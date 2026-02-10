Nhiều cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc sau khi xem qua một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi một đoàn người bất chấp nguy hiểm, cố tình điều khiển xe phân khối lớn chạy vào cao tốc; thậm chí lạng lách, phóng với tốc độ cao.

Vụ việc được xác định xảy ra vào ngày 7.2.2026 trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nhóm "biker" người nước ngoài bị CSGT phạt vì lái xe phân khối lớn vào cao tốc

Theo hình ảnh được người ngồi trên ô tô con cùng lưu thông quay lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang di chuyểntrên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, hướng từ Phú Thọ về Tuyên Quang. Lúc này, tài xế và người ngồi trên xe giật mình phát hiện từ phía sau xuất hiện một đoàn xe phân khối lớn gồm 11 chiếc bất ngờ phóng nhanh và vượt lên.

Đáng nói, không chỉ cố tình chạy vào đường cao tốc (cấm mô tô, xe gắn máy), các "quái xế" này còn liều lĩnh điều khiển xe phóng nhanh, thậm chí liên tục luồn lách để vượt các ô tô cùng hướng. Tình huống nguy hiểm khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc.

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm cũng đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và ngán ngẩm trước hành vi lái xe xem thường luật, bất chấp nguy hiểm chạy vào cao tốc của các "biker" nói trên.

Bên cạnh đó, không ít người cũng lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử phạt nghiêm trường hợp vi phạm.

Nhóm "biker" lái xe phân khối lớn chạy vào cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã bị lực lượng CSGT lập biên bản, xử phạt ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo thông tin cập nhật, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cũng như các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra các phương tiện tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Sau đó mời nhóm người nói trên về Công an phường Minh Xuân làm việc theo quy định.

Quá trình làm việc xác định nhóm biker gồm 11 nam và 3 nữ. Trong đó 11 xe mô tô do 11 nam quốc tịch nước ngoài điều khiển (gồm 3 người Bahrain, 3 người Ả Rập Xê-út, 2 người Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), 1 người Qatar, 1 người Kuwait và 1 người Oman).

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp trên về hành vi: "Điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc", mức phạt tiền 5 triệu đồng/trường hợp theo quy định. Qua kiểm tra, các công dân đều có giấy phép lái xe hợp pháp, thị thực nhập cảnh đúng quy định; các phương tiện mô tô có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông, đặc biệt là người nước ngoài điều khiển phương tiện tại Việt Nam, cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật về giao thông đường bộ; tuyệt đối không điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.

Đi xe máy vào cao tốc xử phạt ra sao? Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định: Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện hành vi điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Đồng thời trừ 6 điểm Giấy phép lái xe. Trường hợp thực hiện hành vi gây tai nạn mức phạt 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.



