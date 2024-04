Người Việt mua sắm ô tô cũ, săn lùng sedan giá rẻ nhiều hơn xe gầm cao

Xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt những năm gần đây đang có sự thay đổi, chuyển dịch. Như Thanh Niên đã phân tích trong những bài viết trước đây, người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang lựa chuyển sang chọn mua ô tô gầm cao thuộc các dòng xe SUV, MPV nhiều hơn thay vì các mẫu sedan truyền thống. Tuy nhiên, đó là xu hướng diễn ra trên thị trường xe mới, còn với thị trường ô tô cũ đã qua sử dụng lại cho thấy điều hoàn toàn trái ngược.



Người Việt mua sắm ô tô cũ vẫn ưa chuộng và săn lùng các mẫu xe sedan hay xe cỡ nhỏ gầm thấp giá rẻ nhiều hơn so với ô tô gầm cao. Thực tế này đang diễn ra trên thị trường ô tô cũ tại Việt Nam những năm gần đây. Cụ thể, theo khảo sát của chuyên trang oto.com.vn ô tô gầm thấp, đặc biệt là các dòng xe sedan và ô tô cỡ nhỏ hạng A đang áp đảo danh sách tìm kiếm, chọn mua ô tô cũ của người Việt.

Trong số 10 mẫu ô tô đã qua sử dụng được người Việt tìm kiếm, chọn mua nhiều nhất các mẫu sedan như Toyota Vios, Mazda3 và Honda City chiếm 3 vị trí dẫn đầu. Trong đó, Toyota Vios xếp ở vị trí dẫn đầu với hơn 3 triệu lượt tìm kiếm mỗi năm. Đây cũng là mẫu xe có khả năng giữ giá tốt nhất khi bán lại sau một thời gian sử dụng. Mazda3 và Honda City đều có trung bình hơn 2 triệu lượt tìm kiếm mỗi năm.

Chỉ có Toyota Fortuner là mẫu xe gầm cao duy nhất chen chân vào Top 5 ô tô đã qua sử dụng được người Việt tìm kiếm, chọn mua nhiều nhất, khi xếp ở vị trí thứ 4 với trung bình gần 1,9 triệu lượt tìm kiếm mỗi năm. Trong khi vị trí thứ 5 thuộc về Hyundai Accent. Các vị trí còn lại tiếp tục cho thấy sự áp đảo của dòng sedan và xe cỡ nhỏ gầm thấp giá rẻ khi lần lượt thuộc về Toyota Camry, Kia Morning, Honda Civic, Mazda CX-5 và Hyundai Grand i10.

Theo các cửa hàng kinh doanh ô tô cũ, việc người Việt mua ô tô cũ thường tìm kiếm, chọn mua xe sedan hay ô tô cỡ nhỏ nhiều hơn SUV, crossover hay xe bán tải, bởi đây là những dòng xe đáp ứng những tiêu chí mà người mua ô tô cũ đang nhắm tới, đó là tiện nghi đủ dùng, phù hợp với mục đích, nhu cầu trong sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, chi phí "nuôi" xe thấp và nhất là giá chuyển nhượng phù hợp túi tiền.

Anh Toàn, nhân viên của một cửa hàng ô tô đã qua sử dụng trên đường Quốc lộ 13, TP.HCM cho biết: "Trong số ô tô cũ được cửa hàng thu về, các dòng xe sedan, xe cỡ nhỏ hạng A… thường được khách hàng tìm kiếm hỏi mua nhiều hơn so với dòng xe gầm cao nói chung. Thời gian bán lại xe sedan, xe cỡ nhỏ cũng nhanh hơn so với các dòng xe gầm cao. Lý do chủ yếu đến từ việc giá bán các dòng xe này chỉ rơi vào khoảng 280 - 400 triệu đồng, đây lại là tầm giá phù hợp với đại bộ phận khách hàng chọn mua ô tô cũ".

Ngoài mức giá dễ tiếp cận hơn, số lượng xe sedan, xe cỡ nhỏ đã qua sử dụng rao bán trên thị trường ô tô cũ cũng nhiều hơn so với xe SUV hay crossover. Bởi những năm trước đây, doanh số bán ô tô mới của dòng sedan luôn áp đảo xe SUV hay crossover. Sau vài năm trải nghiệm, sử dụng việc người dùng rao bán để đổi xe là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, không ít khách hàng chọn mua ô tô cũ là những người lần đầu mua xe. Chính vì vậy, một chiếc xe có giá chuyển nhượng phù hợp túi tiền, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sử dụng để làm quen như xe sedan hay ô tô cỡ nhỏ được xem là lựa chọn phù hợp nhất.