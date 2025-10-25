SUV 7 chỗ: Ford Everest vẫn 'gồng gánh' phân khúc

Không giống với dự báo của nhiều người, tháng 9.2025 dù có đến 3 tuần trùng với tháng 7 âm lịch nhưng thị trường ô tô Việt Nam lại bất ngờ tìm lại đà tăng trưởng. Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, khép lại tháng qua, các thành viên thuộc VAMA bán ra tổng cộng 30.688 xe, tăng khoảng 18% so với tháng trước đó. Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai và ô tô điện VinFast, trong tháng 9.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 48.898 xe ô tô các loại, tăng hơn 8.000 xe, tương đương 17%.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 9.2025 NGUỒN: VAMA

Đáng chú ý, trong khi hầu hết các phân khúc xe đều ghi nhận tín hiệu tích cực, phân khúc SUV 7 chỗ lại "ngược dòng" chứng kiến lượng xe bán ra sụt giảm. Cụ thể, số liệu bán hàng tháng 9 từ VAMA cho thấy, tổng doanh số nhóm xe này đạt 1.317 xe, giảm 25 xe so với tháng liền trước.

Phân khúc SUV 7 chỗ 6 tháng đầu năm 2025

Kết quả này chủ yếu đến từ "phong độ" không tốt của bộ đôi xe Nhật Toyota Fortuner và Isuzu mu-X. Theo đó, Fortuner tháng qua chỉ bán ra 233 xe, giảm 33 xe tương đương khoảng 12% so với tháng 8. Trong khi, mu-X dù vừa có bản nâng cấp tại Việt Nam nhưng doanh số vẫn chưa thể cải thiện. Khép lại tháng 9, doanh số mẫu xe này chỉ đạt 15 xe, giảm 8 xe.

Cả Isuzu mu-X và Toyota Fortuner đều ghi nhận doanh số giảm sút trong tháng 9 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Một mẫu xe Nhật khác góp mặt ở phân khúc SUV 7 chỗ là Mitsubishi Pajero Sport. Tuy nhiên, theo các nhân viên bán hàng của một số đại lý Mitsubishi, mẫu SUV này đã không còn xe để bàn giao và hiện phía hãng cũng chưa có thông tin nào về việc đưa về phiên bản nâng cấp hay sẽ ngưng phân phối Pajero Sport tại Việt Nam.

Mặc dù vậy, phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng qua vẫn có "điểm sáng" khi Ford Everest đã tìm lại đà tăng. Theo đó, các đại lý Ford trên toàn quốc tháng qua bán ra tổng cộng 1.069 xe, tăng 16 xe so với tháng trước đó. Kết quả này giúp mẫu xe Mỹ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu phân khúc, với doanh số bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Ford Everest tiếp tục là mẫu xe "gồng gánh" doanh số ở phân khúc SUV 7 chỗ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Xét lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, nhóm SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) tại Việt Nam bán ra tổng cộng 10.834 xe, tăng gần 800 xe so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Ford Everest vẫn là mẫu xe dẫn đầu với 8.345 xe đến tay người dùng, chiếm hơn 77% thị phần phân khúc; đồng thời gấp gần 3 lần lượng xe bán ra của đối thủ bám đuổi Toyota Fortuner (2.255 xe).