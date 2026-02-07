Bơm áp suất lốp như thế nào khi lái ô tô đường dài về quê dịp tết?

Dịp Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nhu cầu lái ô tô đường dài về quê của người dân theo đó cũng gia tăng. Thông thường, trước mỗi chuyến hành trình dài, người dùng ô tô thường cẩn thận kiểm tra tình trạng các chi tiết trên ô tô như động cơ, hệ thống phanh, đèn hay lốp xe… để đảm bảo mọi thứ vẫn hoạt động ổn định. Tuy nhiên, không ít người dùng vẫn chủ quan với một chi tiết tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, đó là áp suất lốp.

Thực tế, áp suất lốp có thể thay đổi đáng kể khi xe vận hành liên tục trên quãng đường dài, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng, xe chở nặng và di chuyển ở tốc độ cao.

Áp suất lốp có thể thay đổi đáng kể khi xe vận hành liên tục trên quãng đường dài, Ảnh: B.H

Áp suất lốp thay đổi ra sao khi chạy đường dài?

Anh Trần Văn Thu, kỹ thuật viên của một garage chuyên về lốp ô tô tại TP.HCM cho biết: "Khi ô tô di chuyển liên tục trong nhiều giờ, ma sát giữa lốp và mặt đường khiến nhiệt độ lốp tăng lên. Nhiệt độ tăng kéo theo áp suất trong lốp cũng tăng, có thể cao hơn mức ban đầu từ 0,2 - 0,5 bar".

Nếu lốp đã được bơm sẵn ở mức cao, áp suất tăng thêm khi chạy đường dài sẽ khiến lốp dễ bị căng phồng, làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ nổ lốp, đặc biệt khi chạy cao tốc hoặc chở đủ người và hành lý dịp Tết. Tuy nhiên, nếu bơm lốp với áp suất quá thấp nhằm "trừ hao" khi áp suất lốp thay đổi cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành cũng như mức tiêu hao nhiên liệu của xe.

Nếu lốp đã được bơm sẵn ở mức cao, áp suất tăng thêm khi chạy đường dài sẽ khiến lốp dễ bị căng phồng, làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ nổ lốp Ảnh: B.H

Bơm lốp với áp suất như thế nào trước các chuyến hành trình dài?

Thông thường, khi lái ô tô về quê dịp Tết, nhiều cá nhân, gia đình thường chở theo nhiều người với nhiều hành lý, hàng hóa khác nhau. Do đó, việc bơm lốp với áp suất phù hợp là điều quan trọng nhưng không phải ai cũng nắm rõ.

Một số nhà sản xuất ô tô khuyến cáo người dùng nên bơm lốp đúng áp suất tiêu chuẩn được ghi trên tem dán ở khung cửa xe hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, trong trường hợp ô tô chở đủ tải (4 - 7 người, nhiều hành lý tùy dòng xe), người dùng có thể bơm cao hơn tiêu chuẩn khoảng 0,1 - 0,2 bar.

Chỉ kiểm tra, bơm lốp khi lốp nguội, tức xe chưa chạy hoặc mới chạy quãng ngắn Ảnh: B.H

Lưu ý quan trọng là chỉ kiểm tra, bơm lốp khi lốp nguội, tức xe chưa chạy hoặc mới chạy quãng ngắn. Không nên bơm theo cảm tính hoặc dựa vào việc "lốp nhìn hơi xẹp". Ngoài bốn lốp chính, nên chú ý lốp dự phòng cũng cần được kiểm tra áp suất trước chuyến đi dài. Trên nhiều mẫu xe hiện nay đã được trang bị hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPMS), hệ thống này sẽ hiển thị thông số trực tiếp trên màn hình, giúp người lái dễ dàng theo dõi và phát hiện bất thường liên quan đến áp suất hay nhiệt độ lốp. Với các xe chưa trang bị TPMS, người dùng nên chủ động kiểm tra lốp định kỳ, đặc biệt sau mỗi chặng dừng nghỉ.

Có nên xả bớt hơi khi lốp nóng, áp suất tăng?

Nhiều tài xế, đặc biệt là các tài mới khi lái ô tô đường dài thường khá lo lắng khi phát hiện áp suất lốp tăng cao. Thậm chí, có người lo ngại nguy cơ nổ lốp khi áp suất tăng do đó xả bớt hơi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành đây là sai lầm tai hại.

Lốp xe bị mềm sẽ bị xoắn và cọ xát với mặt đường nhiều hơn bình thường, khiến nhiệt độ trong cấu trúc lốp tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, khi lượng hơi trong lốp không đủ, lốp sẽ mất đi hình dạng tròn và trở nên lượn sóng, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến lốp dễ bị nổ. Nếu lốp "non hơi" khi di chuyển qua ổ gà với tốc độ cao, thành lốp rất dễ bị nứt hoặc vành xe có thể bị cong. Ngoài ra, nếu xả bớt hơi, áp suất lốp không đảm bảo sẽ khiến diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường lớn hơn tạo ra ma sát lớn, buộc động cơ phải hoạt động vất vả hơn, gây tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

Trong hành trình về quê ăn Tết, việc bơm lốp đúng áp suất không chỉ giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm đáng kể rủi ro mất an toàn Ảnh: B.H

Thực tế, áp suất tăng khi lốp nóng trong các chuyến hành trình dài là hiện tượng bình thường. Nếu xả hơi lúc này, khi lốp nguội trở lại, áp suất sẽ giảm xuống dưới mức an toàn, khiến lốp bị non hơi, làm xe ì hơn, tiêu hao nhiên liệu và tăng nguy cơ hư hỏng lốp.

Trong hành trình về quê ăn Tết, việc bơm lốp đúng áp suất không chỉ giúp xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm đáng kể rủi ro mất an toàn. Một thao tác nhỏ trước chuyến đi, nhưng lại là yếu tố quan trọng giúp chuyến hành trình ngày Tết êm ái và trọn vẹn hơn.