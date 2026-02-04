Đằng sau con số hơn 1 triệu doanh nghiệp Việt

Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, đạt bình quân hơn 26.000 doanh nghiệp/tháng; tổng vốn đăng ký của khối doanh nghiệp tư nhân năm 2025 tăng tới gần 78% so với năm trước đó, chỉ sau khoảng 9 tháng Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân được ban hành, VN đã có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động...

Hơn nữa, những điều chúng ta đạt được còn lớn hơn nhiều so với những con số định lượng. Một triệu doanh nghiệp vào năm 2020 là mục tiêu mà chúng ta đặt ra từ năm 2017 nhưng không đạt được. Sau đó, kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với đại dịch Covid-19, khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu nên số doanh nghiệp thành lập mới dù vẫn tăng nhưng lượng công ty rời bỏ thị trường còn tăng mạnh hơn...

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vì thế vẫn chưa thể hoàn thành. Cứ dùng dằng như vậy kéo dài cho đến tháng 5.2025, Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân được ban hành thì cục diện thị trường mới thực sự thay đổi. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt, có tháng đột biến, đạt bình quân hơn 26.000 doanh nghiệp/tháng. Tính chung năm 2025, cả nước có gần 297.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Đây là mức kỷ lục, tăng hơn 27% so với năm 2024. Tổng vốn đăng ký bổ sung của khối này ước đạt gần 6,4 triệu tỉ đồng, tăng 77,8% so với năm 2024. Tính đến hết năm 2025, cả nước có gần 1.020.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Nhắc lại để thấy, tác động của Nghị quyết 68 đối với cột mốc 1 triệu doanh nghiệp là rất lớn. Từ cột mốc này, chúng ta mới tự tin để tính đến 1 triệu doanh nghiệp tiếp theo trong giai đoạn 2026 - 2030 và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Cột mốc 1 triệu doanh nghiệp không chỉ là con số thành tích. Để mỗi tháng có 26.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại thị trường thì điều quan trọng nhất chính là chúng ta đã thành công gây dựng niềm tin trong đại bộ phận người dân. Soi chiếu lại Nghị quyết 68 cho thấy từ chính sách đến triển khai trong thực tiễn đã tạo ra nhiều thay đổi, thậm chí lột xác trong môi trường đầu tư.

Không chỉ là thủ tục hành chính được cắt giảm mạnh mẽ mà tư duy, thái độ với khối tư nhân đã được thay đổi mạnh mẽ. Đơn cử, quan điểm khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia các công trình trọng điểm quốc gia - vốn trước đây chỉ có khối doanh nghiệp Nhà nước hoặc nước ngoài - đã giúp cao tốc đường bộ, đường sắt, cảng biển, metro, sân bay... đều có sự hiện diện của các "đại bàng nội".

Hàng loạt chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân/hộ kinh doanh được ban hành khiến người dân tin vào cơ hội làm giàu, tin vào sự hậu thuẫn của chính sách Nhà nước. Từ đó, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, thúc đẩy các hộ kinh doanh mạnh dạn lớn lên thành doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Tất nhiên, từ chủ trương đến triển khai trong thực tiễn vẫn còn những hạn chế, vướng mắc cần khai thông nhưng không thể phủ nhận nỗ lực và sự quyết tâm của cơ quan có thẩm quyền trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Sự ổn định của môi trường vĩ mô trong bối cảnh thế giới biến động khó lường giúp VN nổi lên như một điểm đến của các dòng vốn đầu tư.

Từ nước chỉ gia công xuất thô, chúng ta đã trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu; năm 2025, VN vươn lên vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 930 tỉ USD...

Phía sau con số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động chính là khát vọng tiến tới kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng của cả dân tộc.