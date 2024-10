Hyundai Tucson 2024 có 4 phiên bản, giá từ 769 triệu đồng tại Việt Nam

Gần 3 năm sau khi mở bán thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới, Hyundai Tucson mới đây đã được thương hiệu xe Hàn tân trang, cải tiến bằng phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. So với bản cũ, Tucson 2024 thay đổi chủ yếu ở nội thất, hướng đến tăng trải nghiệm và tiện nghi cho người dùng.

Hyundai Tucson 2024 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Tucson thế hệ thứ 4

Trong đó, điểm nhấn mới dễ nhận thấy nhất ở không gian nội thất nằm ở vị trí trung tâm táp-lô với hai màn hình (gồm màn hình thông tin và màn hình giải trí) đều có kích thước lớn, lên đến 12,3 inch. Cả hai màn hình thiết kế nối liền nhau và hướng về phía người lái, khá tương đồng với kiểu thiết kế trên "đàn anh" Hyundai Santa Fe thế hệ mới vừa ra mắt chưa lâu.

Một số tinh chỉnh đáng chú ý khác có thể kể đến như vô-lăng mới thiết kế 3 chấu tích hợp sưởi, tuy nhiên đã loại bỏ logo Hyundai ở trung tâm. Chi tiết này cũng giống Santa Fe thế hệ mới và mẫu xe điện Ioniq 5. Ngoài ra, cần số trên Tucson 2024 cũng chuyển sang dạng lẫy và bố trí phía sau vô-lăng.

Về tiện nghi, cụm màn hình cảm ứng giải trí trên Tucson bản nâng cấp tích hợp Apple CarPlay/Android Auto không dây, cùng khả năng kết nối 2 thiết bị bluetooth cùng lúc. Xe có thêm hệ thống đèn LED nội thất với 64 tùy chọn màu theo cảm xúc người lái.

Phiên bản mới được thay đổi chủ yếu ở không gian nội thất với nhiều trang bị mới

Bên cạnh đó, Tucson mới tiếp tục sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại, như ghế lái nhớ 2 vị trí; ghế lái và ghế phụ điều chỉnh điện, tính năng sưởi và làm mát ghế; hệ thống âm thanh 8 loa Bose; cửa sổ trời toàn cảnh; hệ thống Cruise Control, đèn pha và gạt mưa tự động; phanh tay điện tử, giữ phanh thông minh Autohold hay hệ thống camera 360…

Trái với không gian nội thất, Hyundai Tucson 2024 không thay đổi nhiều về ngoại hình. Mẫu crossover cỡ trung đến từ Hàn Quốc nhìn chung vẫn giữ lại kiểu thiết kế năng động, cá tính với nhiều đường gân góc cạnh.

Một số tinh chỉnh nổi bật nằm ở khu vực lưới tản nhiệt, vẫn giữ nguyên hình dáng nhưng kiểu bố trí các mắt lưới thưa hơn. Đèn chiếu sáng trên xe cũng được nâng cấp lên loại Projector LED. Ngoài ra, cửa kính phía sau xe có thêm logo Hyundai, đồng thời cần gạt nước được thiết kế kiểu giấu bên dưới cánh gió sau.

Ở khả năng vận hành, Tucson 2024 vẫn được trang bị 3 tùy chọn động cơ, thuộc thế hệ động cơ Smartstream mới. Gồm động cơ Smartstream 1.6L T-GDi cho công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm; động cơ Smartstream Diesel D2.0 cho công suất 186 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm; và động cơ xăng Smartstream 2.0l MPI cho công suất 156 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm.

Tucson 2024 vẫn sử dụng 3 tùy chọn động cơ như phiên bản cũ

Ngoài ra, Tucson phiên bản nâng cấp trang bị tính năng Drive Mode hỗ trợ lái với 4 chế độ: Eco, Normal, Sport và chế độ My Drive tùy chỉnh chế độ vô lăng theo sở thích khách hàng. Riêng phiên bản Turbo với hệ dẫn động HTRAC được trang bị khóa vi sai trung tâm giúp tăng cường khả năng bám đường vượt địa hình.

Về an toàn, bên cạnh các tính năng an toàn đã phổ biến, mẫu crossover của Hyundai tiếp tục trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense. Trong đó, có nhiều tính năng cao cấp như hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm trước, giám sát và phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, phòng tránh va chạm cắt ngang khi lùi xe, đèn tự động thông minh, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo mất tập trung cho người lái...

So với bản tiền nhiệm, giá bán của Hyundai Tucson tăng nhẹ ở 3 phiên bản cao, trong khi bản thấp vẫn giữ nguyên

Tại Việt Nam, Hyundai Tucson mới vẫn bán ra tổng cộng 4 phiên bản, gồm 2.0 Xăng Tiêu chuẩn, 2.0 Xăng Đặc biệt, 2.0 Dầu Đặc biệt và 1.6 Turbo. Mức giá lần lượt 769, 859, 989 và 979 triệu đồng. Như vậy, so với bản cũ, ngoại trừ giá khởi điểm, các phiên bản cao hơn đều tăng nhẹ, từ 20 - 80 triệu đồng. Bù lại, khách hàng có thêm hàng loạt trang bị tiện nghi và công nghệ mới.

Hyundai Tucson 2024 tiếp tục hướng đến cạnh tranh chính với những đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory hay Honda VR-V.