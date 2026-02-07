Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chào ngày mới

Cao tốc không chỉ là con đường

Phát Tiến
Phát Tiến
07/02/2026 05:45 GMT+7

Thiếu trạm đổ xăng, thiếu trạm dừng để đi vệ sinh là thực trạng ở nhiều tuyến cao tốc mới tại VN mà Thanh Niên vừa phản ánh. Thậm chí, cao tốc đã hoàn thành nhưng vẫn chưa chính thức hoạt động.

Những năm qua, ngành xây dựng - giao thông VN tạo bước đột phá khi nỗ lực "thi công thần tốc" đã mở ra hàng ngàn km cao tốc, từng bước nối thông từ Bắc vào Nam nhằm nâng cao năng lực hạ tầng vận tải, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế. Những dải nhựa băng qua núi đồi, sông ngòi giúp hiện thực hóa giấc mơ rút ngắn khoảng cách vùng miền.

Thế nhưng, thực tế mà Thanh Niên nêu ra đã ẩn chứa nguy cơ lãng phí không nhỏ cho nguồn lực đầu tư của xã hội. Cụ thể, khi tài xế phải chạy hàng trăm km từ TP.HCM ra Khánh Hòa mà không thể đổ xăng tại cây xăng nào, thì nhiều xe buộc phải rẽ xuống các lối ra, đi vòng vèo vào quốc lộ để đổ xăng rồi mới quay lại cao tốc. Việc này không chỉ gây mất thời gian mà còn mất đi ưu thế về tốc độ của cao tốc. Rồi tại các nút giao, lối ra vào cao tốc phải gánh thêm lượng xe tìm đường đổ xăng có thể tạo ra lưu lượng xe lớn, tiềm ẩn nguy cơ kẹt xe dây chuyền. Như thế, chúng ta tốn hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn tỉ đồng làm cao tốc để giảm tải cho quốc lộ, nhưng vì thiếu trạm xăng mà quốc lộ vẫn gánh lượng xe lẽ ra chỉ di chuyển trên cao tốc. Đây là một sự lãng phí về hiệu quả vận hành.

Đó là chưa kể thực trạng trên còn dẫn đến một số bất cập khác. Điển hình, người đi đường trải qua hành trình hàng trăm km thì nhu cầu vệ sinh là không nhỏ. Trong khi đó, suốt quãng đường không có trạm dừng, nhưng nếu dừng lại ven cao tốc để đi vệ sinh thì có thể "dính" phạt vì vi phạm luật.

Trong khi đó, nếu phát triển hiệu quả, hệ thống dịch vụ phụ trợ cho cao tốc như trạm dừng, cây xăng còn có thể kích thích tiêu dùng khi hành khách dừng nghỉ, nhờ đó góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho việc đầu tư phát triển cao tốc. Nhìn sang các nước khác, hệ thống hạ tầng phụ trợ cao tốc trở thành một ngành kinh doanh khổng lồ. Với hàng ngàn km cao tốc hiện nay tại VN, nếu đầu tư bài bản thì hệ thống dịch vụ phụ trợ sẽ có tiềm năng kinh doanh không hề nhỏ. Hệ thống này còn có thể là các điểm giới thiệu, kinh doanh đặc sản cho từng địa phương nơi cao tốc đi qua để tiếp cận khách hàng rộng hơn.

Với tiềm năng to lớn như vậy, việc thiếu hoặc chậm đi vào hoạt động hạ tầng dịch vụ phụ trợ cao tốc từng nhiều lần được dư luận đặt ra, nhưng điều này vẫn tái diễn khi hoàn thiện thêm các tuyến cao tốc mới.

Chính vì thế, việc phát triển hạ tầng phụ trợ cao tốc không chỉ cần sớm được khắc phục, mà cần phải lên kế hoạch phát triển hiệu quả song song các dự án cao tốc. Có như thế, cao tốc không còn đơn thuần là những con đường tốc độ cao để nâng cao hạ tầng giao thông, mà còn tối đa hóa hiệu quả phát triển kinh tế.

