích lệ.

Thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2024 có nhiều dấu ấn đáng chú ý

Theo số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong năm 2024, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 340.142 xe ô tô các loại, tăng 38.153 xe tương đương 12,6% so với năm 2023. Kết quả này, cộng với 67.168 xe ô tô Hyundai do TC Motor lắp ráp, phân phối ra thị trường, tổng lượng ô tô sử dụng động cơ đốt trong, cũng như hybrid và Plug-in hybrid… tiêu thụ tại Việt Nam năm 2024 đạt 407.310 xe, cao hơn khoảng 12% so với năm 2023.

Doanh số Tháng 1.2024 19243 Tháng 2.2024 11633 Tháng 3.2024 27289 Tháng 4.2024 24350 Tháng 5.2024 25792 Tháng 6.2024 26575 Tháng 7.2024 28920 Tháng 8.2024 25196 Tháng 9.2024 36585 Tháng 10.2024 38761 Tháng 11.2024 44200 Tháng 12.2024 31598

Thậm chí, nếu tính luôn cả doanh số bán ô tô điện của VinFast (đạt hơn 87.000 xe), trong năm 2024 người Việt đã mua sắm khoảng 500.000 xe ô tô mới các loại. Con số này còn chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam.

Như vậy, sau khi sụt giảm trong năm 2023, bước sang năm 2024 thị trường ô tô đã tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số. Kết quả này một phần đến từ chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ khi lần thứ tư ban hành chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước, áp dụng theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 9 - 11.2024. Chỉ trong khoảng thời gian này, các doanh nghiệp phân phối ô tô đã bán ra thị trường hơn 86.000 ô tô mới các loại. Trong khi đó, ô tô thuần điện chạy bằng pin cũng được ưu đãi lệ phí trước bạ ở mức 0%. Đặc biệt cũng phải kể đến nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối trong việc liên tục tung ra thị trường những mẫu mã mới, đồng thời liên tục áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá xe để thu hút khách hàng.

Ô tô điện với nhiều mẫu mã mới xuất hiện tại Việt Nam trong năm 2024. Ảnh: Bá Hùng

Người Việt ngày càng chuộng ô tô gầm cao, dần quen với xe điện, xe hybrid

Cùng với nhu cầu mua sắm ô tô mới gia tăng, năm 2024 cũng cho thấy sự thay đổi rõ nét về thị hiếu cũng như xu hướng chọn mua ô tô của người Việt. Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, người Việt không còn đổ tiền vào các dòng ô tô hạng sang, thay vào đó ô tô tầm giá từ 400 - 800 triệu đồng là những dòng xe được chọn mua nhiều nhất. Cụ thể, các phân khúc như SUV đô thị, Crossover hạng B, sedan hạng B hay MPV có tầm giá dưới 800 triệu đồng là những phân khúc hút khách nhất thị trường.

Bên cạnh đó, trong xu hướng chuyển đổi xanh, người Việt cũng không còn quá e ngại với các dòng ô tô năng lượng mới như ô tô thuần điện, xe hybrid lai xăng - điện, hay xe hybrid cắm sạc - Plug-in hybrid. Theo VAMA, gần 10.000 xe ô tô hybrid mới đã đến tay khách hàng Việt Nam trong năm 2024. Trong khi ô tô thuần điện đạt doanh số bán gần 90.000 xe, trong số này ô tô điện VinFast vẫn chiếm đa số. Ngoài việc giảm khí thải ra môi trường, tính kinh tế trong quá trình sử dụng cũng là yếu tố tạo động lực để người Việt chuyển sang sử dụng ô tô điện, hybrid…

Năm 2024 tiếp tục cho thấy sự áp đảo ngày càng lớn của các dòng ô tô gầm cao. Ảnh: Bá Hùng

Xét về kiểu loại, năm 2024 tiếp tục cho thấy sự áp đảo ngày càng lớn của các dòng ô tô gầm cao. Trong số hơn 340.000 ô tô mới được các thành viên VAMA phân phối đến tay khách hàng, có đến gần 188.000 xe ô tô gầm cao thuộc dòng SUV (chiếm 83.002 xe), Crosssover (28.923 xe), MPV (52.723 xe) và xe bán tải (23.163 xe)… Trong khi đó, dòng sedan truyền thống chỉ đạt 47.521 xe, giảm hơn 5.000 xe so với năm 2023.

Bước sang năm 2025, xu hướng người Việt mua sắm ô tô chuộng xe gầm cao đa dụng được dự báo sẽ tiếp diễn. Trong khi đó, ô tô điện cũng như xe hybrid dự kiến cũng sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng.