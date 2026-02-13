Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Ô tô con suýt gặp nạn trên cao tốc vì xe khác chuyển làn ẩu

Nguyễn Duy
13/02/2026 10:37 GMT+7

Đang di chuyển tốc độ cao, xe ô tô con đột ngột chuyển làn nhưng tài xế không thèm quan sát phía sau; suýt gây tai nạn nghiêm trọng với các phương tiện di chuyển cùng chiều.

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Theo đó, một tài xế lái ô tô con chạy ẩu, chuyển làn trên cao tốc "như tự sát", suýt dẫn đến tai nạn kinh hoàng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 ngày 5.2.2026 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04), đoạn qua địa phận TP.Hải Phòng.

Kinh hoàng ô tô con suýt gặp nạn trên cao tốc vì xe khác chuyển làn ẩu

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Lúc này, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe con khác màu đỏ hiệu Mazda CX-5 (mang biển kiểm soát 30G-978.40) đang di chuyển trên làn trong cùng sát dải phân cách bất ngờ đổi hướng, lách sang làn giữa.

Đáng nói, thay vì bật đèn báo rẽ và quan sát kỹ càng; tài xế xe CX-5 nói trên lại không tuân thủ luật và quy tắc giao thông, đột ngột bật đèn tín hiệu và ngay lập tức đánh lái chuyển làn bất chấp nguy hiểm. Tình huống diễn ra ở tốc độ cao khiến người lái ô tô gắn camera hành trình phải giật mình phanh gấp giảm tốc. May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Ô tô con suýt gặp nạn trên cao tốc vì xe khác chuyển làn ẩu - Ảnh 1.

Tình huống ô tô con chuyển làn ẩu suýt gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông này sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ và bất bình trước kiểu lái xe quá liều lĩnh và cẩu thả của tài xế ô tô Mazda nói trên.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc, xác minh và xử phạt nghiêm tài xế ô tô vi phạm.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước hoặc chuyển làn đường không đúng quy định "mỗi lần chuyển làn đường chỉ được phép chuyển sang một làn đường liền kề" khi chạy trên đường cao tốc. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp thực hiện hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn, người vi phạm bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.


Xem thêm bình luận